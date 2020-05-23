Ослаблять карантин нельзя. Но если очень хочется, МОЗ подправит показатели

Міністерство охорони здоров’я підібрало неправильні показники для визначення готовності областей до послаблення карантину. Тому вся ця ініціатива може перетворитися на хаос. Області, які не повинні послаблювати, послаблюють. Які повинні - залишаються на жорсткому карантині. А деякі взагалі не зважають уряд і приймають рішення самі.

Що ж не так з показниками для послаблення карантину?

Коротке пояснення.

МОЗ взяв показники з правильними назвами, але не думаючи, що вони йому показують.

Кількість нових випадків зовсім не показує зростання/спадання спалаху COVID-19. А кількість тестів зовсім не показує готовність системи тестування виявити новий спалах. Тому карантин послаблюють регіони, які не повинні цього робити. І не послаблюють ті, які повинні.

Довге пояснення.

Переходити на послаблений режим карантину можна тоді, коли спалах іде на спад, але при цьому є готовність дати раду, якщо станеться новий спалах.

До цього мають бути готові лікарні (цей показник МОЗ міряє).

Але головне - система тестування.

Щоб швидко виявити новий спалах, вона повинна бути активна. Це коли система проактивно працює над пошуком та виявленням потенційно інфікованих людей. Для того, щоб швидко дати сигнал, якщо кількість випадків почне збільшуватися.

Якщо ваша система тестування лише фіксує явно хворих, які надходять у медичні заклади, вона пасивна. Від такої системи немає особливої користі, крім збору статистики.

Я вже не раз писав, що в Україні офіційний протокол тестування стимулює саме пасивний підхід. Саме через це Україна аутсайдер в Європі за рівнем тестування, а не тому, що тестів немає.

Тепер, що не так з показниками послаблення карантину.

У таблиці міністерства їх три. Це нові випадки (для неї вчора А̶Н̶Г̶С̶О̶Ц̶МОЗ ввів новомовний термін - інцидентність), завантаженість ліжок та кількість тестів, які проводяться.

До таблиці МОЗ я додав ще два показники.

Перший - це динаміка кількості активних хворих. Він краще показує картину щодо нових випадків. Якщо кількість хворих день у день більша - спалах COVID-19 ще активний. Якщо зменшується - область “пройшла пік” і спалах іде на спад.

Другий - це проведені тести на один виявлений випадок. Цей індикатор показує активність або пасивність тестування в області.

Якщо він дорівнює 1 - система максимально пасивна. Вона лише фіксує хворих, які потрапили до медичної системи.

Якщо більше 1 - тестують ще контакти та підозри. З показника можна приблизно уявити, наскільки широко їх виявляють, відстежують та тестують.

Я розділив значення на дві категорії. До 5 - це пасивне тестування. Більше 5 - це відносно активне тестування. Відносно, тому що навіть високі показники в Україні є низькими порівняно з нашими сусідами в Європі. У Польщі, наприклад, в середньому проводять 50 тестів на один виявлений випадок.

Що ми бачимо.

По-перше, у нас виходять з карантину області, де кількість хворих продовжує зростати. І не виходять ті, де вона спадає.

По-друге, половина областей, які виходять з карантину - проводять тестування пасивно, а отже, пропустять новий спалах, якщо він буде. Навіть якщо загальна кількість тестів в них велика.

Але найцікавіше - що в деяких областях є і одне, і друге.

Найбільш яскравий приклад - Львівська та Полтавська області.

У першій зараз 993 хворих на коронавірус, і ця цифра зростає щодня. Спалах хвороби - в активній фазі. Система тестування - найпасивніша в Україні, вона лише фіксує активних хворих. При цьому Львівщина переходить до послаблення карантину. Імовірність, що там буде новий спалах - висока. Імовірність, що там його не помітять - теж висока.

У Полтавській області зараз 36 хворих. Ця цифра щодня зменшується, а кількість людей що одужали - зростає. Причому динаміка - найкраща в Україні. На Полтавщині роблять 18 тестів на 1 виявлений випадок. Система тестування активна. Полтавщина, каже МОЗ, не може послаблювати карантин.

Чому так виходить? Вичерпався кадровий потенціал.

P.S. Ну і про “інцидентність”.

Це слово до української літературної мови було запроваджено вчора Міністерством охорони здоров’я. Воно є калькою (яка доволі криво звучить) з аглійського “incidence”, що означає “нові випадки”.

До вчора всі так і говорили - нові випадки. Але за правилами новомови, як відомо, словник повинен постійно скорочуватися. Тому тепер буде одне слово “індицентність”, замість двох.

Але насправді, карантин послаблювати не можна, але якщо хочеться, то можна. Для цього треба просто на брифінгу заявити що ми послаблюємо, а МОЗ сам підправить вам показники. Послуга безкоштовна.

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