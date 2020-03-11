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11.03.2020, 21:02

Коронавируса в Украине нет, а паника есть. Или как власть "санжарит" всю страну

Коронавируса в Украине нет, а паника есть. Или как власть "санжарит" всю страну
замминистра здравоохранения Украины в 2016-2019 годах

В Украине зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом. Но власть все-равно решила ввести карантин. Нам опять что-то не договаривают? (укр)

Світові уряди насправді борються з двома епідеміями: коронавірусу та паніки. Україна, на щастя, поки що має лише один випадок covid-19. Але, схоже, за рівнем паніки ми дуже хочемо потрапити у лідери. 

Інших версій для пояснення дій уряду в мене немає. 

Вранці на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснює, що всього один випадок коронавірусу в Україні посеред спалаху в Європі має логічне пояснення. Вірус повільно поширюється із Західної Європи у Східну. 

Насправді, факти це підтверджують: усі сусіди України на західному кордоні мають від кількох (Литва) до кількох десятків (Румунія) випадків. Західні сусіди наших сусідів - трохи більше: Чехія - 61, Словенія - 57, Австрія - 162. А далі на Захід - інтенсивний спалах у Італії, Німеччині, Франції, Іспанії. Таку картину нескладно зрозуміти - подивіться на карту з частотою авіаперельотів між країнами - поширення вірусу повністю повторює її.  

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Це доволі вчасна і аргументована комунікація для тих, хто підозрював, що "влада щось приховує". 

Але не пройшло й півдня, як уряд робить повністю протилежну заяву. Закриваємо школи, садки, скасовуємо масові заходи. Вводимо карантин! 

Карантин? Навіть Вікіпедія каже нам, що карантин - це обмеження у пересуванні або повна ізоляція осіб, які мали контакт із джерелом інфекції або є інфікованими, з метою відділення їх від здорового населення. 

Тобто вранці уряд запевняє нас, що ми всі здорові. А після обіду - що ми всі потенційно хворі. Бо, якщо в країні лише один випадок, то чим ми ризикуємо, ідучи до школи? А якщо ми ризикуємо у школі - то що, у нас не один випадок? 

З такими думками уряд залишив усіх нас, не повідомивши навіть, коли той карантин починається. 

Карантин без епідемії - це як одягання медичних масок на здорових людей. Якщо ви здорові - маску носити не треба, вона не захистить вас від хвороби. Бо вірус потрапляє на усі слизові оболонки (зокрема очі) і здебільшого з ваших рук (мийте їх!). Але якщо ви хворі, то обов’язково одягаєте маску, щоб не поширювати вірус через кашель або чхання. 

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Бо ізолювати треба хворого, а не здорового. Китай ввів карантин. Італія ввела карантин. А для чого Україна вводить карантин? Щоб люди ходили вулицями і підозрювали в перехожих носіїв вірусу, яких, за заявами влади, в країні немає? 

Напевно урядовці хотіли показати, що готові до рішучих дій. А насправді показали, що або не володіють ситуацією, або панікують, або щось приховують.

Єдине, що вдалося донести до людей такими комунікаціями - це те, що довіряти уряду точно не можна. Уроки Нових Санжарів ніхто не засвоїв. 

Що тепер робити? 

Як нормальні громадяни, ми повинні підкорятися владі, яку обрали. Тому на масові заходи не підемо, і у школи теж. 

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На щастя, серед переліку безглуздих "карантинних" заходів є і правильний - припинити сполучення з країнами, де є значний спалах коронавірусу.

Якщо людина чхає, кашляє і виглядає хворою - ви не підходите до неї. Якщо в країні спалах вірусу - ви припиняєте з нею сполучення. 

Але не будемо садити себе на психологічний карантин. І не будемо поширювати вірус паніки, яким нас раз за разом намагається інфікувати влада своїми комунікаціями.

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Теги: Павел Ковтонюк, карантин, коронавирус, COVID-19
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