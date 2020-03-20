Маски и коронавирус: в каком случае их надевать и как правильно носить

За несколько минувших дней я видела в Киеве очень странные примеры использования масок. Например, наблюдала, как мужчина курил сигарету, сняв маску с одного уха. Или другой человек - его маска была натянута на очки, а он постоянно поправлял их руками. Видела, как две подружки в парке купили кофе, сняли маски, попили кофе и снова их надели.

Это неправильные примеры ношения масок. Так люди наносят себе больше вреда, чем пользы. Поскольку маска, как сито, собирает много опасных вирусов и инфекций на себе.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса дает рекомендации о целесообразности использования масок. Из-за дефицита этих средств защиты отмечают: маски нужны тем, кто заболел, и тем, кто за ними присматривает, а именно - медицинским работникам и близким людям. Поэтому советуют использовать маски только в данных конкретных случаях.

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Вот что говорят специалисты ВОЗ: "Если вы кашляете, есть температура или затрудненное дыхание, наденьте маску и обратитесь за медицинской помощью. Если у вас отсутствуют такие симптомы, вам нет нужды носить маску, ведь не доказано, что она защищает здорового человека. Однако, если вы здоровы, но ухаживаете за человеком, который может быть инфицирован новым коронавирусом, вам нужно носить маску".

Поэтому если необходимость носить маску действительно есть, ВОЗ дает рекомендации как это правильно делать.

Во-первых, прежде чем надеть, надо тщательно помыть руки мылом или спиртосодержащим раствором. После этого разверните маску и аккуратно наденьте ее на себя. Закрепите металлический фиксатор на носу, натяните нижнюю часть так, чтобы она закрывала ваш подбородок. Маска должна плотно прилегать к лицу.

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Во-вторых, ни в коем случае не касайтесь маски руками или другими предметами и снимите ее, как только маска станет влажной (или через два-три часа ношения). Это очень важно, ведь иначе вы можете подхватить инфекцию.

В-третьих, когда снимаете маску, не прикасайтесь к части, закрывающей лицо. Снимайте за ушные петли и сразу поместите маску в накрытый крышкой контейнер для мусора, а потом немедленно помойте руки.

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Простые медицинские маски – одноразовые! Их нельзя стирать, сушить, что бы вам не рассказывали в забавных видео, которые распространяются в соцсетях. ВОЗ предупреждает, что маски не спасают от заражения коронавирусом. Но каждый из нас может сделать свой вклад в борьбе с пандемией, соблюдая правила.

Сейчас усилия большинства стран направлены на то, чтобы ограничить количество контактов и замедлить распространение COVID-19. В фокусе - защита пожилых людей, являющихся наиболее уязвимой к вирусу категорией. Например, в моем доме соседи предлагают покупать пенсионерам продукты и другие необходимые вещи, оставляя пакеты под дверью. Так мы сможем придерживаться карантина и позаботиться о тех, кто больше всего в этом нуждается.

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Поговорите со своими близкими, друзьями, соседями. Спросите, чем вы можете помочь, и попросите о помощи, если в ней нуждаетесь. Психологическая поддержка важна в такое время. Вероятно, вы все видели кадры из Италии, где соседи вместе поют на балконах. Мы, украинцы, за последние годы демонстрировали удивительную способность к самоорганизации и поддержке.

Поэтому заботьтесь о себе, заботьтесь друг о друге, следуйте рекомендациям специалистов. Так, вместе со всем миром, мы преодолеем эту пандемию. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

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Оригинал материала вышел на телеканале СТБ в программе "Вікна"

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