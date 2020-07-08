СБУ обнародовала записи разговоров сотрудника ГРУ РФ, который был задержан в Киеве. Упоминаются фамилии Суркова, директора ФСБ Бортникова и Захарченко

7 июля СБУ сообщила о задержании в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления РФ, который в 2014-2020 годах был "куратором" главарей террористической организации ДНР.

СБУ обнародовала записи телефонных разговоров задержанного гражданина Украины Андрея К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над главарями боевиков.

Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова, его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, экс-руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Важная часть обнародованных записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной Хмурый) и Леонидом Харченко (позывной Крот), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17.

LIGA.net полностью расшифровала записи разговоров К. с Дубинским и Харченко.

"СОСТЫКУЮ ТЕБЯ С СУРКОВЫМ"

К: Сергей Николаевич, здравию желаю.

Дубинский: Добрый вечер.

К: Я не мог до вас дозвонится, сегодня, вчера. Леонид Владимирович (Харченко, начальник второго отдела так называемого "ГРУ ДНР") только дал ваш номер телефона. Я звонил вам по поводу того, чтобы сказать, что вас будут вызывать в Москву. Я так понимаю, уже вызвали, да?

Дубинский: Да, сегодня мне Бородай позвонил и сказал, чтобы на четверг я был.

К: Мы, со своей стороны есть какие-то определенные сложности.

Дубинский: Какие?

К: Я думаю, что эти сложности мы преодолеем. Я не хочу по этому телефону говорить.

Дубинский: Со мной, наверное, связаны или что?

К: Ну по вам, но мы их решим в принципе, это не проблема. В четверг уже после встречи наберете и что необходимо будет я вас либо в телефонном режиме состыкую с "С" либо он скажет время, когда вам встретится, если будут какие-то сложности. Ну Сурков.

Дубинский: Спасибо огромное, Андрей. Ну то есть, я так понимаю, что подвижки уже какие-то должны быть, очевидно?

К: Все, что необходимо, мы в любом случае додавим этот вопрос. Потому что такие люди как вы должны руководить и должны быть во главе. Спасибо вам большое, до свидания.

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"СКИНЬТЕ БОРТНИКОВУ ВАШИ ЗВАНИЯ"

Дубинский: Слушаю, алло.

К: Алло, Сергей Николаевич. Только что кофе пил с Олегом Ивановичем, вам большой привет передавал. Попросил объективку вашу. Чтобы вы скинули на электронный адрес.

Дубинский: Что именно?

К: Та ну, общие данные, ничего, там самые основные и все.

Дубинский: Свое? Или мое видение, что я там это самое?

К: Нет, ваше видение вы будете уже непосредственно дальше.

Скинете Бортникову свои звания. Остальное он сам спросит

Дубинский: Дата рождения, фамилия имя отчество, что еще?

К: Да, да, да, вот это и звания, А все остальное, я думаю, уже Александр Васильевич сам спросит.

Дубинский: Александр Васильевич это кто?

К: Это Бортников.

Дубинский: А, понял. Так у него в принципе все есть, у Владимира Ивановича (имя прикрытия первого замглавы пограничной службы ФСБ Андрея Бурлаки). Хорошо, я сброшу.

К: Все, завтра утром я буду встречаться, до свидания.

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"БЫЛА ПОПЫТКА ПОКУШЕНИЯ НА ЗАХАРЧЕНКО"

Харченко: Алло.

К: Доброй ночи.

Харченко: Что у нас там? Мы работаем или не работаем? Пацаны уже в боевой готовности, все уже ждут.

К: Ну тогда завтра уже утром сориентирую по месте, по букве "Т".

Харченко: По чем?

К: По Ташкенту (Александр Тимофеев, так называемый "министр доходов и сборов "ДНР") какая ситуация?

Харченко: Его нет в Донецке.

К: Ну у нас его тоже нет.

Харченко: Ну потому что у нас была попытка государственного переворота, покушения на Захара (Захарченко) было все-таки.

К: Все нормально?

Харченко: У нас все хорошо, у нас все ровно, мы сейчас работаем по этому делу.

К: Я так понимаю, Захар знает кого привлечь. Я имею в виду в вашем лице. Я так понимаю, вы с ним на одно стороне выступили?

Харченко: Ну а куда деваться? Сейчас другого лица…потому это будет только на другую сторону плюс, а по другому никак нельзя.

К: Конечно. Все, на связи, до свидания.

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"НУЖНО, ЧТОБЫ В МОСКВЕ ПОШЕВЕЛИЛИСЬ"

Харченко: Да, алло.

К: Удобно говорить?

Харченко: Да, удобно.

К: В двух словах, чтобы я понимал для себя. Вы завтра с Захарченко будете общаться на эту тему?

Харченко: Да, завтра Николаевич (Дубинский) будет лично общаться на эту тему. Просто Ташкент (Тимофеев) от этой темы ушел и говорит: "Я не могу ничего этого сделать. Это личная тема, подконтрольна Захару".

К: По вашей теме я еще с Сурковым не виделся. Мы перенесли встречу на 7-е число, опять перенесли. По Николаевичу (Дубинскому) конкретно мне озвучили, я говорил при встрече еще. Сейчас ситуация у всех заморожена, абсолютно у все. Кто там говорит, что Дима Автономов (занимался контрабандными поставками топлива для нужд "ДНР") на Лубянке (на площади Лубянка находится центральный офис ФСБ) общался – это все бред сивой кобылы. В любом случае это не по телефону, потому что ваша связь, что моя связь, это равносильно тому, что мы…Причем не только в одну сторону, а в две стороны…

Харченко: Я постараюсь после Нового года быть в Москве.

К: Единственное, что 7-го числа у меня будет встреча с тем, с кем я вам сказал. И все вопросы, все детали мы обсудим, Вы на Новый год будете где? В регионе?

Харченко: Да, я буду в регионе, здесь на месте, потому что нельзя отлучаться, у нас боевая полностью, потому что есть по разведданным, что укропы на Новый год пойдут в наступление. С нашей стороны, мы что можем делаем, вы же знаете…Нужно, чтобы в Москве люди немножко пошевелились, если хотят они…Мы же никогда ни в чем не отказываем и делаем все что нужно.

К: Я 7-го числа буду встречаться с "С" и наберу вас вечером. Постараюсь сделать так, чтобы у нас была…

Нужно, чтобы назначили встречу, хотя бы встретиться в Москве… Пойми, Андрей, все туда возят деньги

Харченко: Если что, нужно, чтобы назначили встречу, хотя бы встретиться в Москве…

К: Я думаю, с начала вы встретитесь с официальным лицом. Я постараюсь сделать встречу. Сначала вы, а потом уже обсудим, чтобы Николаевич (Дубинский) встретился. Потому что с Николаевичем могут пока…с учетом общей позиции по своим принципам не захотеть встретиться напрямую.

Харченко: Да, и узнайте такую позицию, если там что-то нужно из финансов…

К: Да нет…

Харченко: Пойми, Андрей, там все туда возят деньги.

К: Да ну.

Харченко: Ладно, это не по телефону. Это при личной встрече.

К: Не по телефону и это не так, это не то абсолютно. Не в этом дело это точно. Ни один более-менее серьезный человек из РФ сейчас не контактирует ни с кем, абсолютно. С "З" вообще было б классно определится, чтобы все на сегодняшний день играли в одну игру. Это было бы идеально для всех. Вот эта перетяжка одеяла влево-вправо к хорошему не приведет.

Харченко: Правильно, это вообще дурдом.

К: Есть пример как в Украине, когда они тянули одеяло влево-вправо и дотянулись в итоге. Тогда в республике порядок будет, они наладят эту всю систему без проблем.

Харченко: Нам проще, чтобы мы здесь дожали…И там, и там…

К: Хочется просто нормальных отношений, чтобы у вас нормальные отношения с Захарченко и с Ташкентом складывались…чтобы играли все в одном направлении…Все, хорошо тогда, на связи. Перед Новым годом, дай бог, еще пообщаемся. С Богом!

Харченко: С Богом! С наступающим вас.

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"ВЫЗВАЛИ НЕ К СУРКОВУ, А КО ВТОРОМУ ТОВАРИЩУ"

Дубинский: Да, Андрей, слушаю вас.

К: Сергей Николаевич, вот только что с Олегом Ивановичем общался и с другим человеком…Они спрашивают, куда конкретно вас вызвали на четверг?

Дубинский: Мне просто сегодня позвонили и сказали, чтобы я в четверг был там утром, что меня в четверг или пятницу точно примут.

Есть пример как в Украине, когда они тянули одеяло влево-вправо и дотянулись в итоге

К: У Суркова, правильно?

Дубинский: Нет, ко второму товарищу, который…Не к Суркову. Ко второму…

К: Направление скажите, это что? Нам просто надо понимать кто. Потому что люди обратились. Мы обратились в два канала, нам надо понять, кто из этих людей эту встречу организует.

Дубинский: Мне звонил Бородай. Я так понял, что это ситуация, что это Владимир Иванович (Андрей Бурлака), который на Лубянке.

К: Все, я понял, большое спасибо!

"КАКИМ-ТО БОКОМ ЗДЕСЬ ЕЩЕ И ФСБ"

Дубинский: Слушаю, алло.

К: Доброй ночи, Только вышел с совещания, не мог общаться. Вы не договорили. Мы говорили по поводу того, что подписал директор (ФСБ Бортников)

Дубинский: Да-да, директор подписал распоряжение. Там рапорт носили, начальник второй службы Седов (Алексей, начальник второй службы ФСБ – "службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом"). Подписал о том, чтобы выпустили, и так далее…службам там расписал, кому что…Вот. И мне сказали, что во вторник пойдут также...надо что-то еще в ДОИ (департамент оперативной информации ФСБ). Я не понял, там же распоряжение товарища "С" (Суркова), каким-то боком ДОИ, я не знаю. Ну факт в том, что…сказали, что за несколько дней постараются это все сделать. Смысл в том, что на рапорте начальника второй службы директор (Бортников) все это расписал, согласия на, чтобы я заходил. Людям нет смысла меня обманывать там, целым генералам со второй службы.

Я не понял, там же распоряжение Суркова. И каким-то боком ДОИ ФСБ. Я не знаю

К: Так а что он расписал, я не могу понять?

Дубинский: Ну там что… и заму Смирнову (Сергею, первому замдиректора ФСБ) обеспечить там и так далее, чтобы устранили, убрали там все это – флажок, так…И, я так и не понял, они там должны что-то с ДОИ согласовывать, что-то такое, для меня не понятно, будет понятно во вторник.

К: Я думаю, в любом случае, если такой формат, то вас будут вызывать и будете общаться либо непосредственно там, либо напротив там заведение есть (напротив центрального офиса ФСБ находится офис пограничной службы ФСБ.

Дубинский: Вам же во вторник тоже обещали что-то сказать там?

К: Да, конечно. Ну, мне сказали, что по вам решение было принято еще тогда, когда я вас набирал, помните, ехал?

Дубинский: Да,да, ну так а почему ж тогда никто ничего не запускает, не снимает?

К: Ну потому что я только буду видеть людей. Я их раньше просто физически не увижу. Они под меня подстраиваться не будут. Это я под них подстраиваюсь.

Дубинский: Наберете меня, хорошо, Андрей?

К: Конечно, безусловно.

Дубинский: Спасибо, спасибо.

К: Все, до свидания, всего хорошего, с богом.

"СУРКОВ ПРОСИТ НЕ ВЛАЗИТЬ В ЭТОТ ВОПРОС"

Дубинский: Да, Андрей, слушаю.

К: Сергей Николаевич, только вышел с совещания. Вот только сейчас опять поднимали ваш вопрос, по вам. Объективно скажу на сегодняшний день: буква "С" (Сурков), которая здесь, у нас…Он говорит, чтобы никто не влазил в этот вопрос, и никто ничего не делал. Он говорит пока так, вот как сейчас, и пока меняться не будет.

Дубинский: Я понял, понял.

К: Смотрите, я буду в ближайшие дни в Ростове. Меня будут знакомить с начальником того региона нашей службы.

Дубинский: Я понял, понял. Все, хорошо. До свидания.

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