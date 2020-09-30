Конфликт Азербайджана и Армении за Карабах – новая большая война? Или не такая уж и новая

Ты слышишь по телевизору новости о стрельбе в Нагорном Карабахе и тебе кажется, что конфликт только начался. Но карабахский вопрос длится уже ни много ни мало 102 года, а его эскалация происходит каждое десятилетие.

Чтобы разрешить любой конфликт, в том числе войну за Нагорный Карабах, нужно понять причины его возникновения. Для этого, необходимо углубиться в историю. Не бойтесь, это не больно, даже увлекательно.

До 1812 года, Закавказье было под Персидской державой Каджаров (Ираном). Согласно Гюлистанского договора, регион перешел во владения Российской империи. После ее распада в 1918 году, у стран Закавказья появилась возможность создать независимые республики. Азербайджан тогда впервые сформировался как государство во многом благодаря братской Турции – "одна нация два государства" артикулированная политика тогда и сейчас.

Предшественник ООН – Лига наций – в то время отказалась признавать Демократическую Азербайджанскую Республику, аргументируя свое решение тем, что у будущей Республики есть территориальные претензии.

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Этой территориальной претензией и был Карабах.

В Азербайджане руководствовались желанием расширить территорию за счет продолжения османской политики этнической чистки армянского коренного населения. В 1918-м в Западной Армении, которая была в составе Османской империи (современная Турция), продолжался геноцид армян (1915-1918 года). По разным данным, его жертвами стали более 1,5 млн человек.

Но Карабах – историческая территория Армении со времен Армянского царства IV века до н.э, и в 1918-м в населении территории преобладали армяне. Поэтому Карабах хотел объединиться с Армянской Республикой, которая в 1918-м восстановила свою независимость.

Через два года, в 1920-м, 11 Красная Армия РСФСР входит в Закавказье и советизирует его. Из-за чего прерывается эволюция первых республик региона. Именно в рамках советского национального проекта были определены закавказские республиканские границы.

Тогда руководство СССР выберет политику "разделяй и властвуй". В результате чего, армянские территории – Нагорный Карабах и Нахичевань – отойдут к Азербайджану. И в этом многоходовка Москвы – теперь Азербайджан и Армения будут от нее зависеть.

Интересный момент – из решения Закавказского бюро коммунистической партии Российской Федерации от 4 июля 1921 года следует, что Карабах и Нахичевань (сейчас территория принадлежит Азербайджану) – неотъемлемая часть Армении.

На следующий день, под давлением Иосифа Сталина, приняли обратное решение – "ради долгосрочного мира между армянами и мусульманами, а также в связи с экономическими факторами – считать Нагорный Карабах и Нахичевань неотъемлемой частью Азербайджана, и предоставить им возможность автономного статуса".

Интересные слова – "для продолжительного мира между армянами и мусульманами". С одной стороны, во главе угла ставится этнос – армяне, с другой стороны религия – мусульмане. Было какое-то мусульманское влияние? Многие историки говорят, что это было частью влияния Турции на Советы. Ататюрки обещали организовать красную революцию, продолжить жизнь коммунистов, но этого не произошло.

Карабахцы не могли смириться с решением Сталина по подчинению Азербайджану.

Вопрос присоединения Нагорного Карабаха к Армянскому ССР поднимался каждое десятилетие. Но все это время в регионе проводилась политика вытеснения армян. Армянские школы вытеснялись азербайджанскими, боролись с топонимами, между двумя армянскими селами вырастали азербайджанские.

В регион переселяли азербайджанцев, курдов, езидов. Если в 1923-м население Карабаха было 180 000 человек, из которых около 170 000 – армяне, то согласно переписи 1989 года – последняя перепись СССР – там проживало 180 000 человек, из которых уже 150 000 были армяне.

В 1985-м, вместе с Михаилом Горбачевым, пришла "перестройка". И в 1988-м армяне снова подняли карабахский вопрос. В конце 80-х, в Армении и Карабахе прокатились массовые мирные митинги с призывом объединиться. Азербайджан ответил антиармянскими погромами в городе Сумгаите, Кировабаде и Баку Азербайджанской ССР.

Согласно конституции СССР, когда республика выходит из состава Союза, у нее есть право на самоопределение. Карабах определился. В декабре 1991 года, на референдуме карабахцы проголосовали за воссоединение с исторической родиной. Горбачев назвал это ножом в спину. При активной поддержке советских войск, азербайджанский ОМОН провел операцию "Кольцо". Ее цель – этническая чистка армян из НКАО. Все шло к войне. После насильственной депортации армян из Гатшена, Шаумянского района, она началась. Но после развала СССР, России было уже не до Нагорного Карабаха.

В 1992 году, 45% территории Карабахской территории было захвачено азербайджанскими войсками, мы существовали в анклаве, не было связи с Арменией. Выстояли. Уже в 1994 году Азербайджан был вынужден сесть за стол переговоров и подписать трехсторонний (Армения, НКР, Азербайджан) Бишкекский договор о прекращении огня.

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Почему эскалация произошла сейчас? Турция хочет усилить свои позиции на Южном Кавказе, после Сирии ей важно быть фактором в регионе.

В самом же Азербайджане сегодня непростые времена – экономические проблемы, внутренняя борьба между кланами Пашаевых и Алиевых. После двух неудачных попыток эскалации конфликта в Карабахе в 2016-м и в июле 2020-го, у президента Азербайджана Ильхама Алиева нет никаких, так называемых, побед. А они нужны, ведь отвлекают от внутренних проблем. Выдался хороший случай – весь мир занят пандемией коронавируса, Россия – проблемами Беларуси, США – выборами.

До января 2020-го, мирные переговоры шли в стабильном режиме. После бархатной революции в Армении в 2018 году, на действующих властей страны даже оказывалось внутреннее давление за чрезмерную приверженность к переговорам – не смейте сдавать наш Карабах.

Из-за пандемии переговоры стали проводить реже, интересно что в июле должна была состояться встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. За неделю до переговоров, Алиев объявил, что такой формат ему не интересен, и 12 июля азербайджанская сторона начинает обстрелы на границе с Арменией (не Карабахом) и предпринимает попытку захватить армянский опорный пункт. Тогда эскалация не увенчалась успехом.

16 июля, после публичного разноса, Алиев увольняет министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

В октябре, в Женеве снова должны были состояться переговоры. Но за месяц до них Азербайджан начинает широкомасштабную атаку по всей линии соприкосновения. В ход вступает Турция. Ей надо проверить – действительно ли Россия хочет показать себя влиятельным игроком на Южном Кавказе? Ведь, регион всегда был в зоне ее жизненных интересов, готова ли Россия защищать их?

История преподносила армянам много уроков, начиная с Геноцида народа в Османской империи в 1915-1918 годах и потерей Западной части Армении, которая сейчас входит в современную Турцию.

Для мирового сообщества Карабах – всегда был "головной болью". Статус-кво удовлетворял всех. Никто не хочет смотреть в правовое поле – согласно Советской Конституции, Нагорно-Карабахская Автономная Область имела все права на самоопределение и отделение от Азербайджана.

Но мировое сообщество хочет политического решения – переговоры. Все это время оно просило Армению не признавать Карабах де-юре (де-факто он был признан), ведь главная цель переговоров – это поиск решения проблемы – статуса Арцаха. Нам говорилось, что в противном случае, Азербайджан грозился пойти на Армению войной.

Но ее уже начали – и ничего не остается, кроме как использовать дипломатическое оружие – признать Республику Арцах.

Но за все эти 102 года истории карабахского вопроса, Армения научилась себя защищать, и все будет не так просто. У нас были хорошие учителя, и мы уже многое теряли. Будем бороться до конца.

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