Коронавируса в Украине нет, а паника есть. Или как власть "санжарит" всю страну

Світові уряди насправді борються з двома епідеміями: коронавірусу та паніки. Україна, на щастя, поки що має лише один випадок covid-19. Але, схоже, за рівнем паніки ми дуже хочемо потрапити у лідери.

Інших версій для пояснення дій уряду в мене немає.

Вранці на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснює, що всього один випадок коронавірусу в Україні посеред спалаху в Європі має логічне пояснення. Вірус повільно поширюється із Західної Європи у Східну.

Насправді, факти це підтверджують: усі сусіди України на західному кордоні мають від кількох (Литва) до кількох десятків (Румунія) випадків. Західні сусіди наших сусідів - трохи більше: Чехія - 61, Словенія - 57, Австрія - 162. А далі на Захід - інтенсивний спалах у Італії, Німеччині, Франції, Іспанії. Таку картину нескладно зрозуміти - подивіться на карту з частотою авіаперельотів між країнами - поширення вірусу повністю повторює її.

Читайте також - Нам потрібно навчитися жити з коронавірусом. Поради Комаровського



Це доволі вчасна і аргументована комунікація для тих, хто підозрював, що "влада щось приховує".

Але не пройшло й півдня, як уряд робить повністю протилежну заяву. Закриваємо школи, садки, скасовуємо масові заходи. Вводимо карантин!

Карантин? Навіть Вікіпедія каже нам, що карантин - це обмеження у пересуванні або повна ізоляція осіб, які мали контакт із джерелом інфекції або є інфікованими, з метою відділення їх від здорового населення.

Тобто вранці уряд запевняє нас, що ми всі здорові. А після обіду - що ми всі потенційно хворі. Бо, якщо в країні лише один випадок, то чим ми ризикуємо, ідучи до школи? А якщо ми ризикуємо у школі - то що, у нас не один випадок?

З такими думками уряд залишив усіх нас, не повідомивши навіть, коли той карантин починається.

Карантин без епідемії - це як одягання медичних масок на здорових людей. Якщо ви здорові - маску носити не треба, вона не захистить вас від хвороби. Бо вірус потрапляє на усі слизові оболонки (зокрема очі) і здебільшого з ваших рук (мийте їх!). Але якщо ви хворі, то обов’язково одягаєте маску, щоб не поширювати вірус через кашель або чхання.

Читайте також - Україна на карантині. Навіщо це потрібно і чи зможе стримати коронавірус

Бо ізолювати треба хворого, а не здорового. Китай ввів карантин. Італія ввела карантин. А для чого Україна вводить карантин? Щоб люди ходили вулицями і підозрювали в перехожих носіїв вірусу, яких, за заявами влади, в країні немає?

Напевно урядовці хотіли показати, що готові до рішучих дій. А насправді показали, що або не володіють ситуацією, або панікують, або щось приховують.

Єдине, що вдалося донести до людей такими комунікаціями - це те, що довіряти уряду точно не можна. Уроки Нових Санжарів ніхто не засвоїв.

Що тепер робити?

Як нормальні громадяни, ми повинні підкорятися владі, яку обрали. Тому на масові заходи не підемо, і у школи теж.

Читайте також - Авіасполучення при коронавірусі: навіщо обмежують польоти і чи надовго

На щастя, серед переліку безглуздих "карантинних" заходів є і правильний - припинити сполучення з країнами, де є значний спалах коронавірусу.

Якщо людина чхає, кашляє і виглядає хворою - ви не підходите до неї. Якщо в країні спалах вірусу - ви припиняєте з нею сполучення.

Але не будемо садити себе на психологічний карантин. І не будемо поширювати вірус паніки, яким нас раз за разом намагається інфікувати влада своїми комунікаціями.