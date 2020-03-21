Шесть простых правил пребывания в карантине

Причина таких мероприятий проста: чем меньше контактов, тем медленнее распространяется коронавирус и тем лучше медицинские системы стран могут реагировать на случаи заболевания.

Напомню, что в зоне риска находятся прежде всего пожилые люди. Именно для них COVID-19 является опасным. Остальные могут вовсе не испытывать проблем со здоровьем, но быть переносчиками инфекции. Поэтому самоизоляция - лучшее, что мы можем сделать для общественного здоровья.

Итак, мы сидим дома. Что именно нужно сделать, чтобы на это время обезопасить себя, своих близких и окружающих?

Вот основное, что вам нужно помнить

1. Самое главное – позаботьтесь о своих бабушках и дедушках. Обеспечьте их необходимыми продуктами, медикаментами, средствами гигиены. Все время находитесь с ними на связи. Так они будут знать, что в случае необходимости всегда получат помощь.

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2. Планируйте покупки заранее и составляйте список. Так вы сможете проводить меньше времени в магазине. Отдавайте предпочтение безналичным и бесконтактным способам оплаты. После каждого контакта с наличными тщательно мойте руки или обрабатывайте их санитайзером.

Если есть признаки недомогания - лучше попросить кого-то из друзей или соседей сделать для вас покупки, нежели самому, пусть даже и в маске, выходить из дома.

3. Для семей особенно важно соблюдать правила гигиены, поскольку живущие вместе люди могут легко инфицировать друг друга. Чаще мойте руки, проветривайте помещение, делайте влажную уборку и санитарную обработку поверхностей - дверных ручек и других предметов, которые вы касаетесь чаще всего. В том числе – телефонов.

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4. Если кто-то из близких заболел - не обязательно коронавирусом или гриппом, а обычной простудой - изолируйте его. Такой член семьи должен пользоваться отдельной посудой и носить маску. Ее, салфетки и другие средства индивидуальной защиты и гигиены больного выбрасывайте в закрытый контейнер с мусором, после чего тщательно мойте руки. Также мойте руки после каждого контакта с больным членом семьи.

5. Будет полезно проветривать верхнюю одежду и чаще стирать личные вещи и белье. Перед закладкой одежды в стиральную машину старайтесь не встряхивать их.

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6. Пейте больше воды и не забывайте о физической активности. В интернете можно найти курсы на любой возраст и вкус для того, чтобы поддерживать себя в форме в домашних условиях.

Как показывает опыт, карантинные меры являются действенными в условиях пандемии коронавируса. К примеру, в Китае был введен строгий карантин - люди вообще не выходили из дома. После этого вспышка болезни пошла на спад.

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Карантин в Украине не настолько суров, но важно его придерживаться. Это залог безопасности для всех нас. Поэтому заботьтесь о себе и заботьтесь друг о друге.

Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

Оригинал материала вышел на телеканале СТБ в программе "Вікна".