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Тема дня | "У него не было доступа к взрывчатке". Что известно о теракте в Днепре и его жертвах

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 16:57
Дарья Гречищева и Алексей Кавлак (коллаж - Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре как теракт. Погибли инструктор АТО и спикер областного управления ГСЧС

В Днепре утром взорвался автомобиль, погибли два человека. Что стало причиной взрыва – пока неизвестно. Служба безопасности расследует инцидент как теракт. Одним из погибших был инструктор по домедицинской помощи, который ездил с тренингами в зону АТО. Однако, его знакомые уверяют, что доступа к взрывчатке у жертвы теракта не было. Что известно о происшествии в Днепре и его жертвах, – в коротком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 15 сентября около девяти утра в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera. В результате погибли два человека, которые находились в автомобиле.

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Днепр оперативный сообщает, что взрыв произошел неподалеку от больницы №16. Журналисты пишут, что от взрыва выбило окна на первом этаже ближайшего дома, а водителю оторвало половину туловища.

Фотo – скриншот видео

Фото – скриншот видео

По факту взрыва открыто уголовное дело о теракте. СБУ проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства взрыва и причастных к нему людей.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЖЕРТВАХ. Правоохранителям удалось предварительно установить личности погибших по документам, найденным на месте происшествия. Это ветеран Антитеррористической операции на Донбассе, член Украинского легиона Алексей Кавлак и спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Кавлак – инструктор по домедицинской помощи, основатель тренингового центра Aid Brothers. С 2014-го был членом Украинской легиона, где его прозвали "Змеем". Обучал военных, полицейских и гражданских. Последний год участвовал в совместных проектах с ГСЧС в Днепре. 14 сентября в Днепре проводил мастер-класс по реанимации и помощи при ДТП.

Алексей Кавлак (фото – Facebook Кавлака)

Гречищева работает начальником пресс-службы областного управления ГСЧС как минимум с 2016-го. В ведомстве отметили, что она была одним из лучших сотрудников ГСЧС. Активно участвовала в разнообразных тренингах и курсах. Также Гречищева была волонтером Красного Креста.

Дарья Гречищева (фото – Facebook Гречищевой)

Представительница Aid Brothers Валентина Афанасьева знала Алексея и Дарью лично и отметила, что их связывали хорошие дружеские отношения. Также они часто пересекались на различных проектах и тренингах. По ее словам, Алексей и Дарья познакомились ориентировочно в 2016-2017 годах во время одного из тренингов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Один из руководителей Украинского легиона Алексей Санников уверяет, что доступа к взрывчатке у Кавлака не было. "Он точно не был сапером в зоне АТО, как некоторые пишут. У него нет этой специальности. У него не было доступа к взрывчатке, и она никогда не использовалась в его тренингах", – заявил Санников в комментарии LIGA.net.

По его словам, в зоне АТО Кавлак был как инструктор по медпомощи и в боевых действиях участия не принимал. В частности, он преподавал минную безопасность в Донецкой и Луганской областях.

"Для того, чем он занимался, нет необходимости перевозить взрывчатку. Поскольку у него нет специальности сапера, у него достаточно ума, чтобы с этим не иметь дела", – считает Санников.

Афанасьева подтверждает его слова. "Он в принципе не мог перевозить взрывчатку. Мы вместе провели не один тренинг, ездили в АТО. Для него это было не характерно. Мне сложно поверить, что вдруг человек сошел с ума и начал возить взрывчатку", – отметила она в комментарии LIGA.net.

Ей и Санникову неизвестно о каких-либо конфликтах Кавлака с кем-либо. "Я не понимаю, каким образом его общественная деятельность могла быть причиной произошедшего", – отметил Санников.

По словам Афанасьевой, Кавлак никогда не любил конфликты. "Даже если возникает непонимание, он так строил стратегию, чтобы максимально всем было хорошо", — рассказывает она.

ЧТО ДАЛЬШЕ. На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва. Правоохранители отказываются рассказывать подробности, объясняя это запретом от следователей. В СБУ обещают информировать о деталях дополнительно.

Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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взрыв теракт днепр алексей кавлак украинский легион дарья гречищева
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