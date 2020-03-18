Люди, не сходите с ума. Все, что нужно знать о тестах на коронавирус

Каждый час звонят знакомые с просьбой купить домой пару десятков тестов на коронавирус. Ребята, начинаем сначала.

Зачем вам тесты дома? Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар. На данный момент, те тесты, которые завезли в Украину, - это забор крови и лабораторный анализ. Еще в ближайшее время появится тест-мазок.

У вас дома есть лаборатория? У вас дома есть химические реактивы? У вас дома есть своя центрифуга? У вас есть личные домашние лаборанты?

Что за бред сивой кобылы.

Заметил, как какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь ерундой - не покупайте их.

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Да, в инфекционных больницах тестов пока еще очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте, для вас найдут тест.

Сегодня. Покупая тест домой - вы забираете этот тест у кого-то кто в нем уже очень нуждается.

Запомните. Все, что не купите вы от страха и паники, поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть.

Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение с инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус. Они закончились за два дня. Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти.

Человеки! Тест - это не прививка! Тест - это не вакцина! Тест не защищает!

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У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было.

Им в клинике говорят:

- По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавируса?

- У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим - платим. Вот и делайте.

- Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.

- Делайте. Я так хочу.

Чтобы не было скандала - пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех, кому просто нечего делать.

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Люди, не сходите с ума.

1. Не давайте спекулянтам вас обмахнуть. Не покупайте тесты с рук.

2. Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях.

3. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка.

4. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и еще десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину.

5. Цена теста в опте 300 гривен + стоимость услуги лаборатории.

Прошу вас.

Оставайтесь людьми и берегите себя.

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