Не карантином единым. Победить коронавирус поможет только массовое тестирование

Україна – на останньому місці у світі за кількістю тестів на коронавірус серед приблизно 50 країн, для яких збирається статистика. Самі по собі карантинні заходи дозволять тільки трохи виграти час у боротьбі з глобальною пандемією COVID-19. Цей час необхідно використати для збільшення кількості тестувань в Україні в сотні разів (йдеться про найнадійніші тести, коли наявність вірусу визначається за допомогою ПЛР).

Застереження: цей матеріал не про те, що карантин не потрібний. Він потрібний, навіть із тією не дуже ефективною реалізацією, що в нас є зараз. Цей матеріал про те, що одного лише карантину для подолання пандемії – на жаль, недостатньо . Досвід країн, які змогли взяти COVID-19 під контроль, показує, що необхідне масове тестування

У чому проблема з поточними надзвичайними заходами? Вони не можуть тривати вічно. Вони навіть не можуть тривати місяцями. Блокада на рівні країни (lockdown, приблизно такий, як зараз запроваджується в Україні), здатний за лічені місяці обвалити економіку навіть таких гігантів, як США. Тобто, незабаром загальнодержавний карантин потрібно буде скасовувати.

В чому проблема з поточним станом тестування в Україні? У тому, що воно практично відсутнє. Всього було зроблено лише кілька сотень тестів (схоже, що ми на останньому місці в світі серед країн, щодо яких є дані, навіть в абсолютних числах. За кількістю тестів на мільйон населення ситуація ще гірша).

Наразі подібне тестування здійснюється в нашій країні лише в одній (!!!) лабораторії (ЦГЗ МОЗ). Ще одна проблема – тестують лише хворих, які вже потрапили в лікарні з відповідними симптомами, й у випадку позитивного результату – намагаються ізолювати найближче оточення та контактних осіб таких хворих. Однак подібне реактивне тестування в жодному разі не зупинить пандемію! Тому що вже зараз відомо, що більшість хворих (50%, 60%, 70% або навіть 80% від усіх носіїв вірусу) може заразити оточення, не маючи симптомів хвороби. Тобто, поки ізолюють хворих із симптомами та їхніх контактних осіб, хворі без симптомів продовжують поширювати вірус.

Чим відрізняються всі відомі успішні приклади країн, яким вдалося взяти епідемію під контроль? Тим, що крім блокади (Китай), карантину та збільшення соціальної дистанції (Корея, Тайвань) всі ці країни використовують масове тестування.

Власне, масове тестування (тисяча і більше тестів на 1 млн населення) дозволяє відносно швидко перейти від жорсткої блокади/карантину до відновлення економічної активності зі збереженням соціальної дистанції й усіх правил гігієни – або застосовувати локальні карантини.

Тестування – це ключ до всього

Тести дозволяють ідентифікувати кластери інфекції на початку, потім допомагають робити точкову локалізацію (точкові карантини). Тестування допомагає моніторити поширення вірусу, визначати ефективність заходів і приймати рішення про продовження або припинення блокади/карантину.

Що необхідно зробити в першу чергу: негайно почати створення заходів за принципом Тестування-Пошук-Карантин.

Для цього:

1. Звернутися по допомогу до Південної Кореї. Вивчити й використати досвід цієї країни у масовому, децентралізованому підході до тестування та пошуку всіх осіб, що контактували з хворими, в тому числі й за допомогою новітніх технологій. Тести за 10 хвилин, як drive-in в Макдональдсі – це реально (закупівлі імунних тест-систем у Південній Кореї).

2. Прямо зараз – суттєво збільшити кількість лабораторій, які проводять тестування в Україні (передати частину тест-наборів, якомога швидше придбати нові). За необхідності, тимчасово націоналізувати приватні лабораторії (досвід Франції). Профінансувати й залучити, за можливості, лабораторії державних наукових установ. Створити спільну базу результатів тестів.

3. Негайно змінити алгоритм застосування тестів: тестувати наявність вірусу не лише у людей із симптомами, але також:

- Всі смертельні випадки внаслідок ускладнень від ГПЗ (грипоподібних захворювань) та ГРВЗ (гострих респіраторних вірусних захворювань), в першу чергу пневмоній.

- Всі випадки ГПЗ (грипоподібних захворювань) та ГРВЗ.

- Тестувати випадкові вибірки серед осіб та їхніх контактів для всіх, хто повернувся за останні два тижні – місяць з-за кордону, з країн найбільшого поширення коронавірусу.

- Випадкові вибірки серед усієї популяції, в першу чергу у великих містах і там, де є найбільше зареєстрованих випадків COVID-19.

4. Створити здатність швидко відстежувати контактних осіб відомих підтверджених випадків. Це складна, витратна робота – яка, проте, значно дешевша, ніж зупинка всієї економіки.

5. Створити здатність ефективного локального карантину для хворих та їхніх контактів, поза лікарнями (помешкання, готелі, школи тощо).

6. Сприяти, в тому числі економічно, приватним зусиллям, спрямованим на використання всіх указаних вище методів.

За різними оцінками, втрати від повної блокади/карантину в залежності від інтенсивності можуть скласти до половини ВВП. Натомість витратити, наприклад, один відсоток ВВП на створення системи тестування та пошук усіх заражених – це значно дешевше рішення для боротьби з епідемією.

Розглядайте цей допис як відкрите звернення до МОЗ, Кабміну та РНБО. Це заклик негайно розробити програму дій та залучити максимум можливих ресурсів для збільшення тестування щонайменше в десятки разів у найближчих два тижні, з подальшим нарощуванням потужності щонайменше до тисячі тестувань на день. А також для якомога швидшого переходу до найбільш ефективної на сьогодні тактики боротьби з коронавірусом: Тестування-Пошук-Карантин. У нас для цього ще є трохи часу.

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