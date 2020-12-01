Коронавирус в Украине набирает обороты. Но власть как будто бы этого не замечает

Потрапила мені на очі новина, що в Росії помер експрезидент російської академії наук Володимир Фортов. Чим ця новина цікава?

Фортов помер від коронавірусу. Ще раз: експрезидент академії наук країни, що нібито розробила вакцину проти COVID-19 Sputnik V, помер від коронавірусу. Жодні статки, зв'язки і непогана медицина для обраних – не врятували людину. Які тут можуть бути висновки?

Люди, які розповідають, як ми маємо кинутися в нозі Путіну з проханням надати нам вакцину, мають вже позакривати свої роти.

Одна справа, коли "не мати справ з окупантом та агресором" – не всім це втямки. Люди досі охоче купують російські жігулі, підгузки.

Інша справа – що вся медично-наукова потуга і міць РФ – це фікція. І стверджувати протилежне в ситуації з коронавірусом – бути ідіотом.

Сумна ж правда полягає в тому, що нам радіти нічому. Бо наші рідні очільники брешуть нам щодо ситуації з короною в Україні. Не спеціально, але вони створили для цього всі умови, однак самі ж публікують статистику, що демонструє настання колапсу.

Звісно, "міністр охорони коронавірусу" офіційно бачить сповільнення темпів епідемії в країні, а головний санлікар радить гуляти парками, хоча навесні забороняв.

А що насправді?

1. Кількість зроблених тестів на коронавірус стабільно знижується. Це дозволяє Максиму Степанову говорити, що ураганне зростання кількості інфікованих сповільнюється.

Це брехня. Бо позитивність тестів – зростає.

2. Позитивність тестів в Києві сягнула 65%. Що це означає?

З кожних 100 зроблених тестів 65 виявляються з короною. Тобто система тестування взагалі нічого не відображає. Вона, як пляшковий отвір, – не дає уявлення про справжні масштаби епідемії.

3. Кількість госпіталізацій, в т.ч. в реанімації, жахає.

4. При цьому кількість нових госпіталізацій зростає незначно, але летальність росте.

Це можна пояснити лише тим, що госпіталізувати в нормальні умови вже нікуди.

Кисню – бракне, медперсоналу теж. Можна малювати скільки завгодно віртуальних ліжок – реальність від цього не зміниться.

Що кажуть вчені з НАН України при цьому. "Дані про надлишкову смертність демонструють, що щоденна статистика летальних випадків від COVID-19 охоплює лише 25-30% від усієї смертності, пов’язаної з цією хворобою. Попри мінливість показників загальної смертності, ця частка демонструє стійке значення у регіонах України".

Тобто офіційні дані по померлим ви можете сміливо множити на три або на чотири. Кому як подобається. І це вже видно на графіках Держстату по зростанню смертності в регіонах тут і тут. Це можна приховувати у відосиках на YouTube і з екранів телевізорів, дебільними постами у facebook з дебільними вигуками "крівбассс!", одначе реальність інакша.

І тут ми підходимо до головного: натовп полохливих бабуїнів, що навесні заперечував епідемію, розповідав про "а ви бачили смертність від туберкульозу і дтп", "покажіть хоч одного хворого", зараз починає притискати вуха. Бо у кожного вже є хворі/померлі знайомі, а то й близькі родичі.

Ніколи наприкінці літа-восени не хворіло так тяжко стільки людей. І зараз же ці бабуїни мають шанс наочно побачити, що таке експоненціальний ріст, коли швидкість росту пропорційна самій величині, і жодні дтп чи туберкульози тут поруч не стояли.

Штука не дуже проста для пересічних, однак, як дуже вдало висловився ще навесні Антон Швець (близько до тексту): експоненціальний ріст – це коли мавпи дивляться на пробірку з вірусом і нічого там не бачать. Секунду не бачать, другу – не бачать, три, чотири... а на 59-й секунді помічають, що вірус вже займає половину пробірки, на 60-й – він вивалює через край...

Я це до чого. Перше: у нас 59-та секунда. Друге: тупим бути не гріх. Гріх – не вчитися і не робити висновків.

Досі точаться суперечки про "маски не захищають". Мережею тягають соцопитування "чи допомогла вам маска?" і наводять це як доказ, що маски не працюють, при тому, що експериментальні роботи доводять протилежне.

Так от, шановні громадяни, що заперечують маски. Ви не вірили навесні, що буде дупа.

То повірте хоч зараз, що дупа вже тут і просто вдягніть маски.

Вас – конкретно вас – ніхто вже не рятуватиме. Бо нікому і нічим. Ні, за гроші ви ліжкомісце не купите, бо завжди знайдеться той, у кого грошей більше. Та й їм зараз так само несолодко, бо ліжок реально не вистачає. Одягніть маску.

І ще два моменти. Ні, я не додаю жахастиків. Розумні люди і так бачили ці проблеми, я просто спробував все систематизувати.

Якщо така правда жахає, то ви занадто довго заперечували проблему, і це не мої клопоти. У влади не буде іншого вибору, окрім запровадження тотального локдауну.

І я не вірю в те, що вони попередять нас за 10 днів.

Ні, вони не впораються, бо повністю дискредитували себе "велюрами" та витрачанням грошей ковідного фонду на будівництво доріг.

Ні, МВС теж не допоможе, скільки їх грошима не заливай. (Я вже треті вихідні спостерігаю цю імітацію локдауну вихідного дня, коли в мене на районі працює тупо все).

Тому надія лишається, як завжди, на самоорганізацію українців і їхній здоровий глузд.

Здоров'я хворим. Вічна пам'ять померлим.

Оригінал

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