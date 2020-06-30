"Я неудачник, и мне ничего не светит". Как понять, что за вас говорит депрессия

Когда начинать волноваться

Депрессия – хорошо изученное и при этом овеянное мифами и романтизированное психическое расстройство. Если вам кажется, что в депрессии вы сможете создать что-то гениальное, то у меня для вас две новости. Депрессия действительно иногда может стать фактором развития творческого начала. Но за это придется заплатить счастьем.

По статистике ВОЗ, депрессия – второе по распространенности в мире психическое расстройство после тревожно-фобических. В Украине она - на первом месте. По некоторым оценкам, если развитие депрессивных расстройств будет продолжаться так же, как сейчас, к концу столетия ими будут болеть до четверти населения планеты - учитывая рост количества депрессивных эпизодов и их рецидивов.

Что же такое депрессия

Люди часто употребляют это слово в неправильном контексте. Им грустно один вечер или пару дней, и они уже говорят: "У меня депрессия".

На самом деле, депрессия – заболевание, у которого есть конкретные признаки. Один из основных - длительность. Можно считать, что у человека депрессия, если у него преобладает плохое настроение большую часть суток в течение двух недель и дольше. Часто катализатором становится грустное событие – на работе, в личной жизни, утрата близкого человека. Но иногда конкретного триггера может и не быть.

Особенно тяжело людям в депрессии по утрам. В это время у них ужасные мысли, очень тоскливое состояние, они чувствуют себя отвратительно. К вечеру порой становится легче.

Среди других признаков - так называемые когнитивные искажения. Человек начинает видеть мир в черно-белых тонах, причем все, что касается его самого, - в черных. Считает себя неудачником, не состоявшимся в профессии, непривлекательным, недостойным любви. Мир вокруг кажется плохим и опасным, а люди – злыми.

В голове звучит лейтмотивом: "Мне ничего не светит". Могут появляться мысли о смерти и самоубийстве. При этом на самом деле, у пациента может быть хорошая работа, семья, друзья и в целом, все неплохо во внешней жизни.

При депрессии появляются также поведенческие изменения. Человек начинает отказываться от привычных занятий – даже тех, которые раньше нравились. Появляются усталость, апатия и ангедония – неспособность получать удовольствие от жизни. Становится трудно работать, концентрировать внимание и заниматься хобби.

Не хочется ни с кем общаться, появляется заторможенность, нарушения сна и изменения аппетита. Большую часть дня хочется только лежать и смотреть в стену.

Депрессия почти никогда не появляется резко: сегодня у вас все хорошо, и вы поете от счастья, а завтра уже не можете встать с кровати. Часто вы сами не замечаете, как входите в это состояние – по чуть-чуть теряется интерес к жизни и работоспособность, уходит энергия, ухудшается настроение, снижается самооценка.

Если открыть психиатрический справочник, мы увидим, что бывает легкая, умеренная и тяжелая депрессия. При легкой форме у человека может быть два-три перечисленных выше симптома, при умеренной – до шести, а при тяжелой – не меньше восьми. Пациент с тяжелой депрессией уже не может ходить на работу и жить обычной жизнью. В каком-то смысле он как будто становится человеком с инвалидностью. Но хорошая новость в том, что это состояние обратимо.

Что делать

Существуют два научно подтвержденных способа выхода из депрессии – с помощью антидепрессантов, которые может назначить только психиатр, и психотерапии. Иногда достаточно только терапии, а иногда эти методы приходится комбинировать.

В среднем, уже через две-три недели приема антидепрессантов, пациенту становится намного легче. И тут появляется опасность. Если раньше он думал о самоубийстве, но у него не было на это сил, то теперь они появляются. В менее драматичных ситуациях, когда под действием антидепрессантов у человека пропадают депрессивные симптомы, он начинает забывать пить препараты, и может случиться рецидив.

Теоретически, помимо психотерапии и антидепрессантов, человек может придумать свой способ справиться с депрессией. Например, придумать для нее какой-то образ, представить ее в виде своего демона и самому начать бороться с ним. Но коварство депрессии в том, что она мешает большинству людей что-то придумывать. Все силы уходят на то, чтобы просто существовать.

Теоретически человек может выйти из депрессии под влиянием внешних факторов – если влюбится, найдет работу мечты, выиграет миллион. Но на практике сделать это сложно, ведь человека в депрессии ничего не радует, а то, что раньше приносило удовольствие, теперь приходится делать через силу. Хотя, как ни странно, состояние пациента может улучшиться, если он будет заставлять себя заниматься спортом, встречаться с друзьями, гулять. Это тот случай, когда аппетит приходит во время еды.

Если человек в депрессии все же находит в себе силы встречаться с людьми, окружающим стоит быть внимательным к нему и ни в коем случае не давать советов вроде "Возьми себя в руки", "У других ног нет, и ничего, живут". Не находясь в депрессии, трудно понять, насколько это тягостное состояние, и что невозможно просто взять себя в руки. Такие советы могут только навредить – человек начнет чувствовать вину и стыд, замкнется.

Как не жить годами в черно-белом режиме

Если с вами один раз случилась депрессия, это не значит, что она больше никогда не повторится. Но и что точно повторится – тоже не значит. Очень многое зависит от физиологии конкретного человека – метаболизма, нервной системы, гормонального фона.

Многие люди годами живут с депрессией и не знают об этом. Им плохо, и они думают, что это от того, что все в их жизни давно пошло под откос. К сожалению, если не пойти к психотерапевту или психиатру, в таком состоянии можно провести всю жизнь. И только представьте, насколько паршивой будет эта жизнь.

Если вы понимаете, что уже больше двух недель вас ничего не радует, вы видите жизнь и себя в черных тонах, у вас нет сил и желания видеться с друзьями, обратитесь к психиатру или психотерапевту. Поверьте, депрессия – то, с чем можно справиться. Причем намного проще и быстрее, чем еще 40 лет назад. В этом смысле наука сильно шагнула вперед, и нужно этим пользоваться.

Материал создан в рамках проекта "Ментальное здоровье нации: Дестигматизация", который осуществляет LIGA.net при поддержке "Медийной программы в Украине"; финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется международной организацией Internews. Эта программа усиливает украинские медиа и расширяет доступ к качественной информации

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