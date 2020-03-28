От Нострадамуса до антибиотиков: в мире ширится эпидемия коронавирусных фейков

Забавную подборку таких мифов собрали сотрудники польского интернет-портала по киберзащите. Там и о Нострадамусе, якобы предсказавшем коронавирусную пандемию, и о том, что коронавирус - генетическое оружие, предназначенное для борьбы с жителями Центральной Азии. В подборке - почти четыре десятка фейков. Польские специалисты отмечают, что киберпреступники и создатели фальшивых новостей стараются идти в ногу с пандемией, чтобы подзаработать на панике.

Подборку же самых распространенных в мире вредных мифов - с опровержениями - подготовили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Первый. COVID-19 в организме человека исчезает там, где жарко или наоборот холодно. Это неправда. Вирус живет в теле человека и ему безразлично, какая температура за бортом: минус 30 или плюс 30. Температура человеческого тела – 36,6 градусов - остается комфортной для вируса при любой погоде. Поэтому эмиграция в экваториальную Африку или Гренландию не поможет.

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Также не спасает от коронавируса, а только вводит в заблуждение и другой распространенный миф: чтобы уничтожить вирус, нужно принимать горячие ванны или ледяные обливания.

Миф третий. Новым коронавирусом можно заразиться от комариного укуса. COVID-19 - это респираторная инфекция, которая передается, когда больной человек чихает или кашляет. Комары тут ни при чем.

Фейк номер четыре: якобы вирус на руках убивает электросушилка с горячим воздухом или ультрафиолетовые лампы. Это очень плохая идея для стерилизации рук. Как и распыление спирта или хлора по телу, а еще хуже - внутрь. Это следующий миф. Распыление таких веществ только повредит слизистые оболочки. Имейте в виду, что и спирт, и хлор могут быть полезными для дезинфекции, но только поверхностей.

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Шестой миф. Якобы вакцины против пневмококков и гемофильного гриппа обеспечивают защиту от нового коронавируса. Это неправда. Как и седьмой фейк о том, что регулярное промывание носа солевым раствором поможет предотвратить заражение новым коронавирусом. Массовое поедание чеснока тоже не убережет от заражения. А совет каждые 15 минут пить воду, чтобы "смыть" вирус из горла в желудок, является пусть и не очень вредным, но совершенно бессмысленным.

Наиболее вредная чушь касается того, что антибиотики вроде бы являются эффективным средством превенции этого заболевания. Запомните: антибиотики не лечат вирусы! Они нужны для борьбы с бактериями и используются исключительно по назначению врача! Сейчас в мире нет никаких лекарств, которые были бы эффективны в предупреждении заболевания коронавирусом. Даже при заболевании используют симптоматическое лечение.

Лучший способ защититься от эпидемии – укреплять собственный иммунитет, строго соблюдать нормы гигиены и избегать лишних контактов с другими людьми.

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Поэтому, сидите за возможности дома и не злоупотребляйте алкоголем - он подавляет иммунитет. А вот своих котиков и собачек гладьте сколько угодно - пока нет научно подтвержденных оснований считать, что ваши домашние любимцы является угрозой.

Заботьтесь о себе и друг о друге. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

Оригинал материала вышел на телеканале СТБ в программе Вікна