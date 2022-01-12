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Вакцина от омикрона будет готова к марту. Но к тому времени она может быть уже не нужна

Цей матеріал також доступний українською
Вакцина от омикрона будет готова к марту. Но к тому времени она может быть уже не нужна

доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ
12.01.2022, 16:02

К лету все, кто не вакцинирован или не сделал вовремя бустер, практически гарантированно переболеют (вместе с большой частью тех, кто бустер сделал)

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что модифицированная вакцина против нового штамма коронавируса – "омикрон", будет готова в марте 2022 года. Это значит, что она пройдет все этапы одобрения регуляторами, в самом оптимистичном случае, где-то к лету. Естественно, если результаты клинических испытаний будут позитивными, но в этом-то как раз можно практически не сомневаться

Но есть нюанс: к маю эта вакцина может быть уже никому не нужна, так как волна "омикрона" к тому времени уже закончится во всех развитых странах. В виду колоссальной заразности, омикрон дает очень острый и высокий пик заболеваемости, который крайне быстро растет, но потом так же быстро спадает – банально заканчиваются восприимчивые носители. 

К лету все, кто не вакцинирован или не сделал вовремя бустер, практически гарантированно переболеют (вместе с большой частью тех, кто бустер сделал – от заражения он защищает, откровенно, так себе). 

Тяжесть болезни будет, естественно, разной у людей с разным вакцинальным статусом, но суть в том, практически все население окажется иммунным к омикрону.

Вероятность повторения волны омикрона или другого варианта, похожего на него, специалистами оценивается как крайне низкая – вирус с такой высокой заразностью вряд ли сможет где-то циркулировать достаточно долго, чтобы "дождаться" ослабления коллективного иммунитета и вызвать новую пандемическую волну.

Так что вакцина от омикрона, скорее всего, подоспеет к шапочному разбору и окажется никому не интересна. 

Зачем же тогда компании над ней работают?

Во-первых, это не так уж и дорого: технология готова, а заменить мРНК – задача, в общем-то, на пару дней. Основное время занимают клинические исследования.

Во-вторых, это репутационный и маркетинговый ход – ответ на социальный запрос в нужное время.

В-третьих, это задел на будущее, на случай если появится новый опасный вариант коронавируса, являющийся производным от омикрона. Исключать этого нельзя, мы это уже проходили с дельтой, являвшейся "глубокой модификацией" альфы. Вакцины от альфы прекрасно работали против дельты, поэтому вакцины от омикрона могут также хорошо работать от гипотетической "омеги".

В любом случае, и Pfizer, и Moderna практически гарантированно разрабатывают новые варианты вакцин себе в убыток и прекрасно это осознают, но они могут себе это позволить. А вот более мелкие игроки, особенно те, которые опоздали и только сейчас заканчивают клинические исследования, оказались в незавидной ситуации. Спроса на их продукцию в долгосрочной перспективе не предвидится, большие дяди полностью закрыли текущие потребности рынка, а его расширения в будущем пока не видно.

В целом вся эта история поучительна тем, что браться за разработку "доморощенных" вакцин с нуля в ситуации, когда клюнул жареный петух, а конкуренты уже давно обошли тебя на круг, – так себе идея.

Пользуясь случаем, передаю привет всем разработчикам "самобытных украинских вакцин" от ковида.

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вакцина коронавирус Pfizer Moderna омикрон бустерна доза
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