Из украинцев в россиян: сколько РФ стоит смена идентичности молодежи в Крыму

Последние полгода мы в Крымской правозащитной группе занимается расследованием военного преступления, которое совершается в отношении крымских детей и молодежи. Вместе с нами следствие ведет и прокуратура АРК, которая сейчас работает в Киеве.

Подвергая детей такой пропаганде, Россия также нарушает и права ребенка. Информацию, которую мы собрали, сейчас готовим для передачи в Международный уголовный суд. Еще один шаг к тому, чтоб остановить преступление - максимальная огласка. С цифрами и примерами.

Состав этого преступления - пропаганда службы в российской армии среди несовершеннолетних крымчан. Такие действия запрещены IV женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны".

Проводя расследование, мы выяснили, что Министерство обороны Российской Федерации постоянно вмешивается в учебный процесс на полуострове.

Мы, правозащитники, называем это милитаризацией образования. Основной документ, по которому школы и другие госструктуры готовят крымских детей в российские солдаты - приказ министра обороны РФ № 210. Это специальная ведомственная программа Минобороны РФ по патриотическому воспитанию граждан. В приложении к приказу - длинный перечень мероприятий, помогающих воспитывать патриотов России, в том числе и на оккупированных территориях. В Крыму из этого списка проводятся как минимум 25 видов мероприятий.

Например, месячники оборонно-массовой работы, которые системно проводят во многих школах Крыма. На сайте сакской школы №3 есть план проведения одного такого месячника.

Когда читаешь это план кажется, что попал в СССР.

Тут и посещение воинской части, и выставка "Наша армия самая сильная!", есть военизированная эстафета и конкурс "А ну-ка парни", запланирован смотр патриотической песни и личное первенство школы по стрельбе, разборке и сборке автомата.

Наверное, чтобы подтвердить эффективность действий, на этой же странице сайта есть видео, где школьница прямо в классе собирает автомат с завязанными глазами.

Все это согласно приказу Минобороны РФ воплощают в жизнь крымские учителя. И это все только за один февраль, месяц, когда в РФ празднуют День защитника отечества. Не стоит забывать, что охота за сознанием крымских детей ведется таким способом круглый год. Уже шесть лет.



И это только вершина айсберга. К этому всему прилагается целый комплекс работы с молодежью.

Например, в Крыму на реализацию государственной молодежной политики с 2015 по 2017 потратили 146 млн рублей. В апреле этого года утверждена подобная программа на следующие пять лет. Потратить на нее планируют 1,5 миллиарда рублей. Среди основных целей программы - "раскрытие потенциала молодежи для развития Российской Федерации и создание условий для формирования высокого патриотического сознания, готовности к защите Отечества".