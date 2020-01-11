Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.01.2020, 11:02

Дело гибели Boeing 737: Иран признал свою вину. Что дальше

Дело гибели Boeing 737: Иран признал свою вину. Что дальше
политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.

Рискну дать несколько советов (укр.)

Тепер, коли Іран формально визнав очевидне, ризикну дати декілька порад:

1. Не погоджуватися на будь-які формулювання на кшталт "помилково", а дати виписати юристам чітку зрозумілу позицію. 

Це буде важливо для всього: від простору для зовнішньополітичного маневру до врегулювання питань компенсацій.

2. Провести розбір "комунікаційних" польотів. 

Всі без винятку іноземні журналісти звертають увагу на своє враження, що з Україною в реальному часі не ділилися наявними даними. Їх потрібно було просити, зустрічатися особисто Володимиру Зеленському з представникамм посольств і ще багато деталей. 

Їх висновки очевидні. Чим швидше вдасться (якщо вдасться!) перебити цю хвилю, тим краще. 

Читайте также
Что крушение Boeing 737 в Иране сказало об Украине? 10.01.2020Почему и как иранцы сбили украинский Boeing 737 10.01.2020Boeing 737 "сбили по ошибке". Украине нельзя с этим соглашаться 10.01.2020

Так само ніхто в західних ЗМІ не розуміє, для чого була катавасія з версіями, коли всі притомні технічні фахівці говорили, що приховати збиття літака неможливо. Тобто розбір польотів тут конче потрібний.

3. Досвід трагедій МН17 та PS752 дає нам політичну та моральну можливість поставити питання про зміну процедур оцінки ризику польотів цивільної авіації і показати лідерство в цьому процесі.

4. І один дуже простий висновок.

Очевидно, що цей рік буде дуже складним, і трагедія з літаком не буде останньою кризою. Без бажання та досвіду всіх, кому не байдужа Україна, їх не подолати.

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: авиакатастрофа в Иране, павел климкин, PS 752
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Вечные муки. Как фотограф Александр Чекменев снимал пожизненников
Общество Вечные муки. Как фотограф Александр Чекменев снимал пожизненников
Общество
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 