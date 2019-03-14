Смерть работника АП. Кем был, за что отвечал, версии и мотивы

В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента Украины Александр Бухтатый. Все что известно об этом происшествии - коротко рассказывает LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Рано утром в овраге недалеко от Лукьяновки было найдено тело. Очевидцы рассказывали, что у трупа окровавлены руки и лицо. Представители полиции сообщили LIGA.net, что на теле не нашли следов огнестрельных ранений или колото-резанных ран, но есть перелом носа. Предварительно экспертиза показала: смерть наступила в результате остановки сердца - у погибшего обнаружили хроническую ишемическую болезнь сердца.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Александр Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП. Как рассказали LIGA.net коллеги убитого, Бухтатый был "первоклассным специалистом". Среди его заслуг - реформирование коммунальных газет. Однако на вопрос, мог ли убитый перейти дорогу чьи-то интересам, один из работников АП сказал, что это "маловероятно". "Основная версия - ограбление. Забрали деньги, телефон и карточку банка", - рассказали LIGA.net собеседники в президентском офисе. У Бухтатого остались жена и сын. Из декларации: есть квартира и два участка земли в Харьковской области. У жены - Mercedes-Benz A160 2002 года выпуска.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Президент потребовал найти и наказать виновных в гибели Бухтатого. Вскоре полиция установит окончательную причину смерти. С помощью камер наблюдения удалось задержать двух подозреваемых. У одного из них нашли мобильный телефон погибшего. Не исключены два сценария. Первый: Бухтатый из-за проблем с сердцем потерял сознание и упал, получив перелом носа, после чего был ограблен прохожими. Второй: на Бухтатого напали с целью ограбления, он попытался оказать сопротивление, получил перелом носа, но сердце не выдержало. Так или иначе, мужчину, который забрал телефон погибшего, очевидно ждет наказание.
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