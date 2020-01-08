Подробности пожаров в Австралии от живущего в Сиднее

Я, наверное, буду последним, кто напишет о том, что происходит в окружающей меня в Австралии среде. Поэтому постараюсь компенсировать это впечатлениями очевидца (прежде всего – очевидца новостного цикла, связанного с пожарами, и только во вторую очередь – очевидца происходящего в связи с, собственно, пожарами вокруг Сиднея). А также дать дополнительную информацию о причинах трагедии, и том, чем это грозит (или не грозит) Австралии.

Большое спасибо всем друзьям и знакомым, которые написали мне во все возможные средства коммуникации с вопросами, варьирующимися от "Ну как там у вас, еще не сгорели?" до "Вас уже эвакуировали или еще нет?". Я (без малейшего преувеличения) благодарен всем, кто в связи с Австралией и не только вспоминает обо мне и беспокоится. У нас, как и более чем 95% австралийцев, присутствие пожаров в жизни сводится только с время от времени налетающему на город смогу, странному желтому небу над головой, постоянному запаху гари и саже, которая осела на всех горизонтальных поверхностях.

Австралия и пожары

Чтобы понять то, насколько влияют пожары на повседневную жизнь в Австралии, нужно знать два факта.

Во-первых, Австралия – громадная страна. Благодаря меркаторовой проекции традиционной карты, к которой мы все привыкли, она не кажется такой большой. Но ее размеры примерно равны Европе (одна из любимых местных открыток – силуэт Австралии, наложенный на Европу. При этом австралийский континент "начинается" в Ла-Манше, а заканчивается за Тбилиси, а из-под него "высовываются" немного Греции, Италия и кусок Скандинавии) или континентальным США (без Аляски).

Поэтому, происходящее в одном конце континента, как правило, не имеет никакого влияния на то, что происходит на другом конце континента.

Примерно так же, как горевшие в Португалии в 2017 году леса (а это тоже напрямую связано с Австралией, но об этом ниже) не оказывали никакого влияния на то, что происходило в Стокгольме, Киеве или Афинах.

Во-вторых, несмотря на обширность, Австралия является одной из самых урбанизированных стран мира. Половина населения живет всего в трех городах (Сидней, Мельбурн и Брисбен), а 90% населения живет в 20 населенных пунктах (некоторые из них называются городами, но населенный пункт в 50 000 жителей для меня является городом с большой натяжкой), которые совокупно занимают 0,22% всей территории страны. При этом, около 75%-80% населения живут не далее 50 км от берега океана. То есть все, что происходит в 100 км или далее от берега, находится вне зоны жизнедеятельности абсолютного большинства населения, которое узнает о том, что происходит в лесах, из такой же ТВ-картинки, как и у вас в телевизоре.

Каждое лето в Австралии происходит сезон пожаров, который так и называется bushfire season. Обычно леса начинают гореть в конце декабря и горят с большей или меньшей интенсивностью примерно до конца лета-начала осени. Сами по себе пожары являются привычным явлением для всех: от местных жителей, до местной флоры и фауны. Для многих деревьев пожар является нормальной частью биологического цикла – шишки местного дерева банксия, например, плотно заклеены резиноподобной смолой, которая не выпускает семена наружу. При пожаре смола плавится, выпуская семена наружу и давая возможность дереву размножаться.

Примерно то же самое есть у некоторых эвкалиптов. У них есть специальные регенерационные почки, которые прячутся внутри ствола или под корой, и активируются высокой температурой окружающей среды. Дело в том, что в результате пожара у эвкалипта обгорают ветки, ствол же остается стоять. Поэтому для максимально быстрой регенерации после пожара дерево выкидывает новые побеги из этих почек, очень быстро выращивая новые побеги, давая возможность дереву выжить.

В отличие от лиственных или хвойных лесов, к которым мы все привыкли, эвкалиптовый лес очень быстро восстанавливается после пожара. Немедленно после прохождения фронта огня лес выглядит, как скопище обгорелых стволов без листьев и веток. Через три месяца на них уже есть новые тонкие ветки с листьями, через год это уже практически нормальные деревья с обожженным стволом, а через три года следов пожара уже вообще не видно. Мы когда-то жили в Канберре, и ездили мимо выгоревшего в пожаре леса – скорость регенерации его удивляла, практически на глазах появлялись новые зеленые ветки.

Вместе с тем в этом году сезон пожаров проходит значительно тяжелее, чем обычно. Во-первых, он начался в середине весны, месяца на два раньше нормы – леса загорелись еще в октябре. Во-вторых, он проходит на фоне того, что серьезных пожаров вокруг Сиднея не было уже лет шесть или семь. Причиной тому – высокая эффективность превентивной борьбы с пожарной опасностью, а также то, что в 2012-2016 года осадков было больше нормы, в 2017 году – практически в норме, и только последние два года штат Новый Южный Уэльс сильно недобирает осадков.

В результате, в лесу скопилось аномально высокое количество сухих веток и листьев, что привело к увеличению площадей и интенсивности пожаров, наложившихся на долгий период засухи.

В-третьих, сказать, что погодные условия в этом году способствуют пожарам, – не сказать ничего. Засуха (за полтора месяца до Нового года выпало всего 1,2 мм осадков при месячной норме в ноябре-декабре около 160 мм), почти ураганные ветры (я пишу это, глядя на пальмы, которые гнет постоянный ветер в 40 км/ч с порывами до 60 км/ч – и это нечто вроде рядовой погоды последние парк месяцев), а также аномально высокая температура. В Западном Сиднее пару дней назад было 49 градусов в тени.

Повышение температуры экспоненциально увеличивает риск пожара – при 20 градусах эвкалипт не выделяет эфирные масла. При 35 градусах эвкалиптовый лес сверху выглядит покрытым маревом от плотной эфирно-масляной смеси в воздухе над ним. Для того чтобы лес загорелся, достаточно минимальной искры.

Вот он и горит.

Состоянием на сегодняшний день в Австралии (в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд) выгоревшая площадь превысила уже 9 млн га. Это территория, равная Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областям вместе взятым.

Типичный лесной пожар выглядит, как фронт огня от нескольких сотен метров до километра по фронту. Температура горения на поверхности - около 300-400 градусов (в эпицентре может достигать 1100 градусов - температуры, при которой размягчается сталь), скорость движения равна скорости пешехода - около 5 км/ч.

Сейчас вокруг Сиднея и на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория горят несколько мегапожаров – это фронты шириной или периметром в несколько километров или несколько десятков километров, которые из-за своего размера начинают создавать местные погодные аномалии. Самый интенсивный пожар - на границе Нового Южного Уэльса и Виктории генерировал столб дыма высотой больше двух километров и был настолько силен, что привел к образованию огненного торнадо, воронки из пламени и дыма диаметром в полторы сотни метров, которая разогнала воздух в своей окрестности до ураганных скоростей. Один из пожарных погиб из-за того, что его джип снесло с дороги этим торнадо и бросило на деревья на обочине с такой силой, что кабину просто смяло.

Пожарные – это отдельная история

Местные пожарные бригады делятся на профессиональных (работающих в городах) и волонтерских в сельской местности. При этом по понятным причинам, недостатка в волонтерах нет. По закону за волонтером-пожарным, ушедшим бороться с огнем, сохраняется рабочее место, но многие из них – владельцы своих маленьких бизнесов в селах и поселках и поэтому сами себе платят зарплату. Если в предыдущие годы пожарные, как правило, отвлекались на тушение на пару недель в году, когда пик сезона пожаров приходился на их местность, то из-за длительности и масштабов пожаров в этом году, они практически нон-стоп находятся на фронте борьбы с огнем с октября. Вся система оказалась не очень к этому готова, так как люди, естественно, теряют доходы и многие из них жалуются, что им просто не на что жить. Вопрос компенсации пожарным (то ли путем налоговых послаблений, то ли путем прямых монетарных выплат) сейчас очень активно обсуждается.

Пожар и горожане

С точки зрения горожанина, пожары доставляют неудобство только катастрофически ухудшившимся качеством воздуха. Как я уже писал, постоянно пахнет гарью, воздух – сизого цвета, через который еле-еле пробивается солнце, а пепел от пожаров засыпает все горизонтальные поверхности.

Бегать по улице невозможно, заниматься какой-либо физкультурой – тоже. В остальном же каких-либо изменений в обыденной жизни обывателя не происходит. Хочется, конечно, написать что-то в традициях писем из Советской Армии любимым девушкам (в стиле "дорогая, извини за почерк, пишу тебе на сапоге только что погибшего товарища"), но это будет сильным преувеличением. Пожары – это первые полосы новостей местных газет и ТВ, это – главная тема small talk в парикмахерских и магазинах, но реального влияния на жизнь подавляющего большинства австралийских граждан они не оказывают.

Пожары в Австралии и Европа

К Европе все происходящее в Австралии имеет самое непосредственное отношение. Вы помните пожары в Испании и Португалии в 2017-2018 годах, когда сгорело несколько поселков и погибло несколько десятков людей? Дело в том, что они погибли из-за того, что европейские пожарные оказались полностью не готовы к тому, чтобы тушить эвкалиптовые леса.

В начале десятых годов бумагоделательная промышленность Европы начала активно высаживать эвкалипты на юге Европы. Дело в том, что типичная сосна дорастает до товарного состояния для переделки ее в пульпу для производства бумаги примерно на двенадцатый год. Эвкалипт же дорастает до товарного состояния на пятый. Поэтому там, где климат больше всего похож на австралийский - на Пиренеях, стали активно высаживать эвкалипты для их переработки в бумагу.

Проблема была в том, что деревья и арбористов импортировали, а пожарных - нет. Поэтому первый же пожар в Португалии выявил, что и фронт огня в эвкалиптовом лесу распространяется намного быстрее, чем в смешанном или хвойном, и что температура горения намного выше (и в результате нужны термозащитные костюмы более высокой марки, иначе пожарный просто не может подойти на необходимое расстояние). Но самое главное - привычные просеки не спасают, так как горящий эвкалипт стреляет горящими углями во все стороны, которые могут лететь на расстояние до 400 м. При интенсивном пожаре бывает просто дождь из огня с неба, что и привело к тому, что несколько поселков в Португалии сгорели просто дотла.