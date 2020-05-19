Здравоохранение в Украине и мире: спасайтесь, кто как может

Ситуация с эпидемией COVID-19 без прикрас показала проблемы системы здравоохранения практически во всех странах мира: клиники не справляются с наплывом пациентов, не хватает расходных материалов и аппаратуры. Иногда в больницах, нет даже банальных средств индивидуальной защиты для врачей.

Даже в родном для меня Израиле, где медицина – одна из лучших в мире, есть сложности в период эпидемии. В основном проблемы связаны с ортодоксальными евреями. Тем не менее, многие страны, например, Япония, Корея, Новая Зеландия, справляются с ними лучше других. В основном потому, что частные клиники разгружают государственную систему здравоохранения, которая целиком сосредоточена на коронавирусе.

Эпидемия коронавируса лишь ускорила процессы и наочно продемонстрировала, с чем уже в ближайшие десятилетия мы можем столкнуться. Старение населения, снижение показателей рождаемости, повышение общей продолжительности жизни и улучшения ее качества приводят к тому, что во всем мире наблюдается процесс демографического старения. Вскоре пожилых людей будет больше, чем молодых.

В 1950 году, 8% мирового населения было в возрасте старше 60 лет, к 2000 году эта цифра возросла до 10%, а до 2050, согласно данным ООН, будет 21%. В Украине уже в 2000-х количество людей старшего возраста составляло 21%, а к 2050 году этот показатель вырастет до 38%. Это неизбежно приведет к нагрузке на систему охраны здоровья.

Есть еще один важный момент: медицина становится дороже и, как следствие, растут расходы на услуги здравоохранения. В мире за последние 20 лет, семейные расходы на врачей и лекарства в мире выросли на более чем 50%. Например, в Германии эта статья семейного бюджета с 3,09% поднялась до 4,76%, в Израиле с 3,91% до 5,37%. В Украине довольно сложно посчитать цену «условно бесплатной» медицины, которую все равно приходится оплачивать благотворительными взносами и лекарствами за свой счет, но и она, очевидно, растет.

Таким образом мы приходим к моменту, когда перегруженная государственная система здравоохранения окончательно перестанет справляться, ведь именно пожилые граждане являются основными потребителями врачебных услуг. И тут в игру вступает частная медицина.

Сегодня на рынке наблюдается конкуренция между участниками. Это стимулирует их к постоянному повышению уровня своей работы, улучшению качества услуг, покупке нового оборудования и привлечению высококвалифицированных работников.

Последнее немаловажно, ведь по данным Министерства здравоохранения, в государственном секторе наблюдается стремительное старение персонала. Медиков пенсионного возраста примерно четверть от общего числа. Сколько это общее число? Из-за низких зарплат и плохих условий труда, работать там мало кто соглашается.

Но у частной медицины есть один существенный минус, который делает ее недоступной для большинства украинцев – цена. В Украине, по данным основных участников рынка, услугами частных медицинских клиник пользуются не более 4,5% населения. Преимущественно – это жители больших городов с доходом выше среднего.

Как же найти выход из ситуации, когда государственная система здравоохранения явно не справляется, а более качественная частная медицина остается за гранью финансовых возможностей обывателя? Решением может стать страхование.

Оно хорошо зарекомендовало себя в развитых странах, и рано или поздно станет основным источником финансирования медицинских услуг. Сейчас в Украине действует лишь добровольная форма медстрахования, при которой человек самостоятельно решает у кого, на каких условиях, на какой срок и страховаться ли вообще. Тем не менее, рынок растет. За 2019 год сбор платежей с физлиц за услуги «страхования на случай болезни» вырос почти на 40% по сравнению с 2018-м.

Застраховаться сейчас можно практически от чего угодно, включая такую группу критических заболеваний, как онкология. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый 125 украинец страдает от онкологического заболевания. Ежегодно от рака умирают около 90 000 человек. Большинство из них могли бы излечиться, если бы им были по карману лучшие специалисты, ведь качественное лечение серьезных заболеваний в Украине стоит до 500 000 гривень.

Для незащищенных слоев населения, очевидно, эту задачу предстоит решать государству. И сделать это необходимо как можно скорее.

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