Мой самолет горит. Что делать? Эта инструкция могла спасти жизни

В сети распространяются видео с паникой на борту Superjet 100, который вчера загорелся в Шереметьево. И все же: паника - убивает. Поэтому - старайтесь сдержать эмоции, не кричите, помогите успокоить сидящих рядом. Не вставайте с места до полной остановки самолета и четко выполняйте инструкции. Экипаж профессионально обучен действовать в экстремальных ситуациях. Благодаря постоянным тренировкам "на скорость" эвакуации экипаж знает, как спасти вашу жизнь максимально быстро.
Ремень безопасности - пристегнут и плотно затянут. Не пытайтесь "ловить" момент посадки через стекло иллюминатора. Примите фиксированную позу. Первый вариант: наклоните голову как можно ниже к коленям, ноги уприте в пол (не под переднее кресло, которое может заклинить). Второй вариант: на спинке переднего кресла скрестите руки и плотно прижмите к ним голову.
Расположение аварийных выходов надо определить и запомнить сразу. В катастрофе Боинга-707 в Самоа в 1974 году выжили только несколько пассажиров, которые открыли и выбрались через аварийный выход. Остальные побежали к обычным выходам, но не смогли их открыть.
Навсегда запретите себе наушники в самолете. Особенно при посадке. Даже если полет идет по плану, вы должны слышать команды бортпроводников.
Ядовитые продукты горения убивают раньше, чем открытый огонь. Если в салоне задымление, хватайте любой кусок ткани и промокните негорючей жидкостью (вода, чай, томатный сок) и прикройте рот. Держитесь как можно ниже к полу: дым скапливается наверху.
По правилам, на эвакуацию пассажиров отводится 90 секунд - за это время все должны покинуть салон. Это вполне реально (в Шереметьево эвакуировались за 55 секунд), но только если все будут выходить из самолета организованно. Проход заблокирован? Двигайтесь по спинкам кресел, они умеют складываться вперед.
Салон может затянуть дымом вплоть до потери видимости. Это произойдет за мгновения. Вы должны быть готовы фактически вслепую добраться до выхода: заранее посчитайте все препятствия, расположенные между вашим креслом и аварийным выходом.
Снимите галстуки и шарфы перед тем, как начать двигаться по проходу в толпе. У самого трапа, не мешая эвакуации других, скиньте обувь на шпильке – иначе есть риск вывихнуть ноги. Еще лучше – тщательно продумывайте свой гардероб перед полетом. Предпочтение удобной спортивной обуви и одежде без синтетики.
Как утверждают очевидцы катастрофы в Шереметьево, часть пассажиров не успела выбраться из горящего самолета именно потому, что люди покидали самолет с багажом. У вас и у тех, кто идет за вами, секунды на спасение. Вещи в руках замедлят эвакуацию.
Как можно дальше и быстрее. Не ждите, пока ваши друзья или родственники выберутся - может произойти взрыв и вы погибнете тоже. Кроме того, вы будете мешать спасателям. Безопасным считается расстояние в 150 и больше метров от самолета.