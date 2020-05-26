Биография Валерия Давиденко, основные версии случившегося и его связи с чиновниками времен Януковича и командой Зеленского

23 мая нардепа из группы Доверие Валерия Давиденко нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову. LIGA.net собрала все, что известно об этом деле и какие версии рассматривают правоохранители. Также мы расскажем о жизненном пути Давиденко и его связях с чиновниками времен Виктора Януковича и командой Владимира Зеленского.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. 23 мая около 18:30 уборщица одного из столичных офисов сообщила в полицию, что обнаружила тело Давиденко. Мужчина с огнестрельным ранением головы сидел на офисном кресле в туалете. Рядом в крови лежал пистолет – наградной Glock.

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По факту смерти нардепа открыто производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Досудебное расследование проводит столичное управление полиции. По словам собеседника LIGA.net в МВД, изучение записей с камер видеонаблюдения говорит о вероятности самоубийства.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил LIGA.net, что рассматриваются три приоритетных версии: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства. "Я его знал. Он – жизнерадостный человек. Мне не верится, что он мог сделать это просто так. Есть версия, что это было доведение до самоубийства", - сказал Геращенко.

БИОГРАФИЯ. Давиденко было 47 лет. Есть гражданская жена и двое дочерей. Родом из Черниговской области. В 1995 году окончил Украинский университет пищевых технологий, в 1996-1998 годах руководил компанией Агропофит. В 2000-2004 годах работал специалистом по страхованию, в 2004-2013 годах - гендиректор с/х компании Агродом.

Его могли очень сильно напугать более мучительной смертью. Просто из-за долгов этот человек никогда бы не стрелялся

В 2007 году Давиденко стал владельцем Терра банка вместе с Юрием Колобовым и Борисом Приходько. Колобов был министром финансов в правительстве Николая Азарова (2012-2014), а Приходько – давний друг Давиденко, а ныне нардеп от группы Доверие. В 2014 году НБУ принял решение о ликвидации Терра банка в связи с банкротством.

В 2013 году Давиденко получил должность замминистра аграрной политики, с которой был уволен в марте 2014 года.

На парламентских выборах-2014 победил в 208-м мажоритарном округе в Черниговской области от партии Всеукраинское аграрное объединение Заступ, после чего вошел во фракцию БПП.

С 2015 года начал спонсировать и курировать черниговскую областную организации партии Наш край, рассказывает LIGA.net один из бывших политтехнологов партии. На местных выборах областной штаб Нашего края возглавлял нынешний глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, а замглавы фракции СН Александр Корниенко был его заместителем. "Полгода назад Наш край перезапустили и Давиденко стал сопредседателем партии", - добавил собеседник.

В 2019 году Давиденко переизбрался нардепом по своему округу и вошел в группу Доверие.

СВЯЗИ С ЗЕЛЕНСКИМ. На президентских выборах-2019 Давиденко официально работал с Петром Порошенко, но параллельно помогал ресурсами команде Зеленского, в частности людьми в избиркомах, рассказывает один из лидеров партии СН. "Его, как и многих других, привел Илья Павлюк, с которым он был неплохо знаком", - отмечает собеседник.

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"Перед парламентскими выборами Андрей Богдан предложил разделить округа на три части и одну из них отдать под представителей местного бизнеса. Когда эту схему спустили сверху, начался скандал с Давиденко, потому что он это видел по-другому. Он хотел влиять на всех депутатов, которые будут выдвинуты от СН в Черниговской области. Также он хотел зеленый свет для своего старого друга Бориса Приходько", - рассказывает один из руководителей СН.

Однако против такого сценария был Андрей Богдан. "У них обоих земля в Черниговской области, и они друг друга недолюбливали", - добавляет он.

Согласно данным системе аналитики Clarity Project, и Давиденко, и Богдан действительно имеют отношение к аграрным активам в Черниговской области. В частности, покойный Давиденко до депутатства был руководителем черниговской компании Агродом, которой сейчас владеет мать Давиденко Валентина.

Кроме того, среди владельцев – компания Прогрессивные инвестиционные стратегии бизнесмена Андрея Веревского, который в 2017 году приобрел у матери Давиденко черниговскую агрокомпанию Рудьковское.

В активе матери еще несколько аграрных компаний: РЕГИОН-2007, ПАО "Блок Агросвит", сельскохозяйственное ООО "Украина" и другие.

В то же время интересы Богдана в Черниговской области представлены компаниями Рожнивка-Агро и Наташа-Агро, которые он передал Николаю Сольскому (сейчас глава агрокомитета Рады), который буквально сразу же переписал их на другого владельца. Также Сольский и Богдан связаны через компании Малодивицкое ХПП, Украинский аграрный холдинг и другие.

СКАНДАЛЫ. В конце 2013 года замминистра аграрной политики Давиденко назначили главой набсовета Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). Как раз за 2013-2014 годы с корпорации было выведено около $250 млн за счет кредита, предоставленного Китаем в обмен на поставки зерна.

Давиденко с Приходько зашли с условием, что по ним придержат дела, в частности по Аграрному фонду

В июле 2014 года давний друг и бизнес-партнер Давиденко Борис Приходько был задержан по подозрению в расхищении 2 млрд грн Аграрного фонда. Фонд без разрешения Минагрополитики разместил средства на депозитном счете Брокбизнесбанка, а банк потратил эти средства на собственные нужды. Приходько тогда занимал должность замглавы НБУ.

В августе 2014 года Приходько был заключен под стражу с залогом 200 млн грн. В декабре этого же года стало известно, что Приходько вышел на свободу.

"Когда начали делать группу Доверие, все мажоритарщики заходили туда на каких-то условиях. Давиденко с Приходько зашли с условием, что по ним придержат дела, в частности по Аграрному фонду", - сообщил LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа.

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ. Все опрошенные LIGA.net собеседники, знакомые с Давиденко, характеризируют его как спокойного и взвешенного человека. "По характеру он был флегматик-сангвиник", - говорит Антон Геращенко.

"Говорят, что он должен был большие деньги. Моя личная версия: его могли очень сильно напугать еще более мучительной смертью. Другого варианта я не нахожу. Просто из-за долгов этот человек никогда бы не стрелялся", - считает замминистра.

В то же время в декларации за 2019 год Давиденко ничего не указал в разделе "Финансовые обязательства". Наоборот, ему должны $1,5 млн, а в апреле текущего года Давиденко вернули более 40 млн грн займа.

Коллега Давиденко по группе Сергей Шахов отбрасывает версию о самоубийстве. "Убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование", - сказал нардеп в комментарии hromadske.



"Пару лет назад у него были проблемы со здоровьем, и он ездил лечиться за границу. Может, что-то узнал или получил результаты тестов", - рассказывает LIGA.net один из нардепов Рады, который хорошо знал Давиденко. По его словам, Давиденко "твердо стоял на ногах" в плане бизнеса и его вряд ли можно было этим "свести с толку".

"Сейчас пытаются разгонять, что причиной может быть Веревский и какие-то денежные вопросы. Но это не про Давиденко. Он бы не стал стреляться из-за такого", - добавляет собеседник в парламенте.

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