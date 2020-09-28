Не сравнивайте войну в Нагорном Карабахе с войной на Донбассе. Это разные истории

У войны в Нагорном Карабахе и на Донбассе разные истории и разные причины.

Территория современного Нагорного Карабаха "Арцах" вошла в состав Армянского царства Ервандидов еще в IV в. до н. э.

В 1813 году, Карабах насильно стал частью Российской империи. Как и сейчас, в то время в населении территории преобладали армяне.

В мае 1918 года, в связи с революционными событиями и распадом Российской империи, территория Нагорного Карабаха была включена в состав Азербайджанской Демократической Республики, но армянское население Карабаха отказалось подчиняться властям АДР.

В июле 1918 года, Нагорный Карабах был провозглашен независимой административно-политической единицей и избрал собственное Народное правительство. Это привело к двухлетней войне между азербайджанскими войсками и армянскими вооруженными отрядами. Сломить Карабах удалось только с помощью советской армии, к середине июня 1920 года.

К концу февраля 1988 года, когда в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошел антиармянский погром – с грабежами, убийствами и поджогами домов – вспыхнул конфликт с новой силой внутри СССР.

Кадры погромов облетели мир, а проявленная погромщиками жестокость, всколыхнула весь Союз. После чего армянские беженцы потянулись в Армению, азербайджанские, соответственно, в Азербайджан.

К сожалению, стоит признать, что после погрома в Сумгаите, армяне не особо церемонились с азербайджанским населением.

Несмотря на то что в мае 1988 года Кремль заменил глав обеих республик, в Москве не было единого мнения по карабахскому вопросу: Еревану обещали автономию Карабаха, а в то же время Баку – совершенно обратное. Это еще сильнее обострило ситуацию. Путь к вооруженному конфликту оказался открытым.

1990 год начался со взаимных артиллерийских обстрелов на армяно-азербайджанской границе и армянского погрома в Баку, где с 13 по 18 января было убито порядка 90 человек. И хотя Президиум Верховного Совета СССР ввел в мятежной автономии чрезвычайное положение, Москва уже была не способна сдержать полномасштабную войну.

Она и началась летом 1990 года, когда, вслед за Азербайджаном, провозглашает собственную независимость Нагорный Карабах – отныне это непризнанная "Нагорно-Карабахская республика".

Историки отмечают, что война за Нагорный Карабах 1990-1994 годов по масштабу военных действий стала вторым по величине конфликтом на постсоветском пространстве после чеченских войн.

В итоге, Карабах отвоевал себе порядка 90% территории прежней автономии в составе Азербайджанской ССР. Само собой, официальный Азербайджан рассматривает это, как оккупацию.

Фактически сегодня Азербайджан, Армения и непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" продолжают оставаться заложниками геополитических игр большевиков, которые век назад отдали автономную территорию, населенную армянами, под управление Азербайджана.

Бенефициар войны в Нагорном Карабахе – Москва.

Кремлю не нужна победа любой из сторон. Россия продает оружие обеим сторонам конфликта с целью не завершить конфликт, а постоянно его разогревать.

России не нужна сильная Армения или сильный Азербайджан. Сильные соседи мешают России. Если не будет конфликта, Армения может войти в ЕС, что крайне опасно для Кремля. Сильный Азербайджан Россию тоже пугает, так как газ и нефть будут покупать не у Путина...

Отсутствие конфликта сделало бы также и соседа Грузию еще более экономически сильным государством, что также не устраивает Кремль.

Что касается тоталитарного режима в Азербайджане. Там нет демократии, граждане не владеют информацией, интернет, к примеру сегодня, ограничен.

Власть местного вечного царя - президента Ильхама Алиева - шатается, как и у беларусского Александра Лукашенко.

Когда шатается власть, нужна война. Вот и имеем обострение в данный момент.

Люди гибнут, а пули то русские.

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