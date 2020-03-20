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20.03.2020, 10:48

Не коронавирусом единым: пять приоритетов для здоровья украинцев

Не коронавирусом единым: пять приоритетов для здоровья украинцев
директор направления здравоохранения Украинского института будущего (UIF)

Во время пандемии коронавируса, система здравоохранения Украины пройдет тест на профпригодность. Кроме COVID-19, стоит думать еще о ряде проблем (укр)

1. Коронавірус, запобігання поширення пандемії

Вірус змістив акценти на пріоритети не лише в нашій державі, але й у світі. Чинна система охорони здоров’я України найближчі кілька тижнів пройде тестування пандемією коронавірусу на профпридатність.

Отже, що необхідно зробити терміново:

- Сформувати резервний фонд із засобів особистої гігієни, виробів медичного призначення, медикаментів у кожному регіоні.

- Дообладнати інфекційні лікарні оксигенаторами, апаратами штучної вентиляції легень, автомобілями швидкої.

- Забезпечити сортування хворих із самоізоляцією, обов’язковим стаціонарним лікуванням важких форм, лікуванням у реанімації критичних випадків.

- Забезпечити діагностичними наборами (тест-системами) для можливості проведення досліджень у кількості, що, як мінімум, перевищує кількість випадків сезонного грипу 300 000 обстежень.

- Проводити просвітницьку роботу для попередження паніки.

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- Забезпечити захист медичних працівників, які контактують з хворими, як медичний так і соціальний.

- Постійне навчання сімейних лікарів, педіатрів, інфекціоністів та лікарів екстреної медичної допомоги про зміни алгоритмів надання допомоги з врахуванням досвіду інших країн.

- Побудова нової системи санітарно-епідеміологічного захисту.

2. Запуск наступного етапу трансформації системи охорони здоров’я в Україні

 - Запуск згідно з програмами медичних гарантій інших п'яти видів медичної допомоги (крім первинної, що вже працює): спеціалізованої амбулаторної, госпітальної, екстреної, паліативної, реабілітації з квітня 2020 року.

- Запровадити систему оцінки якості медичних послуг.

- Оптимізувати мережі закладів охорони здоров’я.

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- Внести зміни в систему освіти: безперервний професійний розвиток лікарів.

- Повинна функціонувати акредитаційна агенція.

- Запровадження нової моделі інтернатури (електронного розподілу на інтернатурі та зміна кількості спеціальностей і тривалості підготовки).

- Запровадження доплати медичних послуг.

3. Подовження середньої тривалості життя українців

Враховуючи основні причини смертності, продовжити комплексну роботу щодо:

- Допомоги пацієнтам з гострими серцево-судинними катастрофами (якнайшвидша спеціалізована (третинний рівень) допомога при інсультах та гострих інфарктах міокарда, вчасна закупівля за  кошти державного бюджету медикаментів та виробів медичного призначення).

- Проведення комплексу заходів щодо ранньої діагностики онкологічних захворювань (з використанням малоінвазивних, лабораторних та скринінг-методів виявлення на початкових стадіях).

- Зниження пологової та неонатальної смертності.

- Забезпечення доступу населення до лікування важливих медико-соціальних проблем (орфанні хвороби, гемофілія, ювенільний ревматоїдний артрит, аутизм, нанізм, розсіяний склероз, первинні імунодефіцити, муковісцидоз, дитячий церебральний параліч, хвороба Гоше, гепатит, СНІД), програми невідкладної допомоги при кровотечах.

- Вакцинації.

4. Фармацевтична політика держави

Дефіцит та спекулятивна складова в ціноутворенні медикаментів, засобів особистої гігієни, дезінфектантів, діагностикумів є загальносвітовим трендом. Для оперативного реагування під час пандемії здійснюються заходи щодо дерегуляції закупівель, реєстрац. Ці процедури повинні бути зафіксованими в фармацевтичній політиці держави.

Крім того, необхідно:

- Продовжити роботу системи реімбурсації ліків (програма "Доступні ліки") з врахуванням фармакоекономіки.

- Зробити кроки щодо стимулювання розробки вітчизняними фармацевтичними виробниками життєво необхідних ліків з доведеною ефективністю, якістю та безпекою, засобів діагностики, виробів медичного призначення.

- Створити прозорі регуляторні процедури з переходом до електронної подачі документів.

5. Як залучити приватні інвестиції в охорону здоров’я?

- Повинні бути встановлені правила та гарантії державно-приватного партнерства.

- Скасувати законодавчі перешкоди/дерегуляція.

- Забезпечити механізм концесії не лише на папері, а й в практичній площині.

- Інвестиції в інноваційні методи лікування, для отримання яких в Україні необхідно створити науково-дослідний центр генно-інженерної діагностики та терапії стовбуровими клітинами.

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Теги: медицинская реформа, инвестиции, карантин, коронавирус
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