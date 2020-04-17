В чем причина
16 апреля днем в Киеве началась пылевая буря. По словам мэра столицы Виталия Кличко, причиной тому стала бесснежная зима, которая не принесла привычную норму осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причиной образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер.
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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида назвал причиной бури усиление скорости ветра до 15-20 м/с западного направления, которое, по его словам, не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля.
Откуда дым
Ближе к вечеру 16 апреля киевские власти сообщили о том, что в воздухе зафиксированы продукты горения, в результате чего образовалась задымленность. Причина – пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северно-западный ветер.
В то же время в управлении гражданской защиты КГГА заверили, что продукты горения из Зоны отчуждения не могли попасть в Киев.
Кроме того, непосредственно в Киеве горел Голосеевский парк из-за поджога сухой травы. Спасатели тушили пожар шесть часов.
"Особые погодные условия - малоснежная зима и ранняя весна - в этом году привели к рекордному дефициту влаги в почве. Что способствует быстрому распространению огня", - отмечает Госэкоинспекция.
Насколько все плохо
По данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха IQAir, сегодня утром Киев находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире. Индекс загрязнения в столице на 07:39 составлял 163, при норме 50. В то же время в отдельных районах столицы этот показатель вечером 16 апреля превышал 400.
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В Минздраве отметили, что дым может привести к головным болям, кашлю, затруднению дыхания, раздражению глаз, воспалению слизистой оболочки носа и гортани, а также к ряду заболеваний и аллергии.
В свою очередь Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского зафиксировала 16 апреля превышение концентрации формальдегида и диоксида азота (продуктов горения). При этом 17 апреля, по словам Кульбиды, концентрация эти веществ снизилась и находится в пределах нормы.
Что с радицией
В Укргидрометцентре заверили, что поскольку продукты горения из Зоны отчуждения не могли попасть в Киев, то и радиологической угрозы нет.
По данным ГСЧС, радиационный фон в Киеве в пределах нормы: 0,012 мР/год при допустимом фоне 0,05 мР/год. "Угрозы для критических объектов, таких как "Укрытие" и "Вектор" нет", - заверили спасатели.
Что делает власть
16 апреля вечером Кличко сообщил, что спецавто Киевавтодора выехали для мытья столичных улиц. Мэр пообещал, что в ближайшие дни будут увеличены маршруты и количество поливомоечной техники. При этом Кличко призвал киевлян закрыть окна и оставаться дома.
Сколько это может длиться
Прогнозы неутешительны: 17-19 апреля Укргидрометцентр не прогнозирует осадков, а ветер останется северно-западным.
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В свою очередь глава Укргидрометцентра Кульбида заявил: на протяжении ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются за исключением крайнего запада. При этом в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса, усиление скорости ветра не ожидается. "Каких-то новых осложнений как погодной ситуации, так и ситуации с загрязнением атмосферного воздуха ожидать не стоит", - сообщил на брифинге 17 апреля Кульбида.
Что касается самих пожаров, то на их тушение необходимо несколько дней, отметил Кличко.
Как уберечь себя
В Минздраве дали четкий перечень рекомендаций:
- Не выходить с утра на улицу;
- Не курить и не употреблять алкоголь;
- Избегать длительных прогулок;
- Пить два-три литра жидкости в день;
- Плотно закрывать окна и двери;
- Промывать нос и горло;
- Включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- Делать влажную уборку;
- Употреблять кисломолочные продукты, подсоленную воду;
- Не жечь сухостой.