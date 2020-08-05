"Это почти Хиросима". 10 самых страшных техногенных взрывов в мире: не только Бейрут

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Огромный красно-белый гриб дыма накрыл центр города. Взрывная волна выносила стекла в домах, срывала балконы и крыши. На месте детонации остался огромный кратер, заполненный морской водой.
Жертвами взрывов в Бейруте, по очень предварительным оценкам, стали 135 человек, более 4000 получили ранения.
Эта катастрофа уже второй день обрастает теориями, в том числе и конспирологическими. Звучат версии - от пожара на складе пиротехники и взрыва 2700 тонн аммиачной селитры, до спецоперации Израиля (опровергли подозрения) и детонации взрывоопасных материалов.
Многочисленные фото и видеозаписи позволили рассмотреть катастрофу в Бейруте в мельчайших подробностей - раньше такие технические возможности были ограничены. Но на самом деле техногенные взрывы - не такая уж и редкость. LIGA.net отобрала 10 самых масштабных.
12 августа 2015 года в порту города Тяньцзинь (север Китая) на складах фирмы Жуйхай, занимающейся транспортировкой опасных химических веществ, начался пожар. Его причиной стало самовозгорание перегревшегося контейнера с сухой нитроцеллюлозой. Следом загорелись соседние контейнеры с нитратом аммония и другими химикатами. Пожарные не смогли предотвратить распространение огня.
Через час после пожара с интервалом в 30 секунд произошло два мощных взрыва. Первый оценили в 3 тонны тротилового эквивалента, второй - в 21 тонну. Их было видно даже из космоса. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 2,3 и 2,9 по шкале Рихтера.
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Видео: канал Радіо Свобода Україна в сети YouTube
Число погибших от взрывов составило 173 человека. В их числе - 92 пожарных.
По свидетельству очевидцев, взрывной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км и повредило свыше 1000 автомобилей. Взрывы уничтожили три многоквартирных дома, построенных в радиусе километра от склада химических веществ: это, кстати, запрещено.
15 августа в воздухе был обнаружен опасный цианид натрия и была проведена эвакуация местных жителей.
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