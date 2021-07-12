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Ковид ушел… да здравствует ковид? Такое ощущение, что украинцы уже совсем не боятся вируса

Цей матеріал також доступний українською
Ковид ушел… да здравствует ковид? Такое ощущение, что украинцы уже совсем не боятся вируса

коммерческий директор сети медицинских лабораторий Синэво Украина
12.07.2021, 09:45

Вырабатывать коллективный иммунитет варварским путем – это наш путь

Середина лета, зеленая зона, концерты, полеты на моря, маски уже большая редкость…

Жизнь вернулась в нормальное русло.

Все хорошо.

Официально в Украине переболело приблизительно 6% населения, неофициально – 30-40% (никто не знает реальной цифры, так как есть правда, есть ложь, а есть статистика).

В Украине вакцинировано полностью около 3%, одной дозой – около 6%, в то время как в цивилизованных странах уровень вакцинации на порядок выше.

Каждый день новозаболевших менее 1000…

Все хорошо?

Штамм Дельта уже начинает разворачиваться в Европе. Уже много раз писали и говорили про его очень высокую заразность, про более серьезный процент госпитализаций и большую опасность для молодых.

Одновременно с этим, наши телеканалы пару дней подряд топ-новостью подают инфо про якобы умершего от вакцины Pfizer…

Это самое правильное, что можно сделать вместо социальной рекламы, промотирующей идею вакцинации в стране, где доля вакцинированных в районе статистической погрешности, а желающих вакцинироваться и так мизер.

У нас точно все хорошо?!

Опыт "ковидного" лета уже есть у наших чиновников, они тогда строили магистрали для автомобилей, а не магистрали для кислорода. Деньги тогда исчезли и потом пришла осень-зима с настоящими пиками заболеваний и смертей.

За последние 12 месяцев количество дополнительных смертей в Украине составило около 100 000 человек.

А сколько будет за следующие 12 месяцев, если ничего не делать?

Украинцы – нация фаталистов.

Кто хотел облегчить свою встречу с Дельтой – уже вакцинировался. Остальные – надеются на Бога, на Министерство здравоохранения и на естественный отбор – не самая лучшая тактика при открытой границе с Россией, где Дельта уже проявил себя во всей красе. 

Мы вырабатываем коллективный иммунитет варварским путем – это наш путь.

Я не вижу и не чувствую, что Украина интенсивно готовится к очередному осенне-зимнему пику коронавируса и в стране с 3% вакцинированных это значит только одно…

…winter is coming 

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коронавирус COVID-19 Pfizer AstraZeneca CoronaVac COVISHIELD вакцина против коронавируса
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