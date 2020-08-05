05.08.2020, 22:16

"Это почти Хиросима". 10 самых страшных техногенных взрывов в мире: не только Бейрут

commenthover

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Огромный красно-белый гриб дыма накрыл центр города. Взрывная волна выносила стекла в домах, срывала балконы и крыши. На месте детонации остался огромный кратер, заполненный морской водой. Жертвами взрывов в Бейруте, по очень предварительным оценкам, стали 135 человек, более 4000 получили ранения. Эта катастрофа уже второй день обрастает теориями, в том числе и конспирологическими. Звучат версии - от пожара на складе пиротехники и взрыва 2700 тонн аммиачной селитры, до спецоперации Израиля (опровергли подозрения) и детонации взрывоопасных материалов. Многочисленные фото и видеозаписи позволили рассмотреть катастрофу в Бейруте в мельчайших подробностей - раньше такие технические возможности были ограничены. Но на самом деле техногенные взрывы - не такая уж и редкость. LIGA.net отобрала 10 самых масштабных.

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ВЗРЫВЫ В ТЯНЬЦЗИНЕ