Почему у одних людей легкие симптомы COVID-19, а другие умирают

Сьогодні у багатьох людей є друзі та члени родини, які перехворіли COVID-19. У багатьох були досить легкі симптоми, деякі були важкими, а дехто і помер. Я особисто знаю понад два десятка людей, у яких був коронавірус. Більшість із них мали помірні симптоми.

Однак четверо людей з моєї віддаленої родини були в реанімації, і, на жаль, двоє з них померли.

Що мене найбільше засмучує - це коли люди в соціальних мережах публікують свій особистий досвід з COVID-19, а потім намагаються узагальнити його для інших, кажучи: "в мене був COVID-19, і це взагалі не проблема" або інша крайність "COVID-19 - це найгірше, що може бути”. Хоча особистий досвід є цінним, його не можна узагальнювати.

З початку пандемії вчені багато дізналися про коронавірус. Наприклад, вчені підрахували, що рівень смертності від COVID-19 становить від 0,5% до 1%. Це значить, що на кожних 1000 людей, хворих на COVID-19, помре від 5 до 10 людей. Це приблизно в десять разів більше, ніж сезонний грип, але це не ебола або сказ.

Також вчені виявили фактори, які підвищують ступінь ризику COVID-19.

Ось вони:

Стан здоров'я [4, 5, 6]:

- Рак

- Хвороба легенів

- Хвороба серця

- Діабет

- Ожиріння

- Проблеми з імунною системою

Інші фактори [4, 5, 6, 7]:

- 60+ років

- Чоловіча стать

- Куріння

Тому не дивно, що більшість людей, які помирають від COVID-19, мають інші захворювання. Bloomberg повідомляє, що 96% людей, які померли від COVID-19 в Італії, страждали від супутніх хвороб. І цього варто очікувати, враховуючи, що люди з супутніми хворобами є більш вразливі до коронавірусу.

Дехто може сказати: “ці люди і так би померли, навіть без коронавірусу”. Звичайно, вони б померли. Насправді, всі ми і так помремо. Але замість того, щоб померти передчасно, всі хочемо жити довгим і здоровим життям.

Тож, якщо ви не належите до категорії ризику, будьте вдячні та зрозумійте, що іншим не так пощастило, як вам.

Якщо ви перебуваєте в категорії ризику, для вас особливо важливо захистити себе від COVID-19. Сподіваюся, скоро пандемія закінчиться, і ми почнемо новий сезон нашого життя.

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