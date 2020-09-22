UA

Ситуация с COVID-19 не так критична, как говорят? Черта лысого! Показатели все плачевнее

Ситуация с COVID-19 не так критична, как говорят? Черта лысого! Показатели все плачевнее

доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ
22.09.2020, 17:31

Украина летит к новым высотам по показателям заболеваемости на коронавирус гораздо быстрее, чем нам всем кажется

Если посмотреть на график роста числа ежедневных новых случаев коронавируса в Украине, то последние недели он поднимается вверх линейно.


Источник - facebook Евгения Истребина

Значит ли это, что эпидемия коронавируса в Украине уже прошла экспоненциальную фазу, и ситуация не настолько катастрофична, как многие (и я в том числе) говорят?

Черта лысого! Мы летим к новым высотам гораздо быстрее, чем кажется.

График новых случаев растет относительно линейно потому, что мы уперлись в пропускную способность лабораторий, которые обрабатывают тесты населения. Они работают на предельной загрузке и больше тестов, чем сейчас, делать просто не в состоянии.

В таких условиях, пациентов "легких", "бессимптомных" и "контактных" на бесплатные тесты никто просто не отправляет, а на платные идут далеко не все. 

В то же время, лаборатории все равно забиты. Не надо быть доктором наук, чтобы понять, что забиты они, в основном, за счет симптоматических и тяжелых больных.

Если посмотреть на второй график, где показан рост доли позитивных тестов, видно, что она стабильно растет со временем. Все больше и больше у тех, кто приходит на тесты, подтверждается коронавирус. Это очень хороший косвенный индикатор масштабного распространения болезни.


Источник - facebook Евгения Истребина

На третьем графике – рост числа необработанных тестов. Их количество за последнее время тоже стабильно растет, так как лаборатории не успевают обрабатывать ежедневные поступления. Вроде их не так уж и много в абсолютных числах, но тут важна именно тенденция.


Источник - facebook Евгения Истребина

На месте Министерства охраны здоровья Украины, я бы перестал показывать данные по количеству тестов, а то совсем некрасивое палево получается.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
коронавирус тест на коронавирус COVID-19﻿ Семен Есилевский

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих

Партнерський проектCOVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих
 