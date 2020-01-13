Тема дня. Мститель Кадырова: что известно о возможном организаторе убийства Окуевой

12 января Нацполиция задержала Игоря Редькина, подозреваемого в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой и ранении Адама Осмаева. Что известно о Редькине и кто может быть заказчиком убийства - коротко рассказывает LIGA.net.

КТО ТАКАЯ ОКУЕВА. Амина Окуева (в девичестве – Анастасия Никифорова) родом из Одессы. Отец - чеченец, мать – полька. Длительное время с родителями жила в Грозном и Москве. Три раза была замужем за чеченцами. Ее последний муж Адам Осмаев - командир батальона имени Джохара Дудаева, воевавшего на Донбассе. В России Осмаева подозревают в подготовке покушения на тогдашнего премьер-министра Владимира Путина в 2012 году. В связи с этим Осмаев находится в розыске Интерпола по заявке РФ.

Окуева участвовала во второй чеченской войне на стороне сопротивления. В интервью Цензор.нет Окуева сообщала, что именно сопротивление направило ее в Одессу учиться на хирурга. Во время Евромайдана она была медработником, а в ходе АТО присоединилась к батальону Киев-2, где служила фельдшером. Кроме того, Окуева принимала непосредственное участие в боях под Дебальцево.

Адам Осмаев и Амина Окуева. Фото - Политека

КАК ЕЕ УБИЛИ. В июне 2017 года на Окуеву и Осмаева было совершено первое покушение. Нападавший Артур Денисултанов выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. Осмаев "отделался" ранением. Полиция задержала киллера по кличке Динго. Недавно его освободили в рамках обмена между Украиной и подконтрольными РФ террористами ОРДЛО.

В октябре 2017 года под Киевом возле поселка Глеваха автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева, расстреляли из автомата. Осмаев снова получил ранения, а Амина была убита. Высокопоставленный собеседник из Министерства внутренних дел сообщил LIGA.net, что главной целью киллеров был именно Осмаев.

Недалеко от места преступления оперативники нашли автомат чешского производства и полный магазин с патронами. Тогдашний нардеп от Народного фронта, а ныне замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил в 2017 году, что на автомате были обнаружены следы ДНК. При это тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев назвал это заявление "информационным вбросом".

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 12 ЯНВАРЯ. Вчера, 12 января, министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, что Нацполиция задержала "группу киллеров", подозреваемых в ряде убийств. При этом источник в правоохранительных органах сообщил LIGA.net, что был задержан только один человек. 13 января ему сообщили о подозрении по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. "ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии", - заявил Аваков.

Как сообщил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, задержанный состоял в группировке, которую полиция считает причастной к убийствам директора фирмы Caparol Павла Зможного в сентябре 2016 года и директора рекламного отдела киевского метрополитена Павла Миленького в январе 2019-го.

Именно расследование убийства Миленького дало зацепку к разоблачению группы, и после задержания в сентябре 2019 года они были арестованы, но впоследствии Шевченковский суд изменил меру пресечения на личное обязательство и домашний арест.

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КТО ТАКОЙ РЕДЬКИН. Собеседник в руководстве МВД сообщил LIGA.net, что задержанного зовут Игорь Редькин. "Задержанный родился в Дагестане, давно является гражданином Украины, проживает здесь, вид деятельности не определен", - сообщил на брифинге Небитов, не называя фамилию подозреваемого.

Согласно реестру физлиц, Редькин – бизнесмен. До 2015 года он владел акциями телеканала HD Fashion вместе с Валидом Арфушем. Также он учредил компании Голден-Фіш и Блек Шрімп, которыми сейчас владеет нардеп от Слуги народа и глава бюджетного комитета Юрий Аристов. В свою очередь, жена Аристова работает CEO ресторана Fish House, долю в котором до марта 2019 года имел президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, источник LIGA.net заверил, что между Редькиным и Аристовым - "просто бизнес", и никакого отношения глава бюджетного комитета к организации убийства Окуевой не имеет.

КТО ЗАКАЗЧИК И КАКОЙ МОТИВ УБИЙСТВА. Следствие располагает версиями, кто может быть заказчиком покушения на Осмаева и убийства Окуевой, но отказывается называть их публично. "Окуева и Редькин не были знакомы, поэтому мы считаем, что это заказное убийство. Следствие изучает деятельность этой группы не только в Украине, но и в странах Европейского Союза. Они могли там встречаться", - сообщил на брифинге Небитов.

Собеседник издания в правоохранительных органах сообщил, что следствие склоняется к тому, что заказ поступил с Чечни.

"Осмаев и Окуева очень сильно критиковали режим Кадырова. В 2017 году Окуева участвовала в акции "Ичкерия жива!" на Майдане, где развернула флаг Ичкерии. Чеченским властям очень не нравилось, что их "предали" и не поддерживают", - отметил источник. По его словам, главным мотивом убийства, вероятнее всего, была "месть за инакомыслие".

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