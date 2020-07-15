Тело полковника юстиции Романа Заставного нашли сегодня ночью на Оболони. В СБУ он занимался делами о госизмене и собирался на пенсию

Ночью на столичной Оболони нашли тело следователя СБУ, который занимался делами о госизмене и войной на Донбассе. Есть основания предполагать, что это убийство: по данным LIGA.net, полиция во вторник ближе к вечеру провела задержание в деле. Что известно: разбор.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня в районе 2:20 ночи между домами на улице Иорданская в Киеве было обнаружено тело мужчины. Первичный осмотр выявил следы крови возле правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь, оба телефона отсутствовали.

При убитом нашли служебное удостоверение на имя полковника юстиции, старшего следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного. По данным СМИ, в Службе безопасностти Украины он занимался расследованием производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Сегодня Закладный должен был выйти на пенсию. В сентябре должно было исполниться 42 года.

Пока неизвестно, что Закладный делал ночью на Иорданской. "Он жил в Оболонском районе, но на другой улице, примерно в трех километрах", - сообщили LIGA.net в Нацполиции. Серьезных визуальных повреждений у Закладного не было, уточняет пресс-офицер Оболонского райотдела полици Диана Шутько. "Выстрелов или порезов на теле нет. Есть только ссадины", - сказала она LIGA.net.

Глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская тоже говорила Фактам, что не уверена в убийстве. По ее словам, в последнее время Закладный не вел особо резонансных дел, хотя делами по Донбассу действительно занимался.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Вечером экс-нардеп Игорь Мосийчук написал в Telegram, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Закладного. "Убийство якобы было совершено с целью ограбления", - написал он. Собеседник LIGA.net в силовых органах подтвердил задержание подозреваемых. Это означает, что полковника Закладного действительно убили.

"Идут следственные действия. Рассматриваются несколько версий. Допрашиваются близкие родственники, коллеги", - говорит Шутько. Конкретные версии в НПУ не озвучивают, но обычно в таких случаях отрабатывают бытовые конфликты, возможность грабежа (а Закладного убили поздно ночью и вывернули карманы), профессиональную деятельность. Закладный вел дела по Донбассу, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, особенно после подрыва фсбшниками полковника СБУ Хараберюша и генерал-майора ГУР Шаповала в 2017 году.

Цензор.нет со ссылкой на источники сообщает, что задержаны два мужчины. Одного взяли в квартире по улице Маршала Малиновского на Оболони, это недалеко от места убийства. У задержанных нашли банковскую карту убитого.

По предварительным данным, смерть полковника наступила вследствие удара по голове тупым предметом.

ЧТО ДАЛЬШЕ. По факту смерти Романа Закладного полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подробнее квалификация будет уточнена по ходу следствия: это может быть просто убийство и наказание от 7 до 15 лет лишения свободы, либо убийство с отягчающими обстоятельствами - от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В полиции Оболонского района LIGA.net отказались комментировать информацию о задержании и количестве подозреваемых - не подтвердили и не опровергли: "Завтра утром будет вся информация по этому делу. Подождите до утра. Не можем ничего комментировать".

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