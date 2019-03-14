Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.03.2019, 16:31

Смерть работника АП. Кем был, за что отвечал, версии и мотивы

Смерть работника АП. Кем был, за что отвечал, версии и мотивы - Фото
Фото: Нацполиция

Погибший отвечал в АП за медиа-направление. Среди прочего - занимался реформированием коммунальных газет

Реклама
Реклама

В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента Украины Александр Бухтатый. Все что известно об этом происшествии - коротко рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Рано утром в овраге недалеко от Лукьяновки было найдено тело. Очевидцы рассказывали, что у трупа окровавлены руки и лицо. Представители полиции сообщили LIGA.net, что на теле не нашли следов огнестрельных ранений или колото-резанных ран, но есть перелом носа. Предварительно экспертиза показала: смерть наступила в результате остановки сердца - у погибшего обнаружили хроническую ишемическую болезнь сердца.

Реклама

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Александр Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП. Как рассказали LIGA.net коллеги убитого, Бухтатый был "первоклассным специалистом". Среди его заслуг - реформирование коммунальных газет. Однако на вопрос, мог ли убитый перейти дорогу чьи-то интересам, один из работников АП сказал, что это "маловероятно". "Основная версия - ограбление. Забрали деньги, телефон и карточку банка", - рассказали LIGA.net собеседники в президентском офисе. У Бухтатого остались жена и сын. Из декларации: есть квартира и два участка земли в Харьковской области. У жены - Mercedes-Benz A160 2002 года выпуска.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Президент потребовал найти и наказать виновных в гибели Бухтатого. Вскоре полиция установит окончательную причину смерти. С помощью камер наблюдения удалось задержать двух подозреваемых. У одного из них нашли мобильный телефон погибшего. Не исключены два сценария. Первый: Бухтатый из-за проблем с сердцем потерял сознание и упал, получив перелом носа, после чего был ограблен прохожими. Второй: на Бухтатого напали с целью ограбления, он попытался оказать сопротивление, получил перелом носа, но сердце не выдержало. Так или иначе, мужчину, который забрал телефон погибшего, очевидно ждет наказание.

Реклама

Читайте также: Полиция назвала предварительную причину смерти сотрудника АП

Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, Александр Бухтатый
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Опасная жертва: cколько Коломойскому стоил первый срок Порошенко
Экономика Опасная жертва: cколько Коломойскому стоил первый срок Порошенко
Экономика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 