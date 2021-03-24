Не возмущайтесь по поводу тотального масочного режима. Все намного серьезнее, чем кажется

С 6 по 24 апреля в Украине могут ввести режим "все в масках". Естественно, это требование никто не будет ни выполнять, ни контролировать, речь не об этом. Давайте подумаем, имеет ли это смысл в принципе.

Меня, конечно, закидают тапками, но я считаю, что имеет. Дело в том, что "британский" штамм коронавируса намного более заразен, чем "дикий" прошлогодний. Он передается существенно легче, и даже мимолетные контакты с носителем сейчас в разы опаснее, чем раньше.

Во-первых, на оживленной улице невозможно держать дистанцию в пресловутые полтора метра. За пару минут на вас успеют подышать с десяток человек с достаточно близкого расстояния.

Да, контакты мимолетные, по паре секунд, но их много. При такой фоновой заболеваемости как сейчас в Украине, вероятность быть "обдышанным" носителем коронавируса весьма существенна.

Все это очень сильно усугубляется уличной торговлей – в очереди за яблоками у придорожного лотка вероятность заражения не особо отличается от очереди в магазине, но у лотка все без масок.

Во-вторых, если маски обязательны внутри помещений и не обязательны снаружи, то образуются "буферные зоны" у дверей, в которых люди останавливаются чтобы снять или надеть маску. Любая остановка потока – это скопление людей. Предбанники магазинов в этом плане очень показательны – там всегда стоит с десяток растяп, роющихся в карманах или сумках в поисках маски. Все они в процессе этих раскопок дышат друг на друга и на проходящих мимо.

В этих же предбанниках всегда находятся банкоматы, терминалы, будочки с батарейками, обменники и прочим. Очередь туда обычно тоже без масок (т.к. охрана магазина находится глубже) и тоже добавляет вероятности "поймать" коронавирус от случайного носителя.

Это же касается и вестибюлей метро, подъездов домов, лифтов: все это тесные помещения, где скапливаются люди, забежавшие с улицы без масок и неизбежно дышащие друг на друга. Если человек зашел с улицы уже в маске, то все эти места становятся на порядок безопаснее.

В-третьих, банально гораздо проще выработать привычку "перед выходом за порог квартиры надел маску, после прихода домой – снял", чем помнить, что надо заранее натянуть ее перед любым скоплением людей внутри или вне помещения.

Ресурс внимания человека сильно ограничен и не надо его лишний раз испытывать.

Естественно, ходить в маске в безлюдном парке или бегать в ней в одиночестве на стадионе – идиотизм. Но тут ключевое слово – в одиночестве.

Киевские парки в выходные ничем не отличаются по плотности потока людей от оживленной улицы. Например, по Оболонской набережной в воскресенье лично мне комфортнее гулять в маске, чем без нее.

Так что в условиях города, требование носить маски повсеместно за пределами частной квартиры, скорее, оправданно, чем нет.

Но, повторюсь, это все равно никто не будет ни выполнять, ни контролировать, поэтому все это исключительно академические рассуждения.

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