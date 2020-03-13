"От нас что-то скрывают?". Жизнь при карантине: шутить или бояться

Коронавірусу в нас нема, чому ж карантин? Це питання чути з телефонних дзвінків знайомих, схвильованих розмов мам на дитячому майданчику, в магазині і на вулиці.

"Від нас щось приховують?", "це як тоді Чорнобилем"?

Ми не звикли вірити, ми всюди шукаємо "зраду" чи "бажання когось на чомусь нажитися".

Моторошні заголовки, моторошні цифри, стрибок цін на маски і "страхи з інтернету" не додають спокою. І трохи в тому поварившись та накрутившись, вже важко розібратися, що відбувається.

Чи все настільки страшно?

Ні, не настільки. Не варто впадати в паніку при слові "пандемія" – пандемія минулих століть і сьогодні – різні речі. Адже сьогодні ми вже хоча б знаємо, що потрібно мити руки, а наука і медицина таки зробили гарний крок вперед. Окрім того, смертоносність коронавірусу не порівняна із чумою-віспою, тому важливо спробувати позбавлятися ймовірних асоціацій.

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І справді, понад 80% випадків протікають в доволі легкій формі, а то й часто безсимптомно. І, на думку деяких дослідників, цифри по летальності насправді значно менші озвучуваних 2-4% саме за рахунок тих людей, які переносять своє "ГРЗ" на ногах і навіть не підозрюють, що в них "корона".

…Тобто не страшно?

Боятися справді є чого, якщо епідеміологічна ситуація розвиватиметься бурхливо. У випадку різкого стрибкоподібного зростання кількості хворих – оті 5% пацієнтів, які за статистикою будуть у критичному стані та потребуватимуть спеціальних умов для лікування, просто не зможуть отримати цю допомогу через перевантаження медичних закладів та їх працівників.

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Окрім того, не виключено що якась частка лікарів, особливо, старшого віку, наразі може зважити свої ризики та почати звільнятися. Чи варто нагадувати, скільки у них і зараз пацієнтів за робочий день? Гарна фінансова мотивація для медиків стає в нагоді у цей період.

Про карантин і очікування

Карантинні заходи наразі покликані якомога більше розтягнути цю ситуацію у часі, аби кількість хворих була рівномірною. Це як час пік у транспорті чи супермаркеті – якби не робочий графік більшості людей був не з дев’ятої до шостої, то натовпів і черг, ймовірно, не було б.

На мою думку, це дуже важливий і продуманий крок, хоч економічно він і нелегкий. Але треба розуміти, що це зможе запобігти бурхливому розвитку ситуації. Адже масові захворювання в інших країнах спостерігалися саме через кілька тижнів після перших випадків. Тому, зараз кількість випадків очікувано зростатиме. Однак, якщо контактування між собою людей на цьому етапі обмежаться, то ми матимемо шанс на помірну картину.

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Цільовою авдиторією вірусу в плані смертності є люди старшого віку, люди із хронічними хворобами – серцево-судинними, діабетом. А також курці із тривалим стажем.

Тому, якщо Вам ще нема сімдесяти, ви не налягаєте на тютюн та алкоголь, у вас не зашкалює індекс маси тіла і ви фізично активні – ймовірно, що від вірусу серйозної шкоди не отримаєте. Для багатьох ця ситуація може стати потужною мотивацією для перегляду свого способу життя, раціону, звичок.

Продовжувати жартувати, але суворо дотримуватися правил

Тему коронавірусу заносить як не в одні, то в інші крайнощі. Хтось показово демонструє, що не боїться і нехтує банальним миттям рук, а хтось репостить меседжі із "все пропало".

І зараз – зоряний час фейків, страшилок та стрімів із панічним контентом. Пам’ятаєте поширення відео невідомого походження наче б то із Китаю, де люди на вулицях падають?

Тривале нагнітання паніки і очікування страшних наслідків істотно впливає на здатність критично мислити і на стан здоров’я загалом. Також в такому стані зростає ймовірність стати жертвою шахрайства чи придбати якісь "ліки" або "імуностимулятори" сумнівного походження та ефективності.

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У цій ситуації варто дослухатися до свого лікаря та слідкувати за офіційними джерелами, наприклад, сторінками Міністерства охорони здоров’я та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Почуття гумору ж допомагає знімати напруження – тому не варто накидатися на людей лише за поширення жартів на теми епідемій – таким чином люди просто намагаються захистити свою психіку від страху.

Однак сміючись, все ж треба не забувати мити руки з милом, кашляти в лікоть, не торкатися немитими руками обличчя і суворо дотримуватися рекомендованих карантинних правил.

Захворів – сиди вдома

Можливо, нарешті до цього правила з’явиться трохи серйозніше ставлення.

Адже згідно із опитуваннями, близько однієї третьої людей звикли продовжувати ходити на роботу з підвищеною температурою, а сильний кашель може зупинити лише менше половини опитаних. І це, насправді, підстава для тривоги.

Тому, у випадку респіраторних негараздів, варто утриматися від контактування з іншими людьми та одягати маску, аби не поширювати інфекцію далі, не залежно від того, коронавірус це, чи ні.

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