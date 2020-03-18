Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2020, 07:36

Люди, не сходите с ума. Все, что нужно знать о тестах на коронавирус

Люди, не сходите с ума. Все, что нужно знать о тестах на коронавирус
директор сети магазинов Рідні Медтехніка

Покупая тест домой в условиях пандемии, вы забираете его у того, кто в нем уже очень нуждается. Тест - это не прививка и не вакцина. Он не защищает

Каждый час звонят знакомые с просьбой купить домой пару десятков тестов на коронавирус. Ребята, начинаем сначала.

Зачем вам тесты дома? Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар. На данный момент, те тесты, которые завезли в Украину, - это забор крови и лабораторный анализ. Еще в ближайшее время появится тест-мазок.

У вас дома есть лаборатория? У вас дома есть химические реактивы? У вас дома есть своя центрифуга? У вас есть личные домашние лаборанты?

Что за бред сивой кобылы.

Заметил, как какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь ерундой - не покупайте их.

Читайте также - Как защититься от коронавируса. Советы вирусолога

Да, в инфекционных больницах тестов пока еще очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте, для вас найдут тест.

Сегодня. Покупая тест домой - вы забираете этот тест у кого-то кто в нем уже очень нуждается. 

Запомните. Все, что не купите вы от страха и паники, поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть.

Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение с инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус. Они закончились за два дня. Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти.

Человеки! Тест - это не прививка! Тест - это не вакцина! Тест не защищает!

Читайте также - Макароны, гречка, доллары, паника 

У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было.

Им в клинике говорят:

- По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавируса?

- У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим - платим. Вот и делайте.

- Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.

- Делайте. Я так хочу.

Чтобы не было скандала - пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех, кому просто нечего делать.

Читайте также - Нам нужно научиться жить с коронавирусом. Советы Комаровского

Люди, не сходите с ума.

1. Не давайте спекулянтам вас обмахнуть. Не покупайте тесты с рук.

2. Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях.

3. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка.

4. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и еще десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину.

5. Цена теста в опте 300 гривен + стоимость услуги лаборатории.

Прошу вас.

Оставайтесь людьми и берегите себя.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: коронавирус, борьба с коронавирусом, тесты на коронавирус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Дело Суркисов: почему иск на миллиард может решить судьбу Приватбанка
Дело Суркисов: почему иск на миллиард может решить судьбу Приватбанка
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 