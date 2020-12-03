Я настаиваю на локдауне. Но каждый раз страдаю, когда пишу или говорю об этом

Я зараз маю роль людини, яка мусить наполягати на жорсткому локдауні. Скоріше за все, мені доведеться це робити і далі. Бо відчуваю, що це рішення будуть відкладати і відкладати.

У колі моїх знайомих є класні, розумні, раціональні люди, яким противна сама ідея локдаунів. Але вони опиняються в дивній ситуації, коли мусять приєднатися до "антиковідників", щоб донести свою думку: в тотальному карантині щось не так.

Це правда. В ньому справді щось не так.

Цей метод боротьби з пандемією страшенно застарів. Боротися з коронавірусом масками і локдаунами – це те саме, що літати Європою на зліпленому з палок та ентузіазму літаку братів Райт. Про це дуже круто написано у новій книзі Фаріда Закарії "10 уроків для світу після пандемії".

Наша відповідь на пандемію у 2020 році не відрізняється від відповіді на іспанський грип 1918-го: маски, соціальна дистанція, локдаун. Локдаун, соціальна дистанція, маски. Єдиний прогрес – широке тестування, якого тоді не було.

Чому? Чому ми літаємо на класних сучасних літаках, відправили машину на Марс, самі записуємо відеопередачі і показуємо їх усьому світу, вирізаємо мікропухлини лазерами – але нового у боротьбі з вірусами за сто років не придумали нічого. Нічого.

Прогресивна людина в мені у німому шоці від цього. Я ніколи не змирюся з тим, що локдауни – це накраще, що ми можемо. І ми повинні багато і серйозно говорити про це, коли усе закінчиться.

А прямо тут і прямо зараз у нас немає виходу. І мені доведеться ще багато разів сказати вам, що я наполягаю на локдауні. Знайте, що кожен раз я страждаю, коли пишу або говорю про це.

Я наполягаю на локдауні. Але кожен раз я страждаю, коли пишу або говорю про це.

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