Ковид ушел… да здравствует ковид? Такое ощущение, что украинцы уже совсем не боятся вируса

Середина лета, зеленая зона, концерты, полеты на моря, маски уже большая редкость…

Жизнь вернулась в нормальное русло.

Все хорошо.

Официально в Украине переболело приблизительно 6% населения, неофициально – 30-40% (никто не знает реальной цифры, так как есть правда, есть ложь, а есть статистика).

В Украине вакцинировано полностью около 3%, одной дозой – около 6%, в то время как в цивилизованных странах уровень вакцинации на порядок выше.

Каждый день новозаболевших менее 1000…

Все хорошо?

Штамм Дельта уже начинает разворачиваться в Европе. Уже много раз писали и говорили про его очень высокую заразность, про более серьезный процент госпитализаций и большую опасность для молодых.

Одновременно с этим, наши телеканалы пару дней подряд топ-новостью подают инфо про якобы умершего от вакцины Pfizer…

Это самое правильное, что можно сделать вместо социальной рекламы, промотирующей идею вакцинации в стране, где доля вакцинированных в районе статистической погрешности, а желающих вакцинироваться и так мизер.

У нас точно все хорошо?!

Опыт "ковидного" лета уже есть у наших чиновников, они тогда строили магистрали для автомобилей, а не магистрали для кислорода. Деньги тогда исчезли и потом пришла осень-зима с настоящими пиками заболеваний и смертей.

За последние 12 месяцев количество дополнительных смертей в Украине составило около 100 000 человек.

А сколько будет за следующие 12 месяцев, если ничего не делать?

Украинцы – нация фаталистов.

Кто хотел облегчить свою встречу с Дельтой – уже вакцинировался. Остальные – надеются на Бога, на Министерство здравоохранения и на естественный отбор – не самая лучшая тактика при открытой границе с Россией, где Дельта уже проявил себя во всей красе.

Мы вырабатываем коллективный иммунитет варварским путем – это наш путь.

Я не вижу и не чувствую, что Украина интенсивно готовится к очередному осенне-зимнему пику коронавируса и в стране с 3% вакцинированных это значит только одно…

…winter is coming

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