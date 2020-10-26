Вакцины от коронавируса: разбираем темные лошадки, которые уже одобрили некоторые страны

На данный момент 154 вакцины от коронавируса проходят доклинические исследования (на животных), 44 – клинические (на людях). Шесть получили местные разрешения на ограниченное использование (есть нюансы, подробнее тут, и тут).

Давайте разберемся с темными лошадками и посмотрим, на что надо обращать внимание.

Компании, которые по ускоренной схеме проводят клинические испытания, и уже вывели свои препараты на третью фазу или уже применяют вакцины в своих странах. Это все Китай и Россия.

CanSino Biologics

Китайская компания с вакциной на основе аденовирусного вектора, который доставит в клетки белок S, и требует однократного введения.

Вакцина уже лицензированная для использования в армии Китая. Компания отрапортовала о прекрасных результатах первой и второй фазы, правда не всегда вдаваясь в детали испытаний.

25 июня китайские военные предприняли беспрецедентный шаг и одобрили вакцину сроком на год, как "особо необходимое лекарство". CanSino не сообщает, будет ли вакцинация обязательной или необязательной для солдат.

Есть нюанс с тем, что у некоторых людей уже существует иммунитет к аденовирусу, который должен доставить нужным нам белок в человеческие клетки. Чем старше человек, тем больше вероятность, что такой иммунитет у него есть. Есть риск, что вакцина будет хуже работать в старших возрастных группах. Пока что сообщается о том, что повышение температуры наблюдается у 1-9% пациентов после вакцинации, и зависит от дозы. Значит, можно будет снизить до 1%. Начиная с августа, CanSino начала третью фазу испытаний в ряде стран, включая Саудовскую Аравию, Пакистан и Россию.

Центр им. Н. Ф. Гамалеи, Россия с вакциной "Спутник V" (читается как Спутник Ви)

Видимо, Россия надеется, что их первая зарегистрированная в мире, но малотестированная вакцина, будет такой же победоносной, как и запуск первого космического аппарата Спутник-1 в 1957 году.

Она состоит из двух доз на основе двух разных коронавирусов, для перестраховки, так сказать. Россия одобрила вакцину вообще без третьей фазы испытаний, ограничившись всего тестированием 76-ми добровольцев, что мало даже для второй фазы, не говоря уже о третьей. И АОКИ и ВОЗ явно возражали против таких действий и неоднократно.

Сейчас применение вакцины совмещено с третьей фазой клинических испытаний. Кстати, о том, как проходит эта фаза испытаний, с заведомо понятным результатом, вы можете почитать в блоге волонтеров, которых вакцинировали Спутником V.

Помимо России, волонтеры для тестирования набираются в Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратах и Венесуэле.

Как и по китайским вакцинам, данных крайне мало. Кроме Спутника, есть еще одна вакцина, на которую в РФ есть разрешение на ранее использование, то есть до завершения третьей стадии. Это вакцина от предприятия Вектор EpiVacCorona.

Она представляет собой пептидную вакцину из трех пептидов, вспомогательных белков и алюминиевого адъюванта. Надо сказать, что ни одной пептидной вакцины для людей ранее не применяли, так как пептиды (короткие куски белков вируса) имеют очень слабую иммуногенность.

EpiVacCorona тестировали на 86-ти добровольцах без особых подробностей и с явными упрощениями процедуры. За вакцинами из РФ можно наблюдать с тоской, умилением, юмором и сожалением. Главное – только наблюдать, а не повторять этот путь самим.

Китайская компания Sinopharm

Компания Sinopharm, совместно с Wuhan Institute of Biological Products и Beijing Institute of Biological Products, разработали две вакцины от коронавируса. Обе представляют собой инактивированный вирус, вводятся повторно на 21 день, и одобрены для ограниченного использования в Китае. И не только в Китае. 14 сентября ОАЭ, где ранее проводились испытания, дали экстренное разрешение на использование обеих вакцин Sinopharm для медицинских работников.

Sinovac Biotech

Китайская компания с вакциной CoronaVac. Вакцина состоит из инактивированного вируса с аллимиевым адьювантом и предполагает повторное введение на 14 день. Как и все китайские вакцины, показала хорошие результаты в предыдущих испытаниях без особых деталей. Проводят испытания в Бразилии, Индонезии и Турции. Получила разрешение на испытание на детях.

Индонезия уже предзаказала 40 млн доз для своих граждан. Как и две другие вакцины из Китая уже получила разрешение не применение для медицинских работников, работников портов и госслужащих.

Можно ли без третьей фазы?

Итак, истина познается в сравнении. Можно ли сравнить на данном этапе эффективность вакцин, не дожидаясь окончания третьей фазы? Нет, но все равно кто-то это делает.

Дело в том, что методы оценки иммунного ответа в каждом исследовании разные и порой не сопоставимы. Да и неожиданные проблемы с безопасностью могут легко перечеркнуть эффективность самых лучших вакцин. Так что если вы это читаете только чтобы вложится в правильные акции, то можете перестать читать прямо тут.

Но все же некоторые солидные научные эксперты так делят список вакцин от коронавируса на основе нынешних данных по их иммуногенности: Sinovac, Sinopharm, CanSino, Спутник – исходя из их технологии, окажутся в конце списка, Moderna, Pfizer и AstraZeneca – в середине списка, и на первых местах американская вакцина от Novavax на основе белка вируса.

При чем хорошие показатели Novavax связаны не столько с самим белком вируса, а с адъювантом – веществом, которое добавляют, чтобы привлекать интерес иммунной системы к введенной в организм вакцине. В то же время, наименьшее количество побочных эффектов следует ожидать у инактивированных и вакцин на основе вирусного белка (Sinovac, Sinopharm и Novavax).

Этот список никак не следует считать руководством к действию, он, скорей, похож на букмекерские сводки. Поменяться может все – другие вакцины быстрее проведут испытания и прорвутся вперед на последнем круге, единичных случаев побочные эффектов тоже будет достаточно, чтобы поменять список финишировавших. Понимание стабильности иммунитета и иммунитета организма на векторы может сильно подвинуть векторные вакцины не в первые, но в последующие годы применения.

В любом случае ясно, что победителей будет намного больше одного, и вакцины нужны будут от разных компаний и разных технологий.

Предзаказы принимаются

Предзаказывают не только модные коллекции и ненаписанные книги, но и вакцины. Правительства стран уже давно предзаказывают у компаний вакцины, при условии, что те пройдут клинические испытания, и покажут эффективность и безопасность.

Вот тут очень хотелось бы, чтобы в Украине именно на таких условиях правительство заключало контракты на разработку вакцины от коронавируса и финансировало частные компании-производители, которые недавно изъявили желание поучаствовать в гонке вакцин, пропустив вперед две сотни претендентов. А не утром – деньги, вечером – не получилось…

Будет ли так, что все вакцины купят сначала богатые страны, а потом уже все остальные и Украина?

Чтобы такого не было, при поддержке ВОЗ создана инициатива COVAX, которая будет следить чтобы все страны могли иметь хоть какой-то равный доступ к вакцинам. Как это будет работать, посмотрим. Если вы любите эпосы с моральными дилеммами, один из таких скоро можно будет наблюдать.

Великобритания и США предзаказали вакцины сразу шести производителей. Диверсификация однако. Канада с Японией по четыре. Большинство стран по одной-две. У Японии, кстати, предвидятся проблемы с вакцинацией, так как у населения очень слабое доверие к этой процедуре. Как и в Украине. Кто не знает, согласно опросу КМИС, у нас готовы себе сделать вакцинацию от коронавируса только 47%, даже если вакцина будет бесплатной.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.