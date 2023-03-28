Криптопреступность в мире изменила лицо. Теперь это пророссийский краудфандинг

Команда по расследованиям крупнейшей криптобиржи Binance обнаружила, что с началом вторжения России в Украину группы людей, поддерживающих российских военных, собрали в криптовалюте сумму, превышающую 4 миллиона долларов. Согласно анализу компаний по блокчейнам аналитики Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также Binance, получателями финансирования являются военизированные группы, поставляющие боеприпасы и снаряжение, а также военные подрядчики и производители оружия.

Этот поток средств, часто направляемый группам, находящимся под международными санкциями, не ослабевает и даже имеет тенденцию к увеличению. Однако, несмотря на возможность отслеживать эти средства, заморозить или заблокировать их крайне непросто – в первую очередь из-за деятельности нерегулируемых или подсанкционных криптовалютных бирж, не введших процедур KYC и AML, предусматривающих предоставление идентификационной информации (большинство из них расположены в России).

Самым большим хабом по сбору средств стала пророссийская группа, известная как MOO Veche. Пожертвования организации составили 1,7 миллиона долларов. Binance обнаружила и другие организации, собирающие деньги с помощью краудфандинга криптовалюты в Telegram – например, пророссийские националистические группы "Спасти Донбасс" и REAR, а также российского производителя оружия Лобаева, непосредственно собиравшего пожертвования на платформе. Еще одна националистическая группа, известная как Romanov Light, собрала 330 000 долларов на дополнительное оборудование для оружия, фонарики и бронепластины для российского спецназа.

Binancе – это самая крупная криптовалютная биржа. Она прорабатывает колоссальное количество криптовалютных транзакций между пользователями. Транзакции, связанные с возможной нелегальной активностью и, как следствие, заблокированы, исчисляются тысячами. Помимо собственных ресурсов обнаружения подозрительных транзакций Binance, среди прочих пользуется услугами Elliptic Ltd., Сhainalysis, TRM Labs. Для мониторинга фиатных транзакций компания разворачивает новые инструменты мониторинга с использованием международных финансовых баз данных.

Украинские правоохранители тоже имеют опыт расследования нелегальной деятельности с использованием криптовалют. Недавно, в рамках Глобальной программы обучения сотрудников правоохранительных органов, созданной в Binance, чтобы помочь правоохранительным органам и прокурорам во всем мире выявлять финансовые и киберпреступления, Binance провела тренинги для СБУ, APMA и Киберполиции Украины.

В то же время вопрос легализации криптовалюты в Украине до сих пор открыт. Однако регулирование законом позволило бы более эффективно бороться не только с нелегальной активностью, но и защитить каждого пользователя от любых проблем с цифровыми активами. Ведь количество владельцев криптовалюты среди украинцев постоянно растет. Сейчас это более 6 млн.чел, а в прошлом году Украина заняла третье место в рейтинге принятия криптовалют среди населения по всему миру.

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