Последствия крушения Boeing 737: как не стать клоуном в Тегеране

Украина в очередной раз оказалась в тяжелейшей ситуации. На сей раз - международной. Трагедия с крушением самолета Тегеран-Киев поставила общество и правительство перед жестоким фактом: даже если ты не видишь себя на международной арене, это не значит, что международные события не замечают тебя.

Лента первых новостей нового года "читается", как прелюдия к третьей мировой. Убийство Сулеймани – иранский Меджлис единогласно признал террористами Пентагон и армию США, удар Ирана по базам США в Ираке, авиакатастрофа МАУ в Иране, отказ Ирана передавать черные ящики…

И это, увы, далеко не последние и не самые "нагнетающие" заголовки и новости, с которыми нам предстоит столкнуться.

Правительство и чиновники Украины никогда не были сильны в коммуникациях. Новое правительство, безусловно, короли контента. Но контент – это всего лишь часть массовых коммуникаций и пиара. А вот умения качественно доносить свою позицию обществу им явно не хватает. Количество генерируемых зашкваров, рождаемых из неумения общаться с прессой и людьми, позволяет новым скандалам и фейками генерировать только новые скандалы и фейки, зачастую и на ровном месте. И в сложившейся ситуации все гораздо сложнее и жестче.

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Одно неправильное действие, формулировка, намек моментально может скомпрометировать всю страну. Так только за последние несколько часов два некомпетентных по факту "органа" уже успели наговорить на скандалы.

Посольство Украины в Иране отметилось заявлением, что крушение было вызвано поломкой двигателя, но, вероятно, получив люлей из Киева или испугавшись собственной "осведомленности", удалило этот текст. Тем не менее, его успело прочитать британское Daily Mail и, разумеется, весь мир. А это сразу вызывает вопросы: почему украинская сторона сразу попыталась высказать версию того, что виновата авиакомпания? И на каком основании, не получив информацию с черных ящиков, посольство делится такими выводами.

Уже отличился любвеобильный глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко: "Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ". Это уже официальная позиция или главе комитета по внешней политике можно ляпать языком?

Уверен, нарциссы, идиоты и вредители найдут, что добавить, дабы поймать лишний хайп или покрасоваться экспертностью на месте катастрофы.

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Пока уважение вызвала абсолютно грамотная и четкая позиция премьер-министра Алексея Гончарука, который озвучил именно те тезисы, которые важны здесь и сейчас, и ничего лишнего:

- Украина отправит в Иран группу для помощи в поисковой операции.

- О причинах авиакатастрофы можно будет говорить только после проведения расследования.

- Государство окажет необходимую поддержку семьям погибших.

- Работает оперативный штаб при СНБО, созданный по поручению Президента Украины.

- Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 00.00 9 января 2020 года - до выяснения причин катастрофы.

Тем не менее, одна правильная пресс-конференция не защитит Украину от того, что вокруг нее снова носится смерч глобальных катастроф.

Выборы позиции в международной политике, грамотность действий и маневров – все это требует совершенно другого уровня концентрации и преданности стране.

Потому что в период бури, как нельзя более очевидно проявляется роль государства – служить и защищать граждан: от любых физических и информационных атак.

Соболезную семьям погибших.