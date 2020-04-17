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В чем причина

16 апреля днем в Киеве началась пылевая буря. По словам мэра столицы Виталия Кличко, причиной тому стала бесснежная зима, которая не принесла привычную норму осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причиной образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида назвал причиной бури усиление скорости ветра до 15-20 м/с западного направления, которое, по его словам, не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля.