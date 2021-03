Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19. Жив и буду здоров – видео

Процесс вакцинации от коронавируса в Украине со скрипом, но все же стартовал. По плану правительства, в первую очередь прививают самых пожилых и передовую двух фронтов — медиков и военных на Донбассе. Далее план идет куда-то не туда и, есть шанс, что его скорректируют под наши реалии.

Как так вышло, что мы оказались далеко-далече от стран, которые начали вакцинировать граждан еще в декабре, и у нас едва ли не максимальный в мире уровень недоверия к вакцинам (любым), — вопрос многогранный, как и причины. От чиновников, которые закупали и заказывали препараты через пень-колоду, их порой пустых обещаний, до запускающих разрушительную дезу политиков и звездного часа антивакцинаторов.

Последних на порядки усилило наличие соцсетей у каждого в кармане: информационные вирусы разлетаются куда быстрее обычных, индекс репродукции там запредельный.

6 марта 2021 года я, надзиратель ньюсрума социально-политической редакции LIGA.net, получил первую дозу CoviShield. И меня мучит совесть, что ее не получил кто-то из тех, кому нужнее. Но мучит не сильно, потому что она сейчас должна мучить власти.



Как так вышло

Доступная в Украине вакцина CoviShield поставляется во флаконах на 10 доз, и после первого прокола крышки не должна храниться дольше 6 ч. То есть, если в процессе вакцинации на последний у мобильной бригады флакон сыскалось 8 человек, две дозы остаются неиспользованными. Если оперативно не найти, кому их вколоть, препарат придется выбросить.

Поразительно, но аномальная истерия вокруг вакцинации зацепила и тех, кто должен ратовать за нее: медиков. По словам сотрудников медбригады, где мне удалось привиться "остатками", нередки случаи, когда человек по телефону дает предварительное согласие, а в день Х отказывается. Более того, некоторые пожилые отказываются, так как собираются "ждать Спутника, после которого шесть лет спокойно гуляешь".

После приказа МОЗ, который дал добро на иммунизацию бесхозными дозами общественных деятелей и публичных персон — для демонстрации народу, что хвосты у привитых не вырастают, на пальму лезть не хочется, да и Билл Гейтс не названивает телепатически по ночам и не дышит молча в трубку, — руки медбригадам чуть развязали. Есть шанс, что дозы выбрасывать не будут, о чем были сообщения.

Поскольку под описание выше никак не подхожу, но местные селебрити не торопятся прививаться "остатками", я все же предложил себя, просто написав в Facebook здешним врачам. Мол, если будет возможность и на "лишнюю дозу" не будет претендовать кто постарше или из другой группы риска, и некому будет ее ввести, — звоните. Приду в течение часа, сниму видео, как вакцинируюсь, и опубликую в сети, где его, возможно, увидят тысячи. Если кого-то это сподвигнет закрыть чтиво про "чип на лбу", уже хорошо.

На третий день, когда мобильная бригада была в нашем городе, меня набрали и позвали "подождать здесь рядом; может, будет возможность". Через час стояния под амбулаторией позвали внутрь.

Сразу же пожелание чиновниками от здравоохранения на местах: можно самим или через клич в соцсетях сделать Google-форму по городам/районам, куда желающие вакцинироваться "на остаток доз" смогут вписать ФИО, возраст, телефон. Если остаются дозы — звоните им и зовите быстро подъехать туда и туда. Это несложно.

И властям: нужно делать все это либо в больших помещениях, пока холодно на улице, либо, как потеплеет, — на открытом воздухе. Нельзя загонять людей, особенно из групп риска, в узкие коридорчики и тесные кабинеты: вы же подвергаете их риску прийти за вакциной и получить бонусом SARS-CoV-2. Для этого есть просторные помещения, залы, арены, стадионы, просто площадки.



Как все происходило

Все происходит в одном кабинете, причем одновременно в небольшом помещении может, помимо персонала, находится 2-3 пациента. Пока меня слушали фонендоскопом, рядом заполняли на компьютере профиль в HELSI.me другому, а чуть далее — прививали третьего. Четвертый то и дело заглядывал в двери, но его так же настырно прогоняли подождать.

Первым делом вам дают распечатку информационного согласия на вакцинацию. Это обычная форма при любой прививке. Прописываете там ФИО, телефон, ставите несколько галочек о том, есть ли у вас аллергия, какие-то хронические болячки, противопоказания, читаете, что НЕ является противопоказанием, и так далее. Если не знаете, можно ли вам прививаться и переживаете, не нервничайте — там все расскажут и подскажут.

Чтобы не терять время в кабинете, скачайте эту форму и распечатайте ее сами. Заполните и приходите уже с ней. Важно! Две страницы нужно распечатать на одном листе — c одной и другой стороны. Я пришел с двумя листами, но заставили заполнять второй раз.

С этой бумажкой идете к медику, который расспрашивает вас примерно о том же, что вы заполняли в листе: аллергия, на что жалуетесь (о зарплате не начинайте — медики тоже не жируют), не делали ли какую-либо прививку в течение двух недель до, болели ли ковидом (если знаете), как давно, прослушает легкие, возможно, давление измерит. Все это у меня заняло не более минуты-двух.

Далее. Если у вас заключена декларация с семейным врачом — это супер. Вас быстро "пробивают" по ноутбуку и отправляют на укол. Если декларации нет, тогда вам тут же "назначат" первого попавшегося врача и прописывают с ним договор. Из-за того, что у многих нет "семейника", процедура вакцинации сильно затягивается — очередь тормозится. С этим что-то нужно делать, и побыстрее. Минздрав, ау.

Идеи, как ускорить все это, ранее дал научный блогер Семен Есилевский, также успешно вакцинировавшийся "остатками" после медиков. Остается надеяться, что через популярных в сети людей удастся повысить КПД процесса. Иначе перевакцинируем Украину к моменту, когда люди будут летать на Starship на выходные на пиво в Прагу, а на Марсе между пятой и 17-й колонией будет идти "гражданская война", так как кому-то покажется, что кратер Езеро — это исконно русская земля.

Что можете сделать вы, если нет семейного врача и желания идти заключать декларацию? Идти и заключать. Если же совсем никак, обязательно зарегистрируйтесь и заполните свой профиль на сайте HELSI.me. Это сократит время вашего пребывания в месте вакцинации на 10-20 минут, что немало, учитывая риск подхватить там вирус, и убережет нервы медика, который сидит и бесконечно заполняет это. А довольный медик — это ваше здоровье :).

Весь задействованный персонал работал исключительно эффективно по протоколу в условиях, которые им создала система. Когда придете уколоться, не тормозите процесс, проделав заранее то, о чем написано выше.

Помните еще вот что: вы можете совершенно спокойно передумать и уйти, даже если медик уже набрал вакцину в шприц. Это ваше право. Все добровольно.



Когда колоть вторую дозу

Сейчас протокольный интервал между дозами — 28 суток, хотя в рекомендациях производителя вакцины указано: "от 4 до 12 недель". Как показали данные "из полей", из тех стран, где уже вакцинируют этим препаратом, 28 суток — мало для максимального наращивания защиты. Наивысший уровень сопротивляемости инфекции наблюдается, когда вторую дозу дают примерно через 3 месяца.

В Британии с начала февраля рекомендуют 12-недельный интервал.



Ответственные за иммунизацию украинцев чиновники при Минздраве ознакомлены с этой информацией и, вероятно, предпримут определенные шаги, чтобы хотя бы немного увеличить интервал между дозами.

Данных о том, что для максимального охвата населения примут решение прививать сейчас одной дозой, а когда-то затем — второй, возможно, другим препаратом, пока нет.

Мне дважды сообщили (я не спрашивал), что на вторую дозу со мной свяжутся: данные в систему внесены. Как это будет — звонком, по электронной почте или смской, не уточняли.

Если протокол не поменяют, смысла делать вторую так рано лично я не вижу: пускай она достанется кому-то из пожилых.



Почему так быстро создали и проверили вакцины

Причин несколько.

На создание вакцин брошены беспрецедентные средства.

Несколько технологий, которые сулят прорыв по части вакцин, вроде РНК-платформы или векторной доставки (об этом ниже), разработаны несколько лет назад и давно уже проверялись.

То есть, нет такого, что "о, взяли, изобрели что-то на коленке под паникой 2020 года, наварили в немытом индийском казане с водой из Ганга, кинули туда жертвенного шимпанзе и посыпали толченым сушеным кизяком священных коров". Эти технологии разрабатывались годами. И наше счастье, что они у нас есть.

Далее. Эти вакцины проверяют в условиях пандемии. Когда есть соответствующее число случаев и не треба долго и нудно ждать, пока наберется нужноe количество заболевших среди участников клинических испытаний.

Почему проверяют в одних странах, и не проверяют в других? Главных причин три: а) где всплеск заболеваемости больше – там лучше проверять, б) согласие властей и зарегулированность сферы, в) деньги; проведение клинических испытаний – это дорого.

В Британии вон вообще одобрили уникальный эксперимент, чтобы сверхоперативно выяснить эффективность вакцин: привитых добровольцев попытаются заразить короной специально.



Медики ж отказываются!

Ваша правда, есть такое. Часть переболела и не видит смысла пока усиливать послеинфекционный иммунитет. Но тех, кто отказывается из-за разных страхов, тоже немало. Часть опасается "индийского шмурдяка", часть не доверяет вообще никаким — ни "ковишилду", ни "модерне", часть не доверяет... здравоохранению Украины. Это прискорбно, и это угроза нашему возвращению к нормальности, когда часть тех, кто должен показывать пример, порой больше верит соцсетям, сомнительным ресурсам и вакцинным хайпожорам, а не доказательной медицине и науке.

Уже накоплен огромный массив данных об эффективности в странах, которые не тормозили, как наша, и привили к этому моменту десятки миллионов граждан, в первую очередь пожилых людей — основную группу риска.

Нет никаких противопоказаний для "ковишилда" у тех, кто старше 65 лет. Британия вакцинировала этим препаратом уже сотни тысяч самых уязвимых: тех, кому за 80 лет. Результаты? 94% снижения госпитализаций на пятую неделю после первой дозы.

И есть соответствующий массив данных о побочках. Ничего экстраординарного, что бы отличало в страшную сторону антиковидную вакцину от, допустим, вакцины против столбняка, там нет.

Еще вот что. А то чиновники вам расскажут, что врачи отказываются якобы только потому, что "многие уже переболели". Пока я сидел и ждал возможную "лишнюю" дозу, слушал разговоры и вопросы, которые там поднимались. От некоторых волосы бы поднялись дыбом, если бы были.

Прежде всего, некоторые не до конца понимают принцип действия вакцины. Другие спрашивали, "не опустит ли прививка иммунитет". Часть после укола сходу разбежалась по своим делам и на работу, махнув рукой на настойчивую рекомендацию (при любой вакцинации) от медбригады "выждать до получаса в амбулатории или рядом с ней". Риск получить быструю и серьезную аллергию (анафилактический шок) на какое-то из веществ в составе вакцины есть, пускай он исчезающе мизерный. Но часть привитых медиков махнула на него рукой.

В пункте вакцинации обязательно есть наготове адреналин, причем в виде эпипенов – уже готовых к использованию инжекторов адреналина (колется в бедро). То есть, если вам внезапно поплохеет из-за резкой аллергии — не переживайте, запросто откачают :) Вероятность получить анафилаксию с "ковишилдом" не выше, чем при любой другой вакцинации. На уровне погрешности.

Пожалуйста, не делайте так, как некоторые медики, о которых выше. Укололись – выйдите, походите рядом или посидите на лавочке. Потому что пренебрежение такой "техникой безопасности" – это примерно как работать в лаборатории с кислотами, привыкнуть к рискам, перестать надевать очки, а затем в один прекрасный момент получить каплю H 2 SO 4 в глаз.

Некоторые из медперсонала пишут в соцсетях, общаются с людьми и специально или по неведению распространяют чужие фейки. Нагнетая и без того уже запредельную истерию вокруг самой обычной вакцинации самой обычной вакциной — в необычных условиях. Все мы люди, в том числе медики. Люди хватают такие фейки и со скоростью света разносят их дальше — "это же медик сказал". То, что этот конкретный медик может быть некомпетентным в том или ином вопросе, не слышать названий The Lancet, NEJM, BMG, не говоря уже о том, чтобы постоянно читать их и держать знания в тонусе, в том числе благодаря общению с коллегами в гуще событий — и зарубежными также, никого не интересует.

Все хотят, чтобы их лечил д-р Хаус. Но далеко не все медики — докторы хаусы.

Что еще? Часть приходивших на вакцинацию сотрудников больниц была с маской под носом. Хотя чему удивляться, когда в середине прошлой осени, когда нарастала новая волна, половина врачей в местной хирургии ходила в палатах вообще без масок. При этом инфекционка в соседнем здании была с кучей ковидных пациентов.

Отрадно было видеть в кабинете вакцинации и тех врачей, которые объясняли и всячески приободряли хохмами коллег перед вакцинацией. "Кому шмурдяка?", "Можете селфачок с медсестричкой сделать", "А сто грамм вечером потянуть можно?", "Давайте в левую руку, а то правая у меня рабочая, как отпадет, что делать буду?"

В сети набирает обороты флешмоб врачей, которые привились и сообщили об этом. Это капля в море неразберихи, вбросов, лжи, нервов, паники и банального невежества, которое обычно кричит громче всех. Но это лучше, чем позволять массовому помешательству беспрепятственно гореть дальше.



Что такое CoviShield

Это вакцина-биосимиляр той самой "астразенеки" — или, как ее еще называют, "оксфордской". Она же ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222. То есть, это вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета в кооперации и при финансировании британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Одобрена ВОЗ.

Что такое биосимиляр? Грубо говоря, это то же, что и дженерик для обычных лекарств (препарат, химически идентичный обычно дорогущему оригиналу), только для биотехнологических лекарств с более сложными молекулами. Еще грубее: "ковишилд" — это та же "астразенека", выпущенная по лицензии под другим торговым названием. Типа дротаверина, но-шпы, спаковина: названия разные, препарат один и тот же.

CoviShield разливают во флаконы на громадной вакцинной фабрике SII (Серум инститьют) в Индии по лицензии AstraZeneca. Еще раз и еще: это та же самая "астразенека", только произведенная на аутсорсе. Компания с самого начала, в 2020-м, заявила, что в случае создания действенной вакцины наклепает миллиарды доз по себестоимости "для всего мира". Учитывая, как богатые страны "забили" на Африку и многие другие регионы, для ВОЗ и его глобального проекта COVAX это было весьма отрадно.

В сети навалом вбросов насчет "аж 10 доз" во флаконе. Вам не все равно? Да хоть в трехлитровой банке. Каждую дозу набирают стерильным шприцом — никто не колет одним шприцом 10 человек.

Вы понимаете, что столь экстренного и сжатого по срокам производства миллиардов доз не было никогда в истории человечества, и у Британии или где-то в ЕС нет завода, который волшебным образом произведет нужное количество в сроки, чтобы переборчивые отказники от "индийской" вакцины удовлетворенно сказали — "о, вот made in EU/made in US, теперь давайте"?

Промышленные мощности в Индии, которые покрывают огромный процент нужд планеты в десятках других вакцин и биопрепаратов — это счастье по состоянию на 2021-й.

Принцип действия вакцины

В одной дозе "ковишилда" – сотни миллионов вирусных частичек аденовируса шимпанзе, которые при помощи биотехнологии лишены способности размножаться и служат только для того, чтобы доставить в наши клетки кусочек генетического кода коронавируса.

Аденовирус шимпанзе – это вирус, который вызывает у братьев наших меньших легкую простуду. И безвреден для нас.

Тип вакцины — "векторная" — происходит именно отсюда: аденовирус используется как "вектор", то есть троянский конь, или почтальон, который приносит клетке инструкцию, по которой там собираются белки-шипы коронавируса. И затем иммунитет использует этот созданный в клетках белок как борцовский манекен — обучается его наиболее эффективно нейтрализовать.

Для чего в вакцине использовать вирус?

Здесь все просто. Кусочки генетического кода (неважно, вируса или чего угодно живого) сами по себе, "голые", — страшно хрупкие и нестабильные. Если бы можно было просто намешать во флаконе для инъекции кусочки РНК коронавируса, то, во-первых, без различных химических стабилизаторов они быстро распадутся на непригодный ни для чего "шмурдяк". Во-вторых, если такое ввести уколом, наш иммунитет шустро и яростно затопчет эту недовакцину еще до того, как РНК коронавируса сможет проникнуть по назначению — внутрь клеток.

Более того, мембрана наших клеток — это не сито, через которое внутрь что угодно может пробраться. Но на этой мембране предостаточно самых разных рецепторов-"дверных ручек". Чтобы их открыть, нужны определенные ключи. У организма они есть: так происходят тысячи биохимических процессов в наших телах. Но, так уж вышло, ключи есть не только у нас.

Здесь подходим к главному: вирусы в результате эволюции научились идеально подбирать ключи к разным "дверям" на поверхности клеток — и "вламываться в хату". К примеру, SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19, использует преимущественно "двери" под названием ACE2 — их навалом в клетках носоглотки, легких, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы. Но больше всего, конечно, в носоглотке. Именно через нее в подавляющем большинстве случаев происходит заражение.

То есть, ученые с медиками смекнули, и решили обратить на пользу то, что вирусы — мастера проникать в клетки, выдавать там "генетические инструкции" и заставлять машинерию внутри них клепать свои клоны.

Современная наука давно научилась оперативно расшифровывать генетический код (геном) того или иного живого существа. Сделать это с вирусами, которые даже не "живые" в обычном понимании слова, а что-то среднее между существом и миниатюрным молекулярным механизмом, вообще пустяки на 2021 год.

Вскоре после первой вспышки ковида в Ухане китайские ученые расшифровали и выложили в открытый доступ геном SARS-CoV-2. Далее разработчики векторных и некоторых других вакцин делали вот что. Они брали участок генома, по шаблону которого в зараженной клетке собираются те самые шипы коронавируса. (Именно они являются основным раздражителем для иммунитета, то есть именно к шипам организм вырабатывает основную массу антител и распознаёт по ним "корону", когда та атакует организм.)

Этот кусочек генома "короны" создатели вакцины встроили в геном аденовируса. И вот этот аденовирус, когда попадает с уколом в организм, запросто проникает в клетки — и предоставляет ей кусочек РНК коронавируса. "Сборочные станки" внутри клетки начинают собирать по этой РНК-инструкции шипы коронавируса. Им безразлично, что собирать, абы инструкция была.

Выделяясь из клетки, молекулы-шипы служат красной тряпкой для быка — нашей иммунной защиты. То есть, иммунитет сталкивается с шипами SARS-CoV-2, считает, что его атаковал всамделишный вирус, кричит караул, бьет в набат и собирает силы быстрого реагирования.

Начинает формироваться иммунный ответ на такое фейковое вторжение коронавируса: по сложнейшим механизмам создаются молекулы антител, которые могут связываться с этими шипами и нейтрализовать их.

Заодно происходит обучение специальных клеток иммунитета: один тип умеет определять зараженные клетки и убивать их, другой — "наощупь" запоминает очертания шипа и плавает себе в сторонке по организму. Когда вы столкнетесь с вирусом, эти клетки памяти активируются и дадут команды как на производство антител, так и активацию клеток-киллеров. Насколько долгая у них память — пока неизвестно. Есть вирусы, которые клетки "запоминают" на всю жизнь, есть те, какие на несколько месяцев.

Все это выше — чрезвычайно упрощенно, но для понимания сути вполне достаточно.

Но почему шимпанзе? В чем прикол?

Дело в том, что есть и человеческие аденовирусы, которые также могут вызывать простудные состояния. Их несколько десятков серотипов ("разновидностей"). Многие за годы жизни с ними сталкивались, и имеют иммунитет к тому, другому, энному серотипу.

Есть не мизерный шанс, если вколоть векторную вакцину на аденовирусе человека, попасть в того, кто ранее получил иммунитет от этого вируса. Иммунитет полностью или частично уничтожит такую вакцину. То есть, "посылка с инструкциями" в клетки не будет доставлена. Не начнется сборка белков-шипов. Не выработается иммунитет к ним. То есть, вакцина будет нерабочей, а привитый — не защищенным.

Чтобы избежать этого, оксфордские ученые взяли аденовирус шимпанзе. Которым вряд ли болели в человеческой популяции, разве что служители зоопарков где-то.

Почему тогда российские разработчики "Спутника" взяли за вектор человеческий аденовирус? Да, можно и так. Выбираются наименее распространенные среди людей серотипы аденовируса — и используются. Шанс, что иммунитет встанет на дыбы к такой вакцине, невелик. К вакцине на аденовирусе шимпанзе — и подавно.

ОК, укололи. Куда во мне подевается аденовирус шимпанзе?

Вы не можете получить "простуду как у шимпанзе": того количества частиц аденовируса, которое попадает в организм с уколом, просто недостаточно, чтобы ее вызвать, а размножиться и устроить вам симптомы болезни они не могут — "вакцинный вирус" неспособен размножаться.

Но обычных послевакцинационных симптомов все же стоит ждать. Может быть чувствительным место укола, даже побаливать. Кому как повезет.

Когда делали укол, я его практически не ощутил. Спустя полдня после вакцинации не было никаких специфических ощущений. Ночью пару часов немного знобило, но под утро прошло. Сейчас проснулся, выпил кофе. Чуть побаливает голова и немного слабости. Ощущение как при похмелье. Легкой помятости.

Что еще может быть? В пределах нескольких дней после прививки может появится озноб, подняться температура, голова болеть, мышцы, суставы ломить, всё такое. У всех по-разному выражено, у всех набор разный. Порой вообще без симптомов. Но это точно не смертельно. В отличие от ковида.



Ага, вирусный геном шимпанзе встроится в мой геном, начну еще блох искать у сородичей! Купить пальму? Вырастет хвост?

Нет, это фейк. В смысле, блох можно и поискать, если есть желание.

Но аденовирусная ДНК не может встроиться в ваш геном, и она не реплицируется (не размножается) при делении ваших клеток. Теоретически возможно что угодно, на практике же ничего такого нет.

ДНК аденовируса утилизируется внутри вас точно так же, как и любая другая чужеродная организму молекула. Это не вирус, к примеру, герпеса, который реально встраивается в геном человека: нет подтвержденных данных о том, что такое может происходить. Ни с коронавирусом, ни с аденовирусом. Да и код вируса герпеса уже потихоньку учатся вырезать.

Еще одно. Геном аденовируса для вакцины специально "подпорчен", чтобы этот вирус не размножался. То есть, доставив РНК коронавируса в клетку (выполнив задачу), частички аденовируса печально "умирают" и утилизируются в "канализацию" организма.

К чему это все

Никто не собирается агитировать прививаться тех, кто считает, что коронавирус — это фейк. Что это не страшнее гриппа. Что раз ты переболел, особенно легко — то и хрен с остальными. Что там наночипы, и Гейтс на пару с мощным стариком Соросом смотрят в телек изображение из твоих глаз и ржут. Что раз я не вижу ковидных реанимаций, то их и нет. И так далее.

Идейных и зафиксированных на чем-то людей не переубедить ничем. Это бесполезно примерно так же, как рассказывать тем, кто отмежевался от войны на востоке, что у нас там война.

Этот текст — для тех, кто колеблется. Кто просто запутался в океане самой разнообразной и зачастую противоречивой информации о пандемии и вакцинах. Когда многие СМИ зачастую дают что пострашнее, чтобы хайпануть и взять трафика, и плевать на то, что такие набросы подпитают панику, а затем наступит пресыщение, и люди "назло бабушке" забьют на любые предосторожности.

У нас также всякого хватало в ленте, ведь наука и медицина не стоят на месте, как появляется что-то доселе неизвестное. Первоначальные догадки получают подтверждение или опровержение. Это процесс, это нормально. Ненормально, когда в это влезают политики. Тогда вообще все плохо.

Но я отвлекся. Не хотите сами прививаться, не жалко себя — уберегите тех, кто дорог. Особенно в возрасте. Родителей, прежде всего. Близких из групп риска. Которым вы запросто можете притащить тяжелый COVID или еще хуже, хотя сами — бессимптомник и даже не подозреваете, что инфицированы.

Нынешние вакцины от "короны", к сожалению, не вызывают стерилизующий иммунитет: это когда инфекция, попав к вам в носоглотку, там же быстро и помирает, не успевая размножиться и заразить кого-то еще рядом. Но они хорошо уберегают привитых от попадания на кислород, ИВЛ и от похода ваших родственников с друзьями на кладбище — вас поминать, если не повезет в ковидной рулетке.

А еще они дают надежду хотя бы на локальный коллективный иммунитет. Когда будут сняты эти чертовы ограничения, а маски многие забудут как страшный сон. Мы-то официально надеемся, что весь мир привьется и сузит пандемию до локальных вспышек, но нужно оставаться реалистами: быстрый глобальный процесс вакцинации — это утопия.

Если у вас появляется шанс привиться, не перебирайте харчами. У нас пока нет возможности получить что-то другое, да и "астразенека" неплохо защищает от госпитализации и смерти. Более того, последние данные указывают, что в реальных условиях, а не в клинических испытаниях, эффективность "файзера" и "астразенеки" +/- сопоставима на дистанции более месяца после первой дозы.

Когда знакомый всем спикер из МОЗ говорит, что "вакцина эффективна на 60%", это не значит, что 40% привитых помрут. Это значит, что в среднем 6 из 10 привитых, заразившись, не испытают никаких симптомов. А 4 из 10 получат легкие/средние симптомы. Но почти все привитые будут защищены от попадания в реанимацию и от того, чтобы им в трахею трубки ИВЛ вставляли. А оттуда живым слезть после ковида удается единицам.

Справедливо также отметить, что нынешний вариант вакцины "астразенека"/"ковишилд" создан по первоначальному, уханьскому штамму коронавируса. Есть сомнения, что она адекватно защищает от южноафриканского мутанта. Но от британского — да, защищает. Того, что уже появился в Украине. И на днях появились данные, что и от бразильского также эффективна.

Вакцины следующих поколений против "короны", если понадобятся, будут учитывать те или иные мутации. Но сейчас и здесь у нас нет выбора. И долго еще его не будет. Если у вас нет сейчас "джавелинов", это не значит, что надо ждать поставок из США, а не уничтожать танки врага "фаготами" и "стугнами".

Чуть политики

Если бы в мои задачи входило расшатывать страну-жертву, я бы не упустил шанс организовать и поддерживать лютую поляризацию общества любыми деструктивными мнениями и вбросами. Срыв вакцинации, чтобы прессовать здравоохранение и другие сферы страны-жертвы постоянными волнами ковида, довести народ до белого каления ограничениями, — идеальный вариант.

Не раз и не два видел, как явный бот пишет под каким-то популярным постом, к примеру, МОЗ, откровенный маразм.

Там может быть все, что угодно. Вплоть до того, что Степанов продался Гейтсу и мировой фармацевтической закулисе, и теперь, злорадно хихикая по ночам под одеялом, втихаря геноцидит шановних українців. Или когда кто-то шерит фейк на сверхчувствительную для многих тему, мол, "от вакцины у вас детей не будет". Ау, может, не от вакцины? А от побочек ковида, есть такое мнение?

Все будет хорошо. Когда-то

Вот уже больше года мы с коллегами ежедневно отслеживаем ситуацию с пандемией, разработку вакцин и попытки найти хоть какой-то действенный препарат против SARS-CoV-2 (по этой части пока уныние). Чтобы в ленту LIGA.net попадало меньше бреда, пугалок и манипуляций, весной 2020-го пришлось вынужденно растормошить скудные университетские познания по теме, сдуть пыль с залежавшейся литературы. Надеюсь, все не зря.

После промежуточных результатов третьей фазы клинических исследований нескольких кандидатных вакцин вопрос "вакцинироваться или нет" не стоял. Зная, какой процент разработок доходит до этапа отмашки на массовую вакцинацию, результаты разработок выглядели едва ли не чудом.

Люди, давайте заканчивать это все. Года карантинов и прочего лично мне хватило под завязку. И это у нас еще было весьма либерально все (если не назвать более подходящим словом), сравнивая с развитыми странами.

Я хочу снова приходить к родителям на чай с пирожками, и не бояться принести им заразу, которая мне, возможно, нипочем, а для них — потенциальный билет в один конец. Хочу встречатся с друзьями так же часто, как раньше. Ездить на отдых без мерзкого ковыряния в носу палочкой на ПЦР-тест.

Никакой былой нормальности нам не видать без вакцин, нравится это кому-то или нет. Не видно предпосылок к тому, что ковид раз-два — и исчезнет так, как испанка сто лет назад. Никто не позволит былой нормальности вернуться, пока эпидемиологический фон не упадет ниже линии, за которой "все, можно расслабиться". Людоедский принцип "а пусть просто переболеют все — и будет коллективный иммунитет", сработает нескоро.

Хотите марафон с чехардой локдаун/ослабление/локдаун/ослабление/носки, батарейки и презервативы под запретом? Хотите постоянные стрессы для бизнеса из-за всего этого? Массовые депрессивные состояния, подрубленное образование и связанные с этим проблемы?

Я — нет. Мне надоело. Потому я вакцинируюсь. Уже это сделал.

Сразу потянуло в Бомбей. Вечером пытался дозвониться Митхун Чакроборти, но я сбросил. 5G не появился. Напротив, связь упала до dial up. Начал напевать "Берегитесь, красавицы". Таки ж шмурдяком укололи, елки-палки.

