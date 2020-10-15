Пообещали, но не выплатили: почему врачи, которые борются с COVID-19, не получают надбавок

Весною, коли розпочалась пандемія коронавірусної хвороби, стало зрозуміло, що найважче буде медикам. Їх звичайні робочі дні подекуди перетворювались на цілодобові зміни, комусь довелось змінювати свою спеціалізацію та й взагалі ризикувати власним життям. Тоді й пролунала обіцянка уряду про надбавки в 300% до зарплати лікарям.

Пройшли місяці боротьби з хворобою, а ситуація в регіонах з доплатами геть різна: десь лікарі кажуть, що отримали виплати, десь кажуть, що взагалі нічого подібного немає. Прем’єр Денис Шмигаль, навіть, пообіцяв, що будуть притягнуті до відповідальності голови областей, де медики не отримали виплати.

Отож, розберемось, через які етапи проходять гроші на доплати лікарям, та де вони можуть "затриматися".

До початку медреформи лікарні отримували гроші з бюджету через субвенції, і в ній завжди була сума, яка закладалась на зарплату. Ця сума так і називалась – цільові гроші на зарплату. І їх неможливо було витратити інакше, навіть якщо в лікарні зруйнувало дах чи вітер вибив всі вікна.

Так тривало, допоки лікарні були бюджетними установами. Після того, як майже всі лікарні в регіонах стали комунальними підприємствами, вони більше не отримують гроші з бюджету просто так, а лише за надані пацієнтам послуги по контракту з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Ці гроші надходять лікарні за роботу, там немає цільових коштів, витрачати їх на зарплату чи ремонт вікон вирішує керівник лікарні – головний лікар. Адже тепер – це господарська діяльність підприємства, яким є медзаклад.

І тут включається людський фактор. Фактор керівника. Пам’ятаєте, як ми всі раділи, що сімейні лікарі будуть заробляти по 20 000 гривень. Але в багатьох лікарнях так не сталося. Бо, хоча з сімейним лікарем, умовно "А", могли укласти декларацію багато пацієнтів, і лікарня отримала за це в рази більше грошей від держави, ніж за сімейного лікаря "Б" (до якого пацієнти не поспішають "прикріпитися"), розмір зарплати визначався керівником лікарні.

Один головний лікар платив "продуктивному" сімейному лікарю "А" 20 000 грн, другий – 15 000, а третій – 7 000 – тобі вистачить, адже раніше в тебе було 3 000.

І головний лікар міг це робити, особливо, якщо це передбачали у колективних договорах. Зараз міністерство більше ніяк не може впливати ні на штатний розпис, ні на зарплати. Це може зробити лише місцева влада – вона може додавати в бюджет лікарні гроші, затверджувати штатний розпис, кошторис на рік. Держава ж платить за послуги, надані лікарнею пацієнту, і не регламентує, яку суму з цих коштів витрачати на зарплату, а яку на ремонт.

У такої системи фінансування медзакладів є свої переваги, але під час пандемії коронавірусу, це обмежило дії уряду проводити цільове фінансування як раніше. Держава не може напряму просто так виділити комунальним лікарням гроші, наприклад, на 300% доплати зарплатні, а лише за визначений пакет медичних послуг.

Тому запровадили окремий пакет з умовною назвою "на підтримку діяльності лікарень". Сума пакету для кожної лікарні розраховується згідно кількості працівників. І кожна лікарня, яка подала документи, отримує кошти від держави по цьому пакету послуг. Але, це гроші, які зараховуються на рахунок лікарні, і, знову ж таки, витрачаються на розсуд керівника лікарні. Він може виплатити їх як надбавку до зарплати, а може витратити інакше. І буде мати на це право, бо гроші номінально не є цільовими.

Наприклад, в лікарні протікає дах. Керівник вважає, що наразі це дуже важливе питання і хоче витратити всі гроші саме на ремонт покрівлі. При цьому місцева влада може сказати – ми тобі дамо гроші на ремонт, зараз виплати працівникам 300% надбавки. Тобто місцева влада може проконтролювати ціль використання коштів і втрутитись, наприклад, у разі ситуацій невиплати лікарям обіцяного від держави.

Уряду ж залишається лише моніторити ситуацію з виплатами медпрацівникам та закликати місцеву владу до захисту їх прав на передбачені державою кошти.

Може бути ще одна ситуація, коли лікарям не виплачують обіцяну надбавку. Так трапляється, коли лікарня взагалі не подала заявку на цю конкретну медичну послугу від НСЗУ.

Повертаємося до людського фактору і постаті керівника лікарні. Якщо ти дбаєш про колектив, якщо вчасно заповнив заявку до НСЗУ на доплату, отримав кошти і виплатив їх лікарям, то ніяких проблем з доплатами в лікарні не буде.

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