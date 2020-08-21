Ковидофобия и еще 1000 фобий. Почему мы боимся и как приручить свои страхи

Что происходит

Боязнь подцепить от соседа в метро вирус может стать навязчивой идеей. Никуда не делись и все прочие страхи: умереть от сердечного приступа, быть обманутым, брошенным, потерять работу... Зачастую мы и сами понимаем, что реальных оснований для многих страхов нет. Но стрессы, богатое воображение, неконтролируемые потоки информации и наши характерологические особенности, такие как мнительность и внушаемость, делают свое дело. Насколько опасны фобии, и как научиться с ними жить?

Говоря немедицинским языком, фобия – это монострах. Такой страх, когда человек боится чего-то одного: явления (гроза, ночь), болезнь (вирус, заражение), жизненных обстоятельств (меня бросят, я потеряю работу) или чего-то другого. Список монофобий многочисленный – почти тысяча видов. Боязнь грязных рук, боязнь покраснеть, боязнь замкнутого или открытого пространства, боязнь общения, боязнь собак, страх заразиться или заболеть чем-то – это одни из наиболее распространенных.

Бывают экзотические варианты: страх, что на тебя посмотрит утка (анантофобия), боязнь клоунов, боязнь волос, боязнь предметов, расположенных справа. Или, например, боязнь произносить длинные слова, боязнь числа 666. Но это очень редкие случаи. Есть страх быть похороненным заживо (известно, что им, например, страдал Гоголь), страх, что тебе чего-то захочется, и ты этого испугаешься.

Со стороны многие навязчивые идеи могут казаться смешными, но людям, зависящим от них, конечно, не до смеха. Фобии занимают третье-четвертое место в мире по количеству страдающих от этих психических расстройств, и в последние годы их становится все больше. Пандемия COVID-19 увеличила количество таких людей в разы.

Это не страшно

Фобия относится к психическим расстройствам, но важно понимать следующее. Все расстройства психики делятся на две большие группы: психотического и непсихотического уровня. Первые проявляются ухудшением сознания, ориентировки, восприятия окружающей действительности, бредом и так далее – это серьезные расстройства.

А непсихотический уровень – когда человек осознает, что с ним происходит, он в здравом уме, прекрасной памяти, но испытывает некий внутренний душевный дискомфорт. Для непсихотического уровня характерно очень много расстройств – скажем, связанных с патологией характера, даже с депрессивными проявлениями легкого уровня и т. д. И сюда же относятся всевозможные фобии, тревоги.

От "серьезных" психических расстройств фобии отделены огромной стеной. Это проблемы разного порядка. Чтобы отличить фобию от страха, необходимо понимать следующее: страх – это обычная защитная реакция человека на внешние обстоятельства, "ограничитель". Если бы его не было – мы бы погибли. Фобия же – это патологически повышенное, устойчивое проявление страха, когда нет реальных обстоятельств, которых надо бояться, человек их сам, что называется, надумывает.

Например, боязнь высоты – это нормальный страх. Но если кто-то боится упасть с высокого крыльца – это совсем другое, это фобия. Изолированных фобий почти нет – чаще всего они появляются в структуре расстройства, которое называется неврозом. Фобия является тем стержнем, вокруг которого появляется и плохое настроение, и тревога, и страх. Причем мы боимся не того, что сейчас есть, а того, что может произойти.

Фобия и невроз

Люди, страдающие фобиями, попадают в поле зрения специалистов-психотерапевтов, как правило, уже тогда, когда навязчивое состояние меняет их жизнь. Самый банальный пример: человек живет в многоэтажке, боится лифта, лестница захламлена – и он вообще не выходит на улицу. Это уже готовый невротик – человек тревожный, беспокойный, гипервозбудимый.

На первый взгляд кажется, что легко провести параллель между фобией и обычным страхом, учитывая, что это - неприятные эмоции. Но, к примеру, у фильмов ужасов очень много поклонников. Человек знает, что будет страшно, и все равно смотрит. Нет ли тут опасности - вызвать у себя фобию?

Страх, который возникает при просмотре фильма, регулируемый: есть возможность выключить телевизор, выйти из зала, закрыть глаза. Зритель понимает, что все происходящее на экране – ненастоящее. Можно даже посмеяться, представив, как снимали этот фильм, поливая героев кетчупом вместо крови… И потом, это выброс адреналина.

Фобия и страх во время просмотра фильма - разные по своей природе эмоции. Однако достаточно часты примеры, когда хорроры строятся на распространенных фобиях. Самый популярный пример - фильм режиссёра Энди Мускетти "Оно" по роману Стивена Кинга.

Жуткое существо, которое питается людскими страхами, предстает в образе танцующего клоуна Пеннивайза с красным шариком. И вот, мы встречаемся с одной из самых популярных фобий – коулрофобией, боязнью клоунов. Если заглянуть в истоки таких фобий, то можно проследить причины их появления.

Клоунские наряды, огромные ботинки, перчатки, грим, а также накладные носы гиперболизируют черты лица и некоторые части тела. Такие изменения внешнего вида дети могут воспринимать не только как комичные, но и как страшные. То есть привычное телосложение в сочетании с гротескными изменениями пугают. Детских страх может трансформироваться во взрослый невроз.

Но больше всего страхов связано со здоровьем. И родом они, опять же, из детства. Я знаю случай, когда бабушка, работавшая врачом-фтизиатром в туберкулезном диспансере, часто играла с внучкой в доктора. Девочку долгие годы сопровождала фобия заболеть туберкулезом. Кого-то родители в детстве пугают: не будешь спать – прилетит большая муха, и у ребенка появляется боязнь летающих насекомых.

Невроз, а, следовательно, и фобия, может появиться на фоне сильного внутреннего конфликта, когда человек переживает стрессовую ситуацию. Множество фобий начинаются, и будут начинаться благодаря интернету и телевизору. Ну, например, в СМИ мелькнула информация о гипотетическом лекарстве от COVID-19, а его "днем с огнем не найдешь". Множество социальных фобий, таких как боязнь коммуникаций, карантина, "людей с температурой", "кашляющих и чихающих" - родилось во время этой пандемии.

Фобия может развиться и на фоне физического заболевания. Например, человек один раз пережил вегето-сосудистое расстройство: в метро у него закружилась голова, он почувствовал себя плохо, потом болезнь вылечил, вроде бы все обошлось. Но срабатывает эмоциональная память, и появляется фобия. Человек боится заходить в метро, боится оказаться без посторонней помощи: а вдруг снова станет плохо?

Страдающий гастритом боится язвы, тахикардией – инфаркта; женщина, у которой мама или бабушка умерла от онкологии, боится заболеть раком и т. д. Невротик может переживать по поводу того, что у него в голове лопнет какой-то сосудик.

Идет к врачам – терапевту, невропатологу, кардиологу и т.д. И тут начинается! Здоровых людей у нас, как известно, нет – есть "недообследованные". Мы живем в не идеальном с точки зрения экологии мире. Едим не идеальные продукты, постоянно подвергаемся всевозможным стрессам – все это меняет наш организм. Поэтому врач у любого человека какую-то проблему да и найдет: остеохондроз, повышенную массу тела, перепады давления.

Важно как медики сообщат о своих находках пациенту. Можно сказать: "У вас нормальный позвоночник, но есть небольшая проблема – остеохондроз, это лечится так-то…" А можно воскликнуть: "Боже, как вы с таким позвоночником живете!"

И если человек мнительный, тревожный – он уже мнит себя лежачим больным. И додумывает себе кучу несуществующих болячек, усиленно их лечит. Обойдя круг врачей – квалифицированных и грамотных - пациент не получает ответа на свой вопрос: "Что со мной? Почему мне дискомфортно?"

К сожалению, в списке обследовавших его врачей чаще всего нет психотерапевта, психиатра. И напрасно. Потому что наверняка причина его "страшных болезней" - обычный невроз, фобия, которые могут иметь и физические проявления, например, в виде учащенного сердцебиения, дрожания рук и ног, повышенной потливости, головокружения, панических атак и так далее.

Для невротиков характерен тот самый синдром хронической усталости, о котором так много сейчас говорят, повышенная утомляемость, слабость, бессонница… Но надо помнить, что невроз – это не инфекционное, не вирусное заболевание, не психогенное (то есть, оно не возникает в результате психического заболевания и не провоцирует более серьезные расстройства психики).

Кто страдает

Невроз и фобия, как правило, развиваются, когда сходятся несколько факторов: наследственность, детские страхи, стрессы, какие-то жизненные обстоятельства, проблемы со здоровьем. Склад характера тоже имеет большое значение: личности мнительные, тревожные, впечатлительные, с богатой фантазией наиболее подвержены неврозам.

У пожилых пациентов неврозы и фобии развиваются гораздо реже – это все-таки болезнь молодого и зрелого возраста. Вообще, это проблема высококультурных, образованных людей. Интересно также, что неврозы развиваются на фоне относительного социального благополучия.

Во времена войн, катастроф, стихийных бедствий эти заболевания практически не проявляются – людям, что называется, не до того. Правильным будет сказать, что неврозы и фобии – это, скорее, болезнь городских жителей. А еще – болезнь известных личностей: и наши, и голливудские звезды то и дело рассказывают о том, что боятся, скажем, микробов с микрофона или гостиничных простыней.

Экономический кризис порождает страх финансовых потерь - это одна из самых популярных фобий. Тренд наших дней: страх потерять деньги, бизнес, ну и конечно, перечисленные нами фобии, связанные с COVID-19.

Как это лечить?

Трудно и долго. Не потому, что это такое страшное заболевание, а потому, что, например, таблеток, на которых было бы написано "от фобии" - не существует. Как не существует и единственной, утвержденной методики.

Есть препараты трех видов, которые назначают в комплексе: противотревожные антидепрессанты, транквилизаторы и общеукрепляющие средства. На фоне этого, естественно, проводится психотерапия: доктор помогает пациенту разобраться со страхами.

Понятно, что самому себе назначать настойки и таблетки нельзя, потому что широко рекламируемые препараты зачастую лишь замедляют, подавляют реакции. На мой взгляд, если фобия не меняет обстоятельства и ход жизни, нужно ориентироваться не на то, чтобы любой ценой от нее избавиться, а, скорее, на то, чтобы приспособиться к ней и ослабить ее.

Здесь могут быть полезны любые методики, отвлекающие от навязчивых страхов. Если ребенок боится собак, его постепенно к ним приучают: сначала показывают щенка, потом дают его погладить, затем поиграть. В конце концов, если у человека страх спускаться в метро – он может просто пересесть на другой вид транспорта, и это будет простое и эффективное решение проблемы. Иногда больному предлагают усугубить фобию: он моет руки 20 раз в день, а врач ему советует: мойте 40! Человек начинает мыть руки 40 раз – и понимает, что это абсурд, фобия ослабевает.

В США и Европе существуют социально-психологические группы поддержки, в которых люди обсуждают свои страхи. Иногда пациентам, склонным к паническим атакам, рекомендуют носить с собой вещь, которая как-то привязывает к реальности. Например, это может быть резиновый утенок или кукла – игрушки, за которые можно подержаться, чтобы прийти в себя и успокоиться. Иногда людям при панических атаках рекомендуют подышать в бумажный кулек, чтобы стабилизировать баланс углекислого газа и кислорода. Это помогает не потерять сознание.

Главное помнить: фобия – это не так страшно. Она со временем может ослабляться, усиливаться, но не переходит в другие, более тяжелые психические расстройства.

Материал создан в рамках проекта "Ментальное здоровье нации: Дестигматизация", который осуществляет LIGA.net при поддержке "Медийной программы в Украине"; финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется международной организацией Internews. Эта программа усиливает украинские медиа и расширяет доступ к качественной информации

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