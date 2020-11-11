Война с коронавирусом: украинцам остается только молиться Богу и верить в чудо

С 9 ноября в украинских больницах запрещено проводить плановые операции и госпитализации. В больницах будут лечить только ургентных (неотложных) больных и пациентов с коронавирусом.

Многие недоумевают.

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Все просто.

У них не осталось ни времени ни вариантов для маневров – это выбор один из одного.

Коек не хватает. Тестов не хватает. Врачей не хватает. Кислорода не хватает.

Знаете. Бывает.

В болезни наступает такой момент, когда время безвозвратно упущено, и деньгами уже ничего невозможно решить или изменить к лучшему.

Деньги в этот момент теряют всякую ценность и всякий смысл.

Потеряно самое ценное – время.

И тогда остается только молиться Богу и верить в чудо. Именно такой момент сейчас наступил в нашей государственной войне с коронавирусом.

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Кому теперь нужны все эти их фонды, миллионы и миллиарды.

Нет времени больше на них что-то важное купить, успеть привезти, установить и запустить.

Просто запомните.

* Оборудование одного Дворца спорта под полевой госпиталь на 500 коек заняло бы две недели и обошлось бы в 25 млн гривень. Даже 25 таких госпиталей по стране стоили бы всего 600 млн гривень.

* 40 000 кислородных концентраторов, чтобы закрыть всю потребность украинских коек стационаров в быстром кислороде, – это всего 1 млрд гривень.

* Автономная кислородная станция для одной больницы на 200 коек – это всего 4 млн гривень. То есть, 100 больниц по стране можно обеспечить штатным кислородом за 400 млн гривень.

Я уже молчу, что еще в марте китайцы официально вели переговоры с Офисом президента и предлагали построить в Украине мобильные инфекционных госпитали "под ключ" на 250 коек каждый за 60 дней и $25 млн.

Ладно бы, государство, раздало бы все эти миллиарды врачам.

Но нет. На них времени и денег у них тоже не нашлось.

Восемь месяцев и 2 млрд. Цена успеха. Цена жизней. Цена здоровья нации.

Но время ушло. Его больше не купить ни за какие деньги. Вот и закрывают все больницы.

Нет больше других ходов в этой шахматной партии.

В любой смертельной болезни.

Самое страшное, осознавать, что все можно было вовремя исправить...

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