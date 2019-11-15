"ЦРУ подключили за 2 месяца до ареста". Как СБУ задержала командира ИГИЛ под Киевом: фото

Служба безопасности Украины полгода разрабатывала и вела Аль Бара Шишани (настоящее имя - Цезар Тохосашвили) - подозреваемого в террористической деятельности как командира боевиков Исламского государства. Детали операции выяснила LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Тохосашвили задержали 12 ноября в Киевской области в частном доме. "Мы полгода вели его и разрабатывали", - рассказывают LIGA.net в Службе безопасности. Как отмечают в Службе, Центральное разведывательное управление (США) подключили в работу "в последние два месяца" перед задержанием. Также к операции подключили Министерство внутренних дел Грузии - Тохосашвили гражданин этой страны.

"ЦРУ и Грузия помогали с информацией", - рассказали LIGA.net в СБУ. Задержание просходило силами оперативников Службы - коллеги из других стран не привлекались. Вчера, 14 ноября, Шевченковский суд Киева избрал Тохосашвили меру пресечения - арест.

Фото с суда

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Тохосашвили известен также под именем Леван, уроженец Панкиси (Панкисское ущелье, Грузия). Как писали СМИ, уехал воевать в Сирию в 2012 или в 2013 году. Сначала - на стороне оппозиции президенту Асаду, затем - в составе "чеченской бригады", а позже стал членом ИГ. Причем в составе ИГ воевал под началом односельчанина - "министра войны" ИГ Тархана Батирашвили (Умар аш-Шишани). В 2016 году журналист LIGA.net ездил в Панкиси и общался с родственниками "министра войны" (читайте репортаж "Третий в Аду").

Благодаря дружбе с Батирашвили, по данным СМИ, Тохосашвили "обрел большое влияние". После фактически разгрома ИГИЛ в Сирии и уничтожения практически всех ключевых главарей группировки, по данным СБУ, "бежал в Турцию". А 2018 году, используя поддельный паспорт, переехал в Украину. По утверждению Службы безопасности Украины, якобы продолжал координировать деятельность отдельных групп боевиков в Сирии.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В ближайшее время подозреваемого в террористической деятельности передадут правоохранительным органам Грузии. "Мы проводим необходимые процедуры для экстрадиции Аль Бара Шишани в Грузию, поскольку он является гражданином этой страны", - рассказали LIGA.net в Службе безопасности Украины.

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