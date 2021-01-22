В мире всего 18 стран, где больных COVID-19 на сегодня более 1 млн. Украина – одна из них

Центр економіки охорони здоров’я Київської школи економіки зробив дослідження "Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19".

Я вибрав з нього головне, що вам було цікаво знати про ситуацію на сьогодні.

Треба звернути увагу на дві країни – Іспанію та Велику Британію

У першій почався якийсь армагедон. Я ніколи не бачив такої кривої захворюваності – вона іде практично вертикально. Можливо, це пов'язано з новою мутацією коронавірусу В.1.1.7.

Щодо Британії, то ми точно знаємо, що недавній спалах пов'язаний саме з цим новим варіантом. Але подивіться, як Британія бере ситуацію під контроль. В країні посилили обмеження. Але головне – тестування працює, як воєнні заводи у Другу світову. Неймовірні показники по 550 000-600 000 тестів щодня для населення у 66 млн. Це дає коефіцієнт виявлення у 8%, він один з найкращих у Європі (ВООЗ рекомендує 5% для нормального контролю поширення вірусу).

Для порівняння, в Іспанії роблять 150 000-180 000 тестів на день для населення 47 млн, і це немало, але коефіцієнт виявлення пішов вгору і складає 22%.

Україна робить 20 000-30 000 тестів на добу при населенні 41 млн. Коефіцієнт виявлення найнижчий у Європі і складає 25%. Від Іспанії мало відрізняється тому, що поширення в нас стабільне. Якщо мутація В.1.1.7 опиниться у нас, страшно подумати що буде.

Вакцинація

У світі імунізацію розпочали уже 55 країн. Лідери – Ізраїль, ОАЕ, Бахрейн, Велика Британія та США. У Ізраїлі принаймні одну дозу отримали уже 28% населення (2,37 млн людей).

У Європі розпочали кампанію з вакцинації населення 38 із 46 країн. Лідери – Велика Британія, Данія, Мальта, Словенія, Італія. У Британії щонайменше одну дозу отримали 6,3% населення або 4,6 млн людей.

Україна – одна з восьми країн Європи, які не розпочали вакцинацію. А ще Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія. А також Білорусь, яка розпочала, але не признається.

Цікавий такий факт

У країнах, де вакцинація уже йде, живе 89% мешканців Європи. Тобто 9 із 10 європейців є частиною кампанії з імунізації. Решта 11% європейців ще не є частиною цієї кампанії. Так от, більшість з них, 7% – це українці. Решта – маленькі країни.

Ще один цікавий факт

У світі є всього 18 країн, де хворих на COVID-19 на сьогодні більше мільйона. Чемпіони, так би мовити. Україна – одна з них. З цих країн імунізацію почали усі, крім п'яти: Південної Африки, Колумбії, Перу, Ірана та України.

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