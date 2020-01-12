Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.01.2020, 13:07

Краткие выводы после катастрофы Boeing 737 в Иране

Краткие выводы после катастрофы Boeing 737 в Иране
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Трагедия не произошла бы, если бы КСИР взаимодействовал с армией и администрацией гражданской авиации Ирана (укр)

1. Важливість підзвітності

Коли в країні є сила, що не включена в єдину систему державних органів, нікому не підзвітна і являє собою державу в державі, катастрофа неминуча. Навіть, якщо ця сила не має важкого озброєння, і, тим більше, якщо має. 

Катастрофи не сталося би, якби КСІР мав взаємодію з армією та адміністрацією цивільної авіації, які своїми силами тримали контроль над повітряним простором. 

Фактично КСІР мав на бойовому чергуванні зенітно-ракетний комплекс, відрізаний від всіх "очей та вух", і не повідомив про це нікому. В таких умовах катастрофа була неминуча, невідворотна. Не з нашим літаком, так з іншим.

2. Велика гра

У міжнародній політиці немає моралі, а є інтереси та доцільність. 

Будь-яка трагедія використовується для досягнення своїх цілей. Зараз відбувається велика гра щодо можливої зміни політичної ситуації в Ірані та навколо.

І Захід, і Близький Схід давно дістали імперські прагнення іранського релігійного керівництва та терористичні практики його військової "руки" -Корпусу стражів ісламської революції. 

В Ірані є й інші еліти, наприклад, армія та цивільна бюрократія. 

Замість тиснути на Іран та цим тиском його консолідувати, міжнародна спільнота зараз буде його розколювати, намагаючись змінити баланс влади на користь більш притомних еліт. 

Для України важливо розуміти цю гру і грати в ній разом із союзниками.

3. Геополітичний вибір

А для того, щоб грати разом із союзниками, треба їх мати і розуміти. У нинішньому світі багатовекторність потрібна у торгівлі, а в геополітиці потрібна визначеність. 

Минув час, коли можна було бути нейтральним. Є кілька центрів сили, і між ними треба вибирати, якщо сам не є центром сили. Наші спроби гратися з Росією у відновлення відносин закінчаться дуже погано. 

Треба заходити під парасольку НАТО якнайскоріше.

4. Інституційна спроможнісь

Але неспроможних не беруть у космонавти, не беруть у глобалізацію та під парасольку. Країна без власної розвідки та дипломатичної служби приречена бути навіть не пішаком, а просто буферною зоною, клітинкою на дошці. 

Інституційна спроможність української розвідки та дипломатичної служби падає на очах. 

Натомість постало нове покоління "рішал", які все "порішають" на міжнародній арені за чашечкою кави. Такі "рішали" не розуміють, що за одним столом з ними сидять зубаті вовки, що пройшли відповідну школу, а зовсім не кумедні "комерсанти".

Отака фігня, малята.

Честь і слава українським фахівцям, які працювали в Тегерані на розслідуванні.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Валерий Пекар, авиакатастрофа в Иране
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Вечные муки. Как фотограф Александр Чекменев снимал пожизненников
Общество Вечные муки. Как фотограф Александр Чекменев снимал пожизненников
Общество
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 