Сможет ли Кабмин снова ввести локдаун? Люди боятся повторной "паузы", говорят соцопросы

Угроза для жизни людей, которую принес коронавирус, оказалась настолько пугающей, что руководство большинства стран ввело на своих территориях жесткий карантин.

Не смотря на то, что многие из мер, по сути, ограничивали одну из базовых для демократической части мира свобод - право граждан на свободное передвижение, население всецело соблюдало новые правила жизни.

В то же время, в мире продолжаются громкие дискуссии о целесообразности введения локдауна. Противники жесткого карантинного режима приводят в пример Швецию, которой удалось пройти пик эпидемии, не ставя экономику страны на паузу.

В Украине до ноября 2020 года действует адаптивный карантин. А с 14 сентября, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, во многих областных центрах и районах карантинные меры должны усилить. При этом, власть пока обещает не вводить жесткий карантин.

Готовы ли украинцы ко второму заходу на локдаун? Спойлер - страх финансового краха и угроза безграмотности детей победили страх заражения коронавирусом.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, компания Gradus задала украинцам вопрос о том, настолько ли их тревожит возможность заражения, что они готовы принять и соблюдать новые правила жизни. Вопрос был задан относительно пяти ключевых сфер жизни: финансовое положение, режим удаленной работы, путешествия, социальные контакты и учеба детей.

Вот что получилось.

Справка. Исследование было проведено компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 2 сентября 2020 года. Размер выборки: 1200 респондентов.

Коронавирус против экономики

Еще в апреле, возможность заражения коронавирусом вызывала у украинцев большую тревогу, чем возможность ухудшения их финансового положения. Начиная с мая, тревога за "холодильник" начала побеждать, и в сентябре одержала подавляющее преимущество, обогнав страх коронавируса более чем вдвое.

Это означает, что общество вряд ли легко согласится на второй локдаун в мартовском исполнении. Не смотря на растущую вероятность заражения, люди предпочтут сохранить и без того упавшие доходы, чем снова быть запертыми по домам.

Коронавирус против очной работы

Работающую часть городского населения Украины, удаленная работа пугает меньше, чем вирус. Это означает, что "удаленка" может прочно войти в жизнь большого количества компаний и их сотрудников, позволяя экономить средства на аренде офисов и осваивая механизмы удаленного планирования и контроля выполнения задач.

Стоит обратить внимание на то, что женщины ощутимо больше мужчин стремятся вернуться в офис. Очевидно, существенную роль играют дети и домашние заботы, которые преследуют их в режиме работы из дому. Таким образом, компаниям следует уделять особое внимание готовности сотрудников работать из дому и, соответственно, их продуктивности в таком режиме.

При этом, 39% респондентов не смогли определиться с ответом на вопрос об удаленной работе.

Коронавирус против общения

Большинство респондентов больше тревожатся о возможности заражения, чем о сокращении социальных контактов. Следовательно, готовность ограничивать личные контакты преобладает.

При этом мужчины более склонны пренебрегать опасностью вируса, чем женщины.

Коронавирус против путешествий

Вирус и ограничения путешествий/поездок в равной степени тревожат респондентов. Также нет отличий в этом вопросе между мужчинами и женщинами.

Возможно, причина в том, что подавляющее большинство и так не выезжала за рубеж. Так, в 2019 году отдыхали 64% респондентов. Из них 70% совершало поездки только в рамках Украины.

В текущем 2020 году ситуация изменилась радикально. Не собираются отдыхать 73% респондентов. Из тех же счастливчиков, кто успел или планирует поехать в отпуск, 80% не намерены выезжать из Украины. Основная же причина отказа от отдыха - финансовые сложности.

Коронавирус против карантина в школах

Родителям карантин дался вдвойне сложнее. Это связано с весенней онлайн-школой, поскольку выполнение школьной программы детей стало их заботой.

По результатам опроса Gradus в июне, 70% респондентов считали, что программу периода весеннего карантина необходимо полностью пройти очно, поскольку дети плохо усвоили материал (дата проведения поля - 5 июня 2020 года, выборка 1000 респондентов, структура выборки отображала структуру населения городов с населением более 50 000 в возрасте 18-60 лет, по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта).

Сейчас, не смотря на угрозу заражения, 60% респондентов считают большей угрозой низкое качество обучения в удаленном режиме, а не заражение вирусом. 80% родителей поддерживают решение властей начать очное обучение в школах с сентября 2020 года.

Итак, страх финансового краха и угроза безграмотности детей победили страх украинцев заразиться коронавирусом, поскольку связаны с долгосрочными, устойчивыми угрозами и будут иметь далеко идущие последствия.

В вопросах же, которые воспринимаются, как временное неудобство (ограничение путешествий или очных социальных контактов), украинцы склонны уступить обстоятельствам и поберечь себя.

При этом, удаленный или частично удаленный режим работы, который, судя по всему, прочно вошел в нашу жизнь, потребует дополнительной адаптации. Хотя, возможно, удаленка дастся родителям легче, если дети будут учиться в очной школе.

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