Смерть работника АП. Кем был, за что отвечал, версии и мотивы

В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента Украины Александр Бухтатый. Все что известно об этом происшествии - коротко рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Рано утром в овраге недалеко от Лукьяновки было найдено тело. Очевидцы рассказывали, что у трупа окровавлены руки и лицо. Представители полиции сообщили LIGA.net, что на теле не нашли следов огнестрельных ранений или колото-резанных ран, но есть перелом носа. Предварительно экспертиза показала: смерть наступила в результате остановки сердца - у погибшего обнаружили хроническую ишемическую болезнь сердца.

Реклама

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Александр Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП. Как рассказали LIGA.net коллеги убитого, Бухтатый был "первоклассным специалистом". Среди его заслуг - реформирование коммунальных газет. Однако на вопрос, мог ли убитый перейти дорогу чьи-то интересам, один из работников АП сказал, что это "маловероятно". "Основная версия - ограбление. Забрали деньги, телефон и карточку банка", - рассказали LIGA.net собеседники в президентском офисе. У Бухтатого остались жена и сын. Из декларации: есть квартира и два участка земли в Харьковской области. У жены - Mercedes-Benz A160 2002 года выпуска.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Президент потребовал найти и наказать виновных в гибели Бухтатого. Вскоре полиция установит окончательную причину смерти. С помощью камер наблюдения удалось задержать двух подозреваемых. У одного из них нашли мобильный телефон погибшего. Не исключены два сценария. Первый: Бухтатый из-за проблем с сердцем потерял сознание и упал, получив перелом носа, после чего был ограблен прохожими. Второй: на Бухтатого напали с целью ограбления, он попытался оказать сопротивление, получил перелом носа, но сердце не выдержало. Так или иначе, мужчину, который забрал телефон погибшего, очевидно ждет наказание.

Реклама

Читайте также: Полиция назвала предварительную причину смерти сотрудника АП