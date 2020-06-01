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Из украинцев в россиян: сколько РФ стоит смена идентичности молодежи в Крыму

Из украинцев в россиян: сколько РФ стоит смена идентичности молодежи в Крыму

исследовательница Крымской правозащитной группы
01.06.2020, 12:41

Оккупационные власти тратят огромные деньги, чтоб растить в Крыму детей без индивидуальности, стирая их украинскую идентичность (укр.)

Последние полгода мы в Крымской правозащитной группе занимается расследованием военного преступления, которое совершается в отношении крымских детей и молодежи. Вместе с нами следствие ведет и прокуратура АРК, которая сейчас работает в Киеве.  

Состав этого преступления - пропаганда службы в российской армии среди несовершеннолетних крымчан. Такие действия запрещены IV женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны".

Подвергая детей такой пропаганде, Россия также нарушает и права ребенка.  Информацию, которую мы собрали, сейчас готовим для передачи в Международный уголовный суд. Еще один шаг к тому, чтоб остановить преступление - максимальная огласка. С цифрами и примерами. 

Проводя расследование, мы выяснили, что Министерство обороны Российской Федерации постоянно вмешивается в учебный процесс на полуострове. 

Мы, правозащитники, называем это милитаризацией образования. Основной документ, по которому школы и другие госструктуры готовят крымских детей в российские солдаты приказ министра обороны РФ № 210Это специальная ведомственная программа Минобороны РФ по патриотическому воспитанию граждан. В приложении к приказу - длинный перечень мероприятий, помогающих воспитывать патриотов России, в том числе и на оккупированных территориях. В Крыму из этого списка проводятся как минимум 25 видов мероприятий.  

Например, месячники оборонно-массовой работы, которые системно проводят во многих школах Крыма. На сайте сакской школы №3 есть план проведения одного такого месячника. 

Когда читаешь это план кажется, что попал в СССР.  

Тут и посещение воинской части, и выставка "Наша армия самая сильная!", есть военизированная эстафета и конкурс "А ну-ка парни", запланирован смотр патриотической песни и личное первенство школы по стрельбе, разборке и сборке автомата. 

Наверное, чтобы подтвердить эффективность действий, на этой же странице сайта есть видео, где школьница прямо в классе собирает автомат с завязанными глазами. 

 

Все это согласно приказу Минобороны РФ воплощают в жизнь крымские учителя. И это все только за один февраль, месяц, когда в РФ празднуют День защитника отечестваНе стоит забывать, что охота за сознанием крымских детей ведется таким способом круглый год. Уже шесть лет.  

И это только вершина айсберга. К этому всему прилагается целый комплекс работы с молодежью.  

Например, в Крыму на реализацию государственной молодежной политики с 2015 по 2017 потратили 146 млн рублей. В апреле этого года утверждена подобная программа на следующие пять лет. Потратить на нее планируют 1,5 миллиарда рублей.  Среди основных целей программы "раскрытие потенциала молодежи для развития Российской Федерации и создание условий для формирования высокого патриотического сознания, готовности к защите Отечества" 

В тексте документа на 87 страницах расписано, как на эти деньги сделать так, чтоб крымская молодежь любила Россию и служила ей.  Среди задач развитие Юнармии, вовлечение молодежи в казаческие отряды и подготовка молодых людей к военной службе в вооруженных силах РФ. 

На решение этих конкретных задач планируется за пять лет потратить полмиллиарда рублей.  

Крымское казачество и "Юнармия" в Крыму и делают все, чтоб как можно больше детей и молодежи потом пошло служить в российскую армию. Эти цели четко прописаны в уставах организаций. Добиваются этого проводя постоянные военизированные шествия, эстафеты, выставки, соревнования, повышая навыки обращения с оружием.  

Ко всему этому присоединяется пропаганда и любовь к советскому укладу жизни и конкретно к тирану и преступнику Сталину. Этим занимаются российские коммунисты, вовлекая детей в пионерские и комсомольские объединенияВместе с коммунистами крымские дети на параде 7 ноября маршировали по Севастополю рядом с огромным портретом Сталина 

И подобных примеров вовлечения детей в российские военизированные и коммунистические и объединения насчитываются сотни.  

Оккупационные власти тратят огромные деньги на то, чтобы растить в Крыму детей без индивидуальности, стирая их украинскую идентичность. Вместо этого им с младших классов прививают любовь к российской армии, строю, оружию и муштре.  

Чтоб остановить преступление, нужно собрать как можно больше доказательств. В том числе и устные показания свидетелей. Если вы выехали из Крыма с детьми и готовы поделится любой информацией о милитаризации в школах, ВУЗах и детских садах, обращайтесь к Крымскую правозащитную группу или прокуратуру АРКДавайте вместе сделаем все возможное, чтоб прекратить это как можно скорее и привлечь виновных к ответственности.

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