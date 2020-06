Америка в огне: что происходит в США и кто все разжигает. Рассказ из Нью-Йорка

Прежде, чем я напишу свое мнение о том, что сейчас происходит в США, сакцентирую внимание на следующем. Мой искренний совет: не верьте тем, будь-то телевизионщики, журналисты или Facebook-блогеры, которые, описывая происходящее в США, акцентируют внимание на каком-либо одном аспекте или определенном повествовании событий.

Те кто это делают, либо безалаберны, либо безответственны, либо не понимают, что говорят расистские вещи, либо их цель - показать специально искаженную картину, ради каких-то своих выгод или целевой аудитории.

Почему я это говорю ? Потому что на мой взгляд, в основном участвующих в протестах можно разделить на пять отдельных групп/категории. Они зачастую преследуют разные цели и используют разные методы. Говорю "зачастую", потому что и цели, и методы у некоторых пересекаются, что еще больше запутывает ситуацию.

Поэтому любой, кто пытается показать происходящее, которое больше напоминает винегрет идеологий, групп, методов и целей, как нечто однородное, - обманывает вас.

Итак, группы:

1. Мирные протестующие против полицейского произвола, включая большинство из движения Black Lives Matter.

2. Радикальное крыло Black Lives Matter, которые считают, что время мирных протестов закончено, и единственная возможность изменить ситуацию - это использовать насильственные методы, особенно направленные против полиции.

3. Мародеры и погромщики: которые, пользуясь протестами, грабят магазины, крушат и поджигают машины и здания.

4. Анархисты и антифашистськая группа "Антифа": их цель разжигать произвол, крушить систему, используя крайне насильственные методы. Они катализаторы хаоса, и их главная цель - создать хаос, которые приведет к произволу и анархии толпы.

5. Белые супремасисты и крайне-правые радикальные группы. Они катализаторы хаоса. Если немного упростить, то их цель -"анти-реклама" любому движению за гражданские права афро-американцев против полицейского произвола, а также расовые беспорядки в США.

Теперь я просто поверхностно опишу этот винегрет

Мирные протестующие (1) выступают против полицейского произвола. Радикальное крыло (2) выступают за это же, но считают, что надо использовать насилие. "Антифа" (3) просто за всеобщее насилие, но их цели не имеют ничего общего с протестующими. Белые супремасисты (5) тоже за насилие, но и у них свои абсолютно противоположные цели. Мародеры (3) за насилие и анархию, потому что это позволит им грабить и мародествовать. У них нет идеологии.

У анархистов (4) и белых супремасистов (5) одинаковые методы (хаос, насилие), но они придерживаются разных конечных целей и идеологий: анархия, марксизм у одних; белый супремасизм у других.

Мародерам (3) вообще все равно, им просто надо грабить. Членам "Антифа" грабежи на руку. Белым супремасистам тоже грабежи и беспорядки на руку, потому что это дискредитирует движение по гражданским правам.

У вас уже закружилась голова? Именно поэтому я еще раз повторяю: любой, кто пытается весь этот бедлам и хаос показать, как нечто однородное, - врет вам.

Более того, те, кто убеждает, что именно какая-то одна отдельная группа занимается грабежом и беспределом, как минимум не отдает себе отсчет, что эти слова - банальным расизм.

А теперь пройдемся по видео материалам

(Предположительно) члены "Антифа громят банки. Советую всем тем, кто любит обращать внимание на темный цвет кожи, присмотреться:

Nobody in this video is #BlackLivesMatter. So I’m not gon lose sleep when they get those felony casespic.twitter.com/qI8TjJCg7u — Drew Comments (@sjs856) May 31, 2020

Парень прогоняет (предположительно) члена "Антифа", который оскверняет памятники:

Black protester in Colorado tells an Antifa douche to stop vandalizing property and defacing statues. pic.twitter.com/Y0lhTeR3ta — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 30, 2020

Девушка прогоняет (предположительно) членов антифа, которые оскверняют здания:

Девушка с мегафоном умоляет погромщиков не крушить магазин:

After failing to appropriate the Black People's Party, entitled white kids appropriated our fight yesterday, and made it dirty.



Then they left us to deal with the police violence they stoked.



Listen to the Black Woman desperately begging them to stop.pic.twitter.com/uYaVS4QKQr — Selena Adera (@Selena_Adera) May 30, 2020

Мирные протестующие поймали (предположительно члена "Антифа"), который разрушает мостовую, и сдают его полиции:

Peaceful protesters in DC tackle an Antifa rioter and hand him over to the police for trying to turn things violent. He was smashing the pavement so people could have objects to throw at the police. pic.twitter.com/WoNIkH0GM8 — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 1, 2020

Полиция Нэшвилла поймала (предположительно белого супремасиста), который поджег здание суда в Нэшвилле. Почему предположительно белый супремасист? Потому, что если внимательно посмотреть на его татуировки, то это так называемый "трех процентщик" - член радикально ультра-правой группы:

BREAKING: Specialized Investigations Division detectives & SWAT officers moments ago arrested Wesley Somers, 25, on charges of felony arson, vandalism, & disorderly conduct for setting fire to Nashville's Historic Courthouse Saturday night. pic.twitter.com/tg0AFrU3OP — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) June 1, 2020

Мэр Буффало обращается к мародеру спалившему зданиe суда:

Mayor Byron Brown has a special message for one particular moron in the City of Buffalo tonight. pic.twitter.com/DKGh6EHPxV — Jason Fair (@JayFair72) May 31, 2020

В этом материале главный пожарник Ричмонда описывает, как мародеры и.... у@$ки (другого слова подобрать не могу) подожгли здание, где были дети и потом не давали пожарникам попасть на место, чтобы потушить.

Полицейский произвол:

Salt Lake City cops shove down an elderly man with a cane for the crime of standing along the street: pic.twitter.com/PCLkHqQtJg — Timothy Burke (@bubbaprog) May 31, 2020

Полицейские присоединяются к протестующим:

Oh my God it’s happening in Flint too.



Protesters chanted: “WALK WITH US!!”



So the sheriff and his men joined the protest.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/igRsMyD5aD — Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 31, 2020

Полицейский возмущен действиями "Антифа":

Art Acevedo, Houston Chief of Police “DONT FOLLOW THAT BULLSHIT” pic.twitter.com/2HFBu86fOc — brat (@bribrielle_) May 31, 2020

Мародеры подожгли церковь, в которой молились отцы-основатели.

Мэр Бирмингема, штат Алабама, выступает против погромов и за мирный протест против полицейского насилия:

Birmingham, this is not the road to reform. Do not destroy the community you worked to build. pic.twitter.com/yDgW9JBdqF — Randall Woodfin (@randallwoodfin) June 1, 2020

А вот фото мирных протестов, потому что слишком много тех, кто смакует беспорядки.

А теперь по поводу антифашистськой группы "Антифа"

Я прекрасно понимаю, что об этой группе начали много говорить после событий в Шарлотсвилле.

Конечно для многих в сравнении с нацистами и скинхэдами, "Антифа" могут показаться противовесом и чуть-ли не героями. Еще тогда я доказывал, что "Антифа" никакого отношения с движением против фашизма не имеют. И что за этим названием прячутся радикальные анархисты, беспредельщики.

Их цель и методы: насилие и погромы. Они берут в заложники движение за гражданские права и на этих протестах пытаются создать хаос. Они разжигают расизм в стране (помимо других групп), потому что подставляют мирных протестующих и мирных афро-американских активистов.

Если кто-либо на фоне происходящих событий решит каким-то образом защищать "Антифа" - я очень очень советую остановиться и немного задуматься. Если вам происходящее не открыло глаза на эту группу - мне искренне вас жаль.

И теперь в завершении, потому что писать об этом можно много. Америка разрывается на куски. Америка в огне. Ничего подобного с 1968 года мы не наблюдали. Подобного на таком же масштабе и уровне. Были отдельные вспышки там и тут, но такого никогда не было.

Все нормальные люди возмущены полицейским произволом, но также возмущены погромами, мародерством и насилием. В это печальное время необходим президент, который способен объединить страну. Который сможет найти диалог с обеими сторонами. Сможет излечить, а не подстрекать. Сможет найти мудрые слова, а не тролить... Такой ли человек сейчас находится в Белом Доме, решать каждому из нас.

