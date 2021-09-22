Попытка убийства одного из трех самых влиятельных людей в стране – это вызов Зеленскому

Совершено покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского.

Его машина обстреляна из автоматического оружия в селе Лесники под Киевом по дороге из его загородного дома. Водитель автомобиля тяжело ранен, сам Шефир не пострадал. Полиция ведет розыск преступников.

Шефир – доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента.

Его фактический уровень влияния, также как и влияние главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, намного выше, чем статус. Именно Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично – гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами.

Шефир – единственный, кроме Андрея Ермака, имеет неограниченный доступ к президенту и может доносить ему любую информацию.

Все важные политические, кадровые решения и голосования решаются тройкой – Зеленский, Ермак, Шефир, и влияние Шефира в этом триумвирате на сотни процессов в государстве очень велико.

Без преувеличения, совершена попытка ликвидации одного из трех самых влиятельных людей в государстве. И это настоящий вызов Зеленскому и всем силовым структурам.

Основными версиями покушения будут отношения Шефира с олигархами и корпоративные конфликты, в которых он участвует.

Впрочем, исключить российский след нельзя, российская агентура в Офисе президента имеет сильные позиции, и конфликтов там происходит немало. Шефир там также многим мешает.

Ручное управление и монополизация власти в Украине делает возможным самые различные версии и расклады.

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