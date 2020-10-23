Очередной пафосный пиар: что общего у "украинской вакцины" от Зеленского и морской свинки

Заявление Офиса президента о разработке "украинской вакцины от ковида" наделало много шума. К сожалению, кроме шума в этом заявлении мало что есть. "Украинская вакцина" — как морская свинка: имеет мало общего как с вакциной, так и с Украиной.

Давайте разберемся по пунктам.

Справка. Один из разработчиков вакцины – Михаил Фаворов - международный эксперт в области эпидемиологии и президент медицинской компании DiaPrep System. По его словам, нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться также и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. 20 октября, разработчики представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования вакцины, которое продолжалось шесть месяцев. В ОП отметили, что украинская вакцина создается на основе уникального подхода.на встрече з президенто. Разработка украинской вакцины может занять от девяти месяцев до одного года. Цена вопроса, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, – больше 100-150 млн гривень.

Что это вообще было?

Это бессовестный пафосный пиар на пустом месте (оценочное суждение). Для ОП это не впервой.

Если помните, они точно так же пиарились на "клинических испытаниях отечественных препаратов от ковида", которые на деле оказались банальными рекламными кампаниями фармпроизводителей препаратов с недоказанной эффективностью.

Кто такой этот Фаворов?

Я о нем впервые услышал сегодня утром — в наших научных кругах человек не самый известный.

Google говорит, что Михаил Фаворов — это эпидемиолог, инфекционист, бывший (?) заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН, эксперт по вирусологии американского агентства CDC.

Он в последние месяцы дает много интервью самым разным СМИ, в том числе сомнительным, в том числе российским. Каковы его обязанности как эксперта CDC, и как эта бурная медийная деятельность с ними согласуется. Откровенной фигни не говорит — вроде все разумно и по делу.

Но есть нюанс.

Фаворов — президент (?) коммерческой медкомпании DiaPrep Systems Inc, которая, как я понял, владеет дочерней украинской фирмой "діапрофмед". Именно эта фирма разработала того самого "кандидата в вакцины", который пиарит Офис президента.

То есть Фаворов имеет непосредственный конфликт интересов, так как представляет собственную коммерческую разработку. Как это согласуется с его постом американского чиновника от медицины — я без понятия.

Про "діапрофмед" ходят слухи о том, что они давно и плотно лоббируют свою продукцию в МОЗ, но никаких доказательств я не видел — просто слухи.

Что же они сделали?

Из пиар-поста Офиса президента ничего понять невозможно. Свет немного проливает интервью Фаворова, опубликованное еще в июле.

Его компания нарабатывает генноинженерными методами нуклеокапсидный белок вируса SARS-CoV2. То есть они берут ген этого белка и вставляют его в бактерию, которая синтезирует им этот белок. Иметь дело с самим вирусом для этого не нужно и это можно делать в обычно лаборатории, без строгих требований к безопасности.

Далее вводили этот белок животным и наблюдали на него иммунный ответ. Из этого сделали вывод, что на основе этого белка можно пробовать разрабатывать вакцину.

Это вполне разумно и ничему не противоречит. Только не уверен, что это хоть сколько-нибудь оригинально. В мире сейчас в разработке сотни вариантов вакцины. Кто-то уже давно пробует, в том числе, и нуклеокапсидный белок в качестве антигена. Неплохо было бы узреть хоть какой-то анализ имеющихся данных, но поскольку речь идет о пиаре, а не о науке, то увы…

Как говорит Фаворов, для дальнейших экспериментов с живым вирусом они договариваются с Турцией, где есть лаборатории четвертого класса биозащиты. В Украине таких лабораторий нет и так скоро не будет даже при желании. Работать с вирусом в нашей стране негде.

Это было в июле, сейчас уже октябрь. В победной реляции Офиса президента говорится, что "проведены эксперименты на клеточных культурах". Я не понимаю, как можно тестировать вакцины на клеточных культурах, хоть вы меня стреляйте. Поскольку никаких деталей нет, то это остается тайной великой. Но даже из этого понятно, что с июля разработки дальше очень раннего пре-клинического этапа не продвинулись.

Надо отдать должное ОП — они хотя бы не врут о том, что это преклиника.

Когда будет украинская вакцина?

Ее не будет и не может быть в принципе.

В Украине нет лабораторий нужного уровня биобезопасности для разработки вакцины от коронавируса. Фаворов прекрасно это знает и открыто озвучивает в своих интервью. Его компания хотела делать исследования в Турции. Даже если вдруг эта разработка дойдет до стадии вакцины (что само по себе маловероятно), то это будет турецкая вакцина при участии украинской дочки международной частной фармкомпании. Ну и где тут государство Украина?

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Зачем в конце октября 2020-го кому-то нужна вакцина, находящаяся на ранней преклинической стадии, — загадка. Через месяц-полтора на рынке будут уже готовые вакцины от мировой бигфармы, прошедшие полный цикл клинических испытаний.

Забег уже финишировал, а наш "спортсмен" еще только шнурует кроссовки. Ну смешно же.

Короче говоря, ОП, как обычно, делает пафосный пиар на достаточно странных коммерческих разработках (оценочное суждение), непонятно как вообще связанных с государством и находящихся на стадии "планируем запрягать коней", тогда как победитель уже пересекает финишную черту.

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