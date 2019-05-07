Мой самолет горит. Что делать? Эта инструкция могла спасти жизни

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Бегите от горящего самолета прочь

Как можно дальше и быстрее. Не ждите, пока ваши друзья или родственники выберутся - может произойти взрыв и вы погибнете тоже. Кроме того, вы будете мешать спасателям. Безопасным считается расстояние в 150 и больше метров от самолета.