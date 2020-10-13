Ковидоскептикам посвящается: не верите, не боитесь, ваше право. Дайте шанс тем, кто боится

Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько уменьшилось, хочу сказать следующее – вам хорошо живется.

Вы не видите, что испытывают пациенты, которые ищут себе койку с кислородом. Как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление. То есть все тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели.

Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причем делают это тихо, ночью, чтобы никто не видел...

Как погибают сравнительно молодые люди, которые уже шли на поправку, от тромбозов... Тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек... Причем не всегда самые пожилые...

Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью... И такое было во многих странах, развитых и не очень...

Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжелых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.

Поэтому, еще раз повторяю – не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто боится, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски.

Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.

Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения.

Помните, тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания. Избегайте массовых мероприятий.

К сожалению, для борьбы с такими инфекциями, как коронавирус, со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разобщение и индивидуальная защита.

Кстати, и инфекция, вызванная SARS-CoV в 2002 году, исчезла через год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба.

А мы делаем все для того, чтобы вам помочь. И просим вас помочь нам.

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