Серьезно про коронавирус

Сначала о самом важном

1. Есть ли иммунитет к коронавирусу?

Несмотря на много разных мнений и статей экспертов, большинство склоняются к тому, что есть. Первоначальные подозрения (в Китае), что люди заражаются второй раз, сейчас считают дефектами тестов, которые вначале были неточными. Дополнительный и важный аргумент, если карантин работает, то иммунитет (может быть не 100%, но значительный) к этому вирусу точно есть.

2. Передают ли вирус зараженные люди, но у которых нет симптомов?

Мы все уже знаем, что дети и молодежь очень хорошо переносят заболевание. Многие из них носят вирус в себе, но этого не ощущают. Если бы они массово при этом заражали окружающих, карантин вряд ли бы работал. Когда немного кашляющие остаются дома, а сильно кашляющие едут в больницу, распространение вируса останавливается. Яркий пример - провинция Лоди - одно из двух мест, где началась итальянская эпидемия. Там уже все хорошо. Плохо - в других регионах Италии, где карантин был введен ОЧЕНЬ поздно.

3. Каждый больной заражает от двух до двух с половиной человек - это называется коэффициент R0 и приводит к экспоненциальному росту.

Как только удается сделать R0 меньше единицы, все становится управляемо и не страшно.

4. Все уже поняли, что без смертей в больших странах не удастся обойтись.

Важно, чтобы было около 1% от заразившихся (Корея, Япония, Скандинавия) вместо 5-7% (Китай, Италия и, похоже, сейчас Испания). Это, как все понимают, очень большая разница!

5. (С этим не все согласны!!!) Часть экспертов считает, чтобы вы не делали в конкретной стране, все равно 70-80% населения заразятся этим вирусом (не зря же ВОЗ назвала это все пандемией!). И те, кто согласен с этим пунктом, утверждают (вполне логично!) - надо сделать так, чтобы они все не заразились в одно время!

Пять путей борьбы

Теперь поговорим о пяти разных путях борьбы с пандемией в разных странах. Очень важно, что каждая из этих стран свою политику продумывала и анализировала разные последствия.

1. Всех под замок и сразу - китайский путь.

В провинции Хубэй посадили фактически под замок примерно 60 млн человек. Вначале много заболело и много умерло, но сейчас Китай уже четвертый в мире по случаям заражения и скоро уйдет из первой пятерки.

Очень сложно понять, как закончить этот самый жесткий метод, когда разрешать людям выходить? Что после этого будет? Надо принимать тяжелое решение. Но в Китае нет проблем держать десятки миллионов под замком долгое время. Там все знают, что будет, если не подчиниться власти. И страна очень богатая, может их без проблем кормить.

2. Карантин+ограничение трафика - это европейский путь.

Закрывается все, кроме аптек и еды. Офисы на удаленку, школы закрыты. Но ОЧЕНЬ ВАЖНО - промышленность работает - все боятся экономического краха страны. Сразу резко падает R0 - ниже единицы.

Но есть два вопроса:

а) страны все демократические и народ привык к свободе - как долго вы все население сможете держать в их маленьких квартирках?

б) поскольку заводы в основном работают, удастся ли там остановить эпидемию? Короче: вначале все резко хорошо (если не тупить, как в Италии), но как будет дальше, пока непонятно.

Вот цитата: ”Сравнивая сравнимое, мы видим, например, что среди трех прибалтийских стран Литва ввела самые жесткие меры — первой объявила карантин, первой закрыла границы, Латвия на втором месте, Эстония на третьем. Ситуация с инфекцией обратная: в Эстонии по состоянию на сегодняшний день 135 случаев, в Латвии — 30, в Литве — 12 (все завозные; community spread еще не начался)."

3. Отслеживание контактов: Южная Корея, Сингапур, Израиль, Гонконг, Тайвань.

Требует огромных усилий всех органов государства, большого доверия к властям. Также надо верить, что бессимптомной передачи не происходит. Тогда можно тестировать только найденные контакты. В этих странах вроде бы справились с эпидемией хорошо.

Надо понимать, что в Европе (и не только) не так много стран, где доверяют правительству так сильно, как, например, в Сингапуре или Южной Корее. Или где население живет под постоянной угрозой и готово быстро мобилизоваться, как та же Корея, Тайвань и Израиль.

4. Британия - яркое и пока единственное исключение.

Важно помнить, что в этой стране сильнейшая научная школа именно в инфекционных заболеваниях - это была империя с бессчетными колониями в экзотических локациях, и там возникало очень много болезней смертельных для белого человека. С ними надо было учиться бороться - научились и передают эти знания до сих пор.

Есть много факультетов в университетах, где этому учат. Их теория: давайте изолируем людей старше 60-ти лет (у которых большая смертность), а остальные, включая детей, пусть переболеют быстрее и в легкой форме. Тогда у всей страны возникнет “национальный иммунитет”. Пока R0>2 - более 50% населения заразится очень быстро и так же быстро выздоровеет. Умрет такой же процент, как при обычном гриппе (это если удастся хорошо изолировать пенсионеров, что не факт!).

А потом, когда возникнет этот иммунитет, R0 упадет ниже единицы и все будет хорошо. Пенсионеров тогда можно выпускать, поскольку у системы здравоохранения хватит мощностей их вылечить.

Премьер страны всегда выступают вместе с двумя крутыми экспертами (я читал их биографии, им можно доверять) и они очень логичны. Если такое получится, будет Нобелевская премия и место в учебниках истории человечества.

5. Метания в разные стороны: США и Россия пока что яркие примеры.

В США - потому что very stable genius (Дональд Трамп. – Ред.) очень хочет выиграть выборы, а вирус мешает.

В России - потому что 22 апреля назначен референдум про обнулении другого гения (Владимира Путина. – Ред.), и, если ввести карантин и будет паника, придется отменять. Лучше всем рассказывать, что все хорошо, пусть они проголосуют, а потом включат ограничения.

Украина (про нее никто не пишет) - явно такая же ситуация - метания в разные стороны. Учитывая недоверие к власти и ее слабость, даже непонятно, какой путь выбрать.

Остались за скобками Иран - там непонятно вообще, что происходит, но, похоже, умирают тысячи людей и всеобщая паника. Но это неточно.

Непонятно пока почему так тихо в Индии и Африке - там огромные продуктовые рынки, нет гигиены и почти нет медицины. Но зато есть демократия и скрывать трудно. Что там - фиг его знает!

Ну и я не коснулся многих конспиративных теорий.

Мне лично нравятся две:

1. Китай все это сделал специально, чтобы самым первым выйти из пандемии, используя свою авторитарную систему власти. И потом, разогнав свою промышленность пуще прежнего, увеличить радикально долю в мировой экономике. Пока все остальные болеют и страдают.

2. Разгоняется сейчас очень сильно китайскими, типа официальными лицами, но не самыми главными: заразу занесли в город Ухань американцы специально, когда там прошлой осенью была американская военная делегация (на самом деле была). Цель, конечно же, ослабить великий Китай.

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