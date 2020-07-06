Я победил рак. Как? Стал параноиком и действовал строго по плану

Я немало выигрывал в жизни, но в этом году одержал победу, которая стоит особняком. Я победил рак.

Сразу снижу градус пафоса - конкретно мой соперник был достаточно молод и неопытен (щитовидная железа, первая стадия - не очень серьезно, на самом деле). Да и победу следовало бы присудить, скорее, замечательному хирургу. Мое участие было достаточно пассивным.

Тем не менее, считаю нужным написать пару слов для людей, которые могут попасть в такую ситуацию, или столкнуться с подобным у близких или друзей.

Диагностика

Несмотря на то, что о важности выявления онкозаболеваний на ранних стадиях говорят из каждого утюга, в реальности наша медицина не очень готова помогать человеку в этой ситуации.

Дело в том, что рак на ранних стадиях либо бессимптомен, либо имеет неопределенную симптоматику, и врачи не склонны подозревать онкологию, если на то нет прямых указаний.

В частности, примерно год перед выявлением опухоли я, опираясь на определенные симптомы, напрямую спрашивал разных врачей-специалистов о том, не может ли их причиной быть рак, и получал в ответ лишь ироничные улыбки.

Мою опухоль случайно выявил врач УЗИ, обследовавший сосуды шеи. Он сказал, что видит опухоль, и спросил, не хочу ли я, чтобы он ее посмотрел. Я согласился, и он черкнул пару слов в результатах.

Что значили его слова, я не догадывался, и, на какое-то время забыл о них. Не напоминали мне о них и из клиники, хотя результаты обследования были подшиты в историю болезни.

Спустя некоторое время, будучи на приеме у эндокринолога, я вспомнил про УЗИ, и показал его врачу. Врач спросил, где результаты биопсии, и в ответ на мое удивление, сказал, что шифр, который поставил специалист УЗИ, означает, что опухоль злокачественная с вероятностью 90%, и надо было срочно делать биопсию.

Так я попал на биопсию. Через неделю после манипуляции, я был в командировке, и, когда я уже сидел с коллегами в самолете, который вылетал в Киев, мне позвонили и сказали, что результаты готовы, и если я успею до 21.00, смогу получить их на рецепции.

Позднее я узнал, что результаты биопсии, согласно протоколу, пациенту должен сообщать лечащий врач, который одновременно должен выдавать некую информацию по дальнейшему плану действий. Надо сказать, что этот протокол постфактум кажется мне весьма разумным.

В реальной жизни мне достаточно было назвать свою фамилию (даже не показывая документов) и получить от сонного мальчика на рецепции распечатку. Излишне говорить, что даже весьма флегматичный человек оказывается склонным к легкой панике, когда при колеблющемся свете автомобильных лампочек читает “карцинома” и прочие неприятные слова.

Думаю, вы уже догадались, что клиника, ведшая мою историю болезни, никак не отреагировала на такое обновление. Мне не пришло ни приглашение на беседу с врачом, ни предложение сделать запись к хирургу. Тишина, хотя рекламные рассылки от клиники приходили регулярно.

Помог мне доктор, делавший биопсию, который дал контакт замечательного хирурга. Дальше история получила прекрасное развитие, которое даже избавляет от необходимости писать раздел “лечение”.

Излишне, наверное, говорить о том, что клиника, в которой было случайно выявлено мое заболевание, и которая знает мой диагноз, так ни разу и не поинтересовалась ни моим здоровьем, ни тем, что происходило со мной после биопсии. Это удивительно не только с медицинской, но даже и с бизнесовой точки зрения, потому что сделать мне апсейл в виде операции и реабилитации, на мой взгляд, было бы совершенно нормально, и это была бы легкая сделка.

Выводы из этой ситуации достаточно просты - если вы действительно хотите выявлять рак на ранних стадиях, вам следует быть немного параноиком.

Нынешняя организация диагностики и лечения в Украине (говорю на примерах частных клиник, в которых лечился) не приспособлена к выявлению рака без активнейшего участия пациента, и более того, склонна его “терять” даже в ситуациях, когда очевидно, что лечение необходимо. Между тем, именно раннее выявление позволяет проходить через эту проблему достаточно безболезненно.

В общем, моя рекомендация - становитесь в некоторой степени параноиками, если речь идет о симптоматике, которая кажется вам слегка подозрительной.

Эмоции

Рак - страшная болезнь, в первую очередь психологически. Все знают, что это одна из главных причин смерти, все знают о высокой летальности, и поэтому само слово вызывает легкую дрожь, даже если объективно речь не идет о серьезной угрозе.

Поэтому, наверное, нормально, если человек нервничает, узнав о таком диагнозе. Поэтому, наверное, не нормально вообще, если клиника не придерживается протоколов разработанных на этот счет. Но имейте в виду, что вы можете с этим столкнуться, и вам потребуется поддержка.

Вообще, психологическая поддержка в этот момент очень нужна, но ее формат сильно зависит от психотипа пациента. Вероятно, кого-то надо веселить, с кем-то надо много говорить, а кому-то лучше, если окружающие просто дадут понять, что они рядом.

Факт в том, что в силу мифологизированности опасности, даже самые легкие случаи не проходят совершенно безболезненно психологически.

Я чрезвычайно признателен людям, поддержавшим меня, это было невероятно важно, и каждый жест поддержки придавал сил. Наверное, это важно для любого человека.

На своем опыте скажу, что после получения диагноза, ты становишься очень мнительным. Начинаешь думать, а если рак в одном месте организма, то может быть и в других. И уже любой физический дискомфорт ты воспринимаешь, как признаки чего-то зловещего.

С этим стоит бороться, и, надо сказать, что дополнительные обследования - это не самый плохой, на мой взгляд, метод борьбы. Убедившись раз или два, что твои опасения беспочвенны, ты начинаешь думать позитивнее.

При этом опасения включают психосоматику и симптомы, сопровождавшие тебя до выявления опухоли, частенько усиливаются.

В моем случае практически сразу после операции, я почувствовал себя намного лучше, в том числе в вопросах, которые, кажется, напрямую не были связаны с болезнью.

Что было чрезвычайно важно для меня с психологической точки зрения?

Я имел четкий план действий, и знал, что добиться успеха можно, придерживаясь его. Это дало достаточно прочную опору, которая позволила мне в полной мере насладиться прекрасным отпуском в Азии, уже зная о диагнозе. Это же дало возможность четко планировать занятость на работе таким образом, что мои клиенты даже не знали о проблемах.

Итоги

Это мой индивидуальный опыт, который, безусловно, не претендует на универсальность. Однако, возможно, он будет кому-то полезен.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.