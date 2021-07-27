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Заболели коронавирусом пять человек. Я и жена успели привиться. И вот что получилось

Цей матеріал також доступний українською
Заболели коронавирусом пять человек. Я и жена успели привиться. И вот что получилось

создатель Depositphotos, Crello, Lightfield Productions и Bird in Flight
27.07.2021, 09:02

Привитым болеть проще. Это теперь личный опыт и наблюдения

Мы все же заболели коронавирусом. В один день. Пять человек. На дне рождения в караоке заразились (ну, а где же еще?). Вирус какой-то последней версии, говорят врачи. 

Я привит (иначе бы и не полез в караоке), обе дозы вакцины Astra Zeneca, вторую дозу получил месяц назад. 

Жена по расписанию сделала вторую прививку Pfizer, но на следующий день после злополучного караоке, еще не зная что заразилась коронавирусом.

Ну, и заболели.

Два дня с соплями полежали, в покер играли, сериалы посмотрели. Я на панике подъел все ноотропы и витаминки вдоме. 

Антител стало в 15 раз больше, хотя было и так на пределе. 

Ребята, которые были не привиты (два человека из пяти заразившихся), болеют жестко, хотя и дома, слава Богу. Один вообще долго выруливать будет, судя по всему.

На дексаметазоне и антибиотиках уже. 

Писали, что глаза "выкипают" немножко от высокой температуры. 

И немножко одышка теперь – кислород нужен какое-то время.

И очень хочется сделать КТ, чтобы узнать, почему такая сильная одышка. Врач предполагает, что легкие слиплись, надо теперь расправлять. Говорит, уйдет пару месяцев на восстановление.

В общем, конечно, кому как, но привитым болеть проще. Это теперь личный опыт и наблюдения. 

В Украине много хороших вакцин уже. Компания Depositphotos, так же как и некоторые другие украинские IT-компании, организовала массовую вакцинацию сотрудников.

Меня, как прививочника-радикала, очень радует и реакция, и количество людей, которые хотят вакцинироваться. 

Это разумно и цивилизованно.

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прививка Дельта коронавирус вакцина от коронавируса COVID-19﻿
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